Germaniyada tuxumni yog‘da emas, balki suvda pishirishadi: Buning 4 ta asosiy sababi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Germaniyada nonushta uchun tuxumni yog‘ ishlatmasdan, suvda pishirish usuli sog‘lom turmush tarzi va amaliy qulayliklari tufayli keng ommalashgan.
- Bu usul taomning kaloriyasini kamaytirib, qizdirilgan yog‘larda hosil bo‘ladigan zararli kanserogenlarning oldini oladi.
- Shuningdek, jarayon davomida atrofga yog‘ sachramasligi va idishlarning toza qolishi oshxonadagi yumushlarni yengillashtiradi.
Germaniyada nonushta uchun tuxumni suvda pishirish usuli sog‘lom turmush tarzi va amaliy qulaylik tufayli keng ommalashgan. Nemis oshxonasida «Spiegelei im Wasser» (suvdagi quymoq) yoki «Pochierte Eier» (pashot tuxumi) deb ataluvchi ushbu usul tuxumning barcha foydali xususiyatlarini to‘liq saqlab qolish imkonini beradi.
Tuxumni suvda pishirishning asosiy ustunliklari:
Kaloriyani kamaytirish: Yog‘da qovurilganda tuxumning energetik qiymati sezilarli darajada oshadi. Suvda pishirish esa ortiqcha yog‘lardan voz kechish va taomni yengil, parhezbop qilishga yordam beradi.
Sog‘liq uchun xavfsizlik: Qizdirilgan o‘simlik yog‘i yoki sariyog‘da hosil bo‘ladigan zararli moddalar va kanserogenlar suvda pishirilganda yuzaga kelmaydi. Bu oshqozon-ichak tizimi hamda yurak-qon tomir salomatligi uchun ancha foydali.
Tozalik va tejamkorlik: Jarayon davomida atrofga yog‘ sachramaydi va tuxum idish tubiga yopishib qolmaydi. Natijada, nonushtadan so‘ng tovani yuvish ancha oson kechadi.
Tabiiy ta’mni saqlash: Qo‘shimcha yog‘lar aralashmagani sababli tuxumning o‘ziga xos tabiiy mazasi o‘zgarmaydi.
Tayyorlash usuli va bosqichlari
Bosqich
Bajariladigan amal
1. Tayyorgarlik
Tovaga ozgina suv quyiladi va qaynash darajasiga keltiriladi
2. Pishirish
Qaynab turgan suv ustiga tuxum chaqiladi va tovaning qopqog‘i zich yopiladi
3. Natija
Bug‘ va qaynoq suv yordamida tuxum oqi tezda pishadi, sarig‘i esa yumshoq va mayin suyuq holatda qoladi
Siz nonushtaga tuxumni qaysi usulda — yog‘da qovurilgan, qaynatilgan yoki suvda pishirilgan holda iste’mol qilishni ma’qul ko‘rasiz?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va sog‘lom ovqatlanishga e’tibor beradigan yaqinlaringizga ushbu foydali usulni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…