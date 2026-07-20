Harry Kane: Tomas Tuxel Angliya terma jamoasini yangi choʻqqilarga olib chiqa oladi
Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane 2026-yilgi Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng jamoadagi ruhiy holat va bosh murabbiy Tomas Tuxelning kelajagi haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Yarim finalda Argentina terma jamoasidan qabul qilingan magʻlubiyatdan soʻng, jamoa hali ham oʻziga kelishga harakat qilmoqda. Shunga qaramay, Kane nemis mutaxassisini qoʻllab-quvvatlashda davom etishini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
AQSHda oʻtgan turnirda Angliya uchinchi oʻrin uchun bahsda Fransiyani magʻlub etib, bronza medallarini qoʻlga kiritdi. Bu natija "uch sherlar" uchun soʻnggi 60 yildagi eng yaxshi koʻrsatkich boʻlishiga qaramay, muxlislar va ekspertlar Tuxelning yarim finaldagi taktik qarorlarini keskin tanqid ostiga olishdi. Xususan, Argentina bilan oʻyinda hisobda oldinda borayotgan Angliyaning himoyaviy oʻyinga oʻtishi magʻlubiyatning asosiy sababi sifatida koʻrilmoqda.
Tuxelga boʻlgan ishonch va taktik xatolarHarry Kane Goal.com nashriga bergan intervyusida murabbiyning hissiyotlari va taktik tajribasi jamoa uchun juda muhim ekanini taʼkidladi. "Tuxel nafaqat futbolchilarga, balki butun mamlakatga gʻalaba qozonishimiz mumkinligiga ishonch bera oldi. Shu sababli ham bu yilgi magʻlubiyat har qachongidan ham ogʻriqliroq boʻldi. U har doim ham toʻgʻri qaror qabul qilmasligi mumkin, lekin u bizni toʻgʻri yoʻldan boshlamoqda", — deydi jamoa sardori.
Sardorning soʻzlariga koʻra, jamoa oʻyinning hal qiluvchi pallalarida passivlikka yoʻl qoʻymasligi kerak. Argentina bilan bahsning soʻnggi 30 daqiqasi Angliya koʻrsatishni istagan futbol emas edi. Kane bu borada kiyim almashtirish xonasida koʻp gapirilganini, ammo endi bu tajribani maydonda amalda qoʻllash vaqti kelganini qayd etdi.
Kelajak sari qadamAngliya terma jamoasi endi Millatlar ligasi doirasidagi Ispaniya va Xorvatiya kabi kuchli raqiblarga qarshi bahslarga eʼtibor qaratadi. Kane ushbu musobaqalarni yuqori bosim ostida oʻynashni oʻrganish uchun ajoyib imkoniyat deb hisoblaydi. Jamoaning maqsadi — shunchaki yarim final yoki finalga chiqish emas, balki nihoyat nufuzli sovrinni qoʻlga kiritish.
32 yoshli hujumchi jamoada hali ham oʻsish uchun imkoniyatlar borligini va Tuxel bilan birgalikda bu maqsadga erishish mumkinligiga ishonadi. Angliya futboli uchun bronza medali tarixiy natija boʻlsa-da, jamoaning ambitsiyalari ancha yuqori ekanligi sezilib turibdi. Kelgusi yigʻinlarda sardor va murabbiy oʻrtasida jamoani yaxshilash borasida jiddiy muloqotlar oʻtkazilishi kutilmoqda.
…