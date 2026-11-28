Yuzlab lichinkalar ulkan ilonga o‘xshash zanjir hosil qilib, birgalikda harakatlandi
G‘ayrioddiy tabiiy hodisa tasvirlangan video ijtimoiy tarmoqlarda qiziqish uyg‘otdi. Tasvirlarda yuzlab mayda organizmlar bir-biriga zich yopishib, uzun zanjir shaklida yog‘och sirt bo‘ylab harakatlanayotgani ko‘rinadi. Bu manzara ilk qarashda ulkan ilon yoki yaxlit bir jonzotni eslatadi.
Noodatiy ko‘rinish mahalliy aholini hayratga solib, hodisaning kelib chiqishi haqida turli taxminlarni yuzaga keltirdi. Ayrimlar buni noma’lum parazitlar, boshqalar esa kamyob tropik jonzotlar bilan bog‘ladi.
Biroq mutaxassislar bu holatning tabiiy izohi borligini ta’kidlamoqda. Entomologlarga ko‘ra, videoda zamburug‘ chivinlari (Sciaridae oilasi) lichinkalarining ommaviy harakati aks etgan. Ular yangi yashash joyiga ko‘chish vaqtida shu tarzda uzun guruh hosil qilishi mumkin.
Bunday harakatlanish lichinkalarga bir nechta jihatdan foyda beradi: zich guruh yirtqichlardan himoyalanishga, tananing qurib qolish xavfini kamaytirishga va energiyani tejashga yordam beradi. Natijada ular birgalikda ancha samarali harakatlana oladi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…