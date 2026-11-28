Bir dona olma xayriya auksionida 11 million so‘mga sotildi (video)
Ijtimoiy tarmoqlarda qishloq xo‘jaligi ko‘rgazmasi doirasida o‘tkazilgan xayriya auksioni videosi tarqaldi. Unda bir dona olma kimoshdi savdosiga qo‘yilib, 11 million so‘mga sotilgani aks etgan.
Videoda savdo 1 million so‘mdan boshlangani ko‘rinadi. Auksion ishtirokchilari taklif qilgan narxlar bosqichma-bosqich oshib, 2, 3, 5 va 10 million so‘mga yetgan. Yakunda olma 11 million so‘mga sotilgan.
Ma’lum qilinishicha, savdodan tushgan mablag‘ bemor bolalarga yordam berish uchun yo‘naltiriladi. Xayriya auksionining asosiy maqsadi onkologik kasalliklarga chalingan bolalarni qo‘llab-quvvatlash va jamiyatda xayriya tashabbuslarini kengaytirishdan iborat.
Shu tariqa, oddiy bir dona olma xayriya savdosida 11 million so‘mlik mablag‘ yig‘ishga xizmat qildi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…