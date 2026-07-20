Lamine Yamal 19 yoshida futbolni “tugatdi”: Ispaniya jahon chempioni boʻldi

·0·Sport
Lamine Yamal 19 yoshida futbolni “tugatdi”: Ispaniya jahon chempioni boʻldi

Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamal futbol olamidagi eng nufuzli sovrinlarni qoʻlga kiritish orqali tarix sahifalaridan mustahkam oʻrin egalladi. Jahon chempionati finalida Argentina ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng, 19 yoshli vinger nafaqat oltin medalga ega chiqdi, balki oʻzining fenomenal iqtidori bilan mutaxassislar eʼtirofiga sazovor boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Nyu-Yorkdagi stadionda kechgan dramatik bahsda Ispaniya 1:0 hisobida gʻalaba qozondi. Uchrashuv yakunida Lamine Yamal va koʻz yoshlarini tiya olmagan Lionel Messi oʻrtasidagi quchoqlashuv ramziy maʼnoga ega boʻldi. Bu lahza futbol jamoatchiligi tomonidan afsonaviy 39 yoshli ikonadan 19 yoshli yangi davr qahramoniga estafeta topshirilishi sifatida baholanmoqda. Goal.com nashrining yozishicha, Barselona safida 10-raqamda toʻp surayotgan Yamal oʻz klubining sobiq afsonasiga tasalli berishi ramziy koʻrinish hosil qildi.

Tarixiy natija va mutaxassislar fikri

Angliya terma jamoasining sobiq darvozaboni Joe Hart yosh futbolchining oʻyinidan hayratda ekanini yashirmadi. Uning fikricha, Yamal 19 yoshidayoq Yevropa va Jahon chempionligini qoʻlga kiritib, “futbolni tugatgan”. Hart BBC Sport efirida Yamalning bosim ostida oʻzini tutishi va Argentinalik himoyachilarning qoʻpol harakatlariga qaramay, xotirjamlikni saqlab qolganini alohida taʼkidladi.

Ispaniya bosh murabbiyi Luis de la Fuente ham shogirdining jamoaviy oʻyinga qoʻshgan hissasini yuqori baholadi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, Yamal ushbu turnir davomida yanada ulgʻaygan va jamoa manfaati uchun oʻzining individual ambitsiyalaridan voz kechishga tayyorligini isbotlagan. Garchi turnir oldidan unda tizzasidan jarohat borligi xavotir uygʻotgan boʻlsa-da, u deyarli barcha oʻyinlarda maydonga tushdi.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, Lamine Yamal yirik turnirlarda (Yevro va JCH) asosiy tarkibda maydonga tushgan barcha 13 ta uchrashuvda gʻalaba qozongan. Bu Yevropa futboli tarixidagi eng uzoq davom etgan mukammal seriya hisoblanadi. U 19 yoshu 6 kunligida ham qitʼa, ham jahon toji sohibiga aylangan tarixdagi eng yosh oʻyinchiga aylandi.

Gʻalaba va kelajakdagi istiqbollar

Final uchrashuvining 106-daqiqasida Ferran Torres tomonidan kiritilgan gol Ispaniyani yana jahon choʻqqisiga olib chiqdi. Garchi turnirning “Eng yaxshi yosh oʻyinchisi” sovrini uning jamoadoshi Pau Cubarsi ga nasib etgan boʻlsa-da, Yamalning maydondagi taʼsiri va taktik intizomi mutaxassislar tomonidan yuqori baholanmoqda.

Lamine Yamalning ushbu muvaffaqiyati Ispaniya futbolining yangi oltin davri boshlanganidan dalolat beradi. Uning individual mahorati va himoyadagi yordami jamoaning muvozanatli oʻyin koʻrsatishida hal qiluvchi omil boʻldi. Endilikda butun dunyo nigohi ushbu yosh yulduzning keyingi qadamlariga va uning Messi qoldirgan merosni qanchalik munosib davom ettirishiga qaratiladi.

Lamine YamalIspaniyaJahon ChempionatiLionel MessiBarselona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Kane: Tomas Tuxel Angliya terma jamoasini yangi choʻqqilarga olib chiqa oladiHarry Kane: Tomas Tuxel Angliya terma jamoasini yangi choʻqqilarga olib chiqa oladiBugun, 12:55Ispaniya jahon chempioni: Argentina va Lionel Messi uchun alamli yakunIspaniya jahon chempioni: Argentina va Lionel Messi uchun alamli yakunBugun, 12:39Jahon chempionati: Lionel Messi koʻz yoshlari bilan xayrlashdi, Ispaniya — yangi chempionJahon chempionati: Lionel Messi koʻz yoshlari bilan xayrlashdi, Ispaniya — yangi chempionBugun, 12:38FIFA atrofida yangi mashmasha: Yevropa kengashi Infantinoni tanqid qildiFIFA atrofida yangi mashmasha: Yevropa kengashi Infantinoni tanqid qildiBugun, 12:33Mag‘lubiyatdan keyin Argentina terma jamoasi Messini yolg‘iz qoldirmadiMag‘lubiyatdan keyin Argentina terma jamoasi Messini yolg‘iz qoldirmadiBugun, 12:27Argentina prezidenti magʻlubiyatga qaramay mamlakatda bayram eʼlon qildiArgentina prezidenti magʻlubiyatga qaramay mamlakatda bayram eʼlon qildiBugun, 12:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi