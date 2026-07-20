Harry Kane: Tomas Tuxel Angliya terma jamoasini yangi choʻqqilarga olib chiqa oladi

·0·Sport
Harry Kane: Tomas Tuxel Angliya terma jamoasini yangi choʻqqilarga olib chiqa oladi

Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane 2026-yilgi Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng jamoadagi ruhiy holat va bosh murabbiy Tomas Tuxelning kelajagi haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Yarim finalda Argentina terma jamoasidan qabul qilingan magʻlubiyatdan soʻng, jamoa hali ham oʻziga kelishga harakat qilmoqda. Shunga qaramay, Kane nemis mutaxassisini qoʻllab-quvvatlashda davom etishini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

AQSHda oʻtgan turnirda Angliya uchinchi oʻrin uchun bahsda Fransiyani magʻlub etib, bronza medallarini qoʻlga kiritdi. Bu natija "uch sherlar" uchun soʻnggi 60 yildagi eng yaxshi koʻrsatkich boʻlishiga qaramay, muxlislar va ekspertlar Tuxelning yarim finaldagi taktik qarorlarini keskin tanqid ostiga olishdi. Xususan, Argentina bilan oʻyinda hisobda oldinda borayotgan Angliyaning himoyaviy oʻyinga oʻtishi magʻlubiyatning asosiy sababi sifatida koʻrilmoqda.

Tuxelga boʻlgan ishonch va taktik xatolar

Harry Kane Goal.com nashriga bergan intervyusida murabbiyning hissiyotlari va taktik tajribasi jamoa uchun juda muhim ekanini taʼkidladi. "Tuxel nafaqat futbolchilarga, balki butun mamlakatga gʻalaba qozonishimiz mumkinligiga ishonch bera oldi. Shu sababli ham bu yilgi magʻlubiyat har qachongidan ham ogʻriqliroq boʻldi. U har doim ham toʻgʻri qaror qabul qilmasligi mumkin, lekin u bizni toʻgʻri yoʻldan boshlamoqda", — deydi jamoa sardori.

Sardorning soʻzlariga koʻra, jamoa oʻyinning hal qiluvchi pallalarida passivlikka yoʻl qoʻymasligi kerak. Argentina bilan bahsning soʻnggi 30 daqiqasi Angliya koʻrsatishni istagan futbol emas edi. Kane bu borada kiyim almashtirish xonasida koʻp gapirilganini, ammo endi bu tajribani maydonda amalda qoʻllash vaqti kelganini qayd etdi.

Kelajak sari qadam

Angliya terma jamoasi endi Millatlar ligasi doirasidagi Ispaniya va Xorvatiya kabi kuchli raqiblarga qarshi bahslarga eʼtibor qaratadi. Kane ushbu musobaqalarni yuqori bosim ostida oʻynashni oʻrganish uchun ajoyib imkoniyat deb hisoblaydi. Jamoaning maqsadi — shunchaki yarim final yoki finalga chiqish emas, balki nihoyat nufuzli sovrinni qoʻlga kiritish.

32 yoshli hujumchi jamoada hali ham oʻsish uchun imkoniyatlar borligini va Tuxel bilan birgalikda bu maqsadga erishish mumkinligiga ishonadi. Angliya futboli uchun bronza medali tarixiy natija boʻlsa-da, jamoaning ambitsiyalari ancha yuqori ekanligi sezilib turibdi. Kelgusi yigʻinlarda sardor va murabbiy oʻrtasida jamoani yaxshilash borasida jiddiy muloqotlar oʻtkazilishi kutilmoqda.

AngliyaHarry KaneTomas TuxelJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal 19 yoshida futbolni “tugatdi”: Ispaniya jahon chempioni boʻldiLamine Yamal 19 yoshida futbolni “tugatdi”: Ispaniya jahon chempioni boʻldiBugun, 12:59Ispaniya jahon chempioni: Argentina va Lionel Messi uchun alamli yakunIspaniya jahon chempioni: Argentina va Lionel Messi uchun alamli yakunBugun, 12:39Jahon chempionati: Lionel Messi koʻz yoshlari bilan xayrlashdi, Ispaniya — yangi chempionJahon chempionati: Lionel Messi koʻz yoshlari bilan xayrlashdi, Ispaniya — yangi chempionBugun, 12:38FIFA atrofida yangi mashmasha: Yevropa kengashi Infantinoni tanqid qildiFIFA atrofida yangi mashmasha: Yevropa kengashi Infantinoni tanqid qildiBugun, 12:33Mag‘lubiyatdan keyin Argentina terma jamoasi Messini yolg‘iz qoldirmadiMag‘lubiyatdan keyin Argentina terma jamoasi Messini yolg‘iz qoldirmadiBugun, 12:27Argentina prezidenti magʻlubiyatga qaramay mamlakatda bayram eʼlon qildiArgentina prezidenti magʻlubiyatga qaramay mamlakatda bayram eʼlon qildiBugun, 12:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi