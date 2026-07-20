Lamine Yamal 19 yoshida futbolni “tugatdi”: Ispaniya jahon chempioni boʻldi
Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamal futbol olamidagi eng nufuzli sovrinlarni qoʻlga kiritish orqali tarix sahifalaridan mustahkam oʻrin egalladi. Jahon chempionati finalida Argentina ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng, 19 yoshli vinger nafaqat oltin medalga ega chiqdi, balki oʻzining fenomenal iqtidori bilan mutaxassislar eʼtirofiga sazovor boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Nyu-Yorkdagi stadionda kechgan dramatik bahsda Ispaniya 1:0 hisobida gʻalaba qozondi. Uchrashuv yakunida Lamine Yamal va koʻz yoshlarini tiya olmagan Lionel Messi oʻrtasidagi quchoqlashuv ramziy maʼnoga ega boʻldi. Bu lahza futbol jamoatchiligi tomonidan afsonaviy 39 yoshli ikonadan 19 yoshli yangi davr qahramoniga estafeta topshirilishi sifatida baholanmoqda. Goal.com nashrining yozishicha, Barselona safida 10-raqamda toʻp surayotgan Yamal oʻz klubining sobiq afsonasiga tasalli berishi ramziy koʻrinish hosil qildi.
Tarixiy natija va mutaxassislar fikriAngliya terma jamoasining sobiq darvozaboni Joe Hart yosh futbolchining oʻyinidan hayratda ekanini yashirmadi. Uning fikricha, Yamal 19 yoshidayoq Yevropa va Jahon chempionligini qoʻlga kiritib, “futbolni tugatgan”. Hart BBC Sport efirida Yamalning bosim ostida oʻzini tutishi va Argentinalik himoyachilarning qoʻpol harakatlariga qaramay, xotirjamlikni saqlab qolganini alohida taʼkidladi.
Ispaniya bosh murabbiyi Luis de la Fuente ham shogirdining jamoaviy oʻyinga qoʻshgan hissasini yuqori baholadi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, Yamal ushbu turnir davomida yanada ulgʻaygan va jamoa manfaati uchun oʻzining individual ambitsiyalaridan voz kechishga tayyorligini isbotlagan. Garchi turnir oldidan unda tizzasidan jarohat borligi xavotir uygʻotgan boʻlsa-da, u deyarli barcha oʻyinlarda maydonga tushdi.
Statistik maʼlumotlarga koʻra, Lamine Yamal yirik turnirlarda (Yevro va JCH) asosiy tarkibda maydonga tushgan barcha 13 ta uchrashuvda gʻalaba qozongan. Bu Yevropa futboli tarixidagi eng uzoq davom etgan mukammal seriya hisoblanadi. U 19 yoshu 6 kunligida ham qitʼa, ham jahon toji sohibiga aylangan tarixdagi eng yosh oʻyinchiga aylandi.
Gʻalaba va kelajakdagi istiqbollarFinal uchrashuvining 106-daqiqasida Ferran Torres tomonidan kiritilgan gol Ispaniyani yana jahon choʻqqisiga olib chiqdi. Garchi turnirning “Eng yaxshi yosh oʻyinchisi” sovrini uning jamoadoshi Pau Cubarsi ga nasib etgan boʻlsa-da, Yamalning maydondagi taʼsiri va taktik intizomi mutaxassislar tomonidan yuqori baholanmoqda.
Lamine Yamalning ushbu muvaffaqiyati Ispaniya futbolining yangi oltin davri boshlanganidan dalolat beradi. Uning individual mahorati va himoyadagi yordami jamoaning muvozanatli oʻyin koʻrsatishida hal qiluvchi omil boʻldi. Endilikda butun dunyo nigohi ushbu yosh yulduzning keyingi qadamlariga va uning Messi qoldirgan merosni qanchalik munosib davom ettirishiga qaratiladi.
…