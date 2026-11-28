Toshkentda ota geroinni 3 yoshli farzandining shapkasiga yashirgani aniqlandi
Toshkent shahrining Yashnobod tumanida giyohvandlik moddasini ichki ishlar xodimlaridan yashirish uchun uni 3 yoshli farzandining bosh kiyimiga joylagan erkak ushlandi. Bu haqda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, «Xavfsiz va sog‘lom yurt» keng qamrovli tezkor-profilaktik tadbirlari davomida tumanda harakatlanayotgan Tracker rusumli avtomobil to‘xtatilgan. Haydovchining xatti-harakatlari xodimlarda shubha uyg‘otgan.
Avtomobil tekshirilganda, unda bo‘lgan erkakning 3 yoshli farzandi bosh kiyimi ichiga yashirilgan geroin moddasi aniqlangan. Erkak giyohvandlik vositasini ichki ishlar xodimlaridan yashirish maqsadida bolasining shapkasiga joylaganini tan olgan.
Mazkur holat yuzasidan unga nisbatan Jinoyat kodeksining 273-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Gumonlanuvchiga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo‘llangan.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…