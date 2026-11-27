«Voyadjer-1» Yerga ilmiy ma’lumotlarni uzatishni to‘xtatdi: zond faqat bo‘sh signal yubormoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Amerikaning «Voyadjer-1» kosmik apparati Yerga ilmiy va texnik ma’lumotlarni uzatishni to‘xtatib, faqat bo‘sh signal yubormoqda.
- NASA mutaxassislari 14 noyabr kuni aniqlangan ushbu nosozlikning sabablarini o‘rganishmoqda.
- Dastlabki taxminlarga ko‘ra, muammo apparatning ilmiy asboblaridan ma’lumot yig‘uvchi bort kompyuterining faoliyati bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.
Amerikaning «Voyadjer-1» (Voyager 1) kosmik apparati Yerga ilmiy va texnik ma’lumotlarni uzatishni to‘xtatdi. Zond bilan radioaloqa saqlanib qolgan bo‘lsa-da, u ma’lumotlar o‘rniga faqat bo‘sh signal translyatsiya qilmoqda. Bu haqda CNN telekompaniyasi xabar berdi.
Nosozlik tafsilotlari: muammo bort kompyuterida bo‘lishi mumkin
NASA mutaxassislari ushbu nosozlikni 14 noyabr kuni aniqlashgan va hozirda uning asl sabablarini o‘rganishmoqda:
Bo‘sh signal uzatilishi: CNN ma’lumotiga ko‘ra, kosmik apparat ortiq ilmiy va muhandislik ma’lumotlarini yubormayapti, balki faqat bo‘sh tashuvchi signalni uzatmoqda.
Dastlabki taxminlar: Ayni paytda muhandislar yuz bergan holatning aniq sabablarini aniqlash ustida ish olib borishmoqda. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, muammo apparatning ilmiy asboblaridan ma’lumotlarni yig‘ishga javob beradigan bort kompyuteri faoliyati bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.
2023 yildagi yirik nosozlik bilan o‘xshashlik
Ma’lumotlar uzatishdagi hozirgi muammolar 2023 yil 14 noyabrda yuz bergan keng ko‘lamli nosozlikni eslatmoqda. Ars Technica nashrining yozishicha, o‘shanda nosozlikka parvoz ma’lumotlari tizimidagi xotiraning taxminan 3 foizi shikastlangani sabab bo‘lgan edi. Ushbu nuqson tufayli apparat tushunarli ilmiy axborot o‘rniga birlar va nollardan iborat takrorlanuvchi shablonni translyatsiya qilgan.
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
Nosozlik aniqlangan sana
14 noyabr (24 noyabr kuni CNN tomonidan e’lon qilindi)
Aloqa holati
Radioaloqa mavjud, ammo ilmiy va texnik ma’lumotlar o‘rniga bo‘sh signal kelmoqda
Ehtimoliy sabab
Ilmiy asboblardan ma’lumot yig‘uvchi bort kompyuteridagi nosozlik
Avvalgi o‘xshash holat
2023 yil 14 noyabr (parvoz ma’lumotlari tizimi xotirasining ~3% shikastlanishi)
Sizningcha, NASA muhandislari yarim asrga yaqin vaqtdan beri chuqur fazoda harakatlanayotgan «Voyadjer-1» bilan aloqani yana to‘liq tiklay olishadimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va kosmonavtika hamda fan-texnika yangiliklariga qiziquvchi yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…