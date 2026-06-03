AQSH Eronning yirik kripto birjalariga qarshi sanksiyalar joriy etdi
AQSH Gʻaznachilik departamenti Eron hukumatiga qarshi davom etayotgan kampaniya doirasida mamlakatning bir qator yirik kripto birjalarini, jumladan, eng yirik platforma hisoblangan Nobitexʼni qora roʻyxatga kiritdi. Gʻaznachilikning Xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi (OFAC) Nobitex, Wallex, Bitpin va Ramzinex platformalari hamda ularning rahbarlari maxsus roʻyxatga (SDN) qoʻshilganini eʼlon qildi. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Ushbu qarorga koʻra, AQSHning har qanday tashkiloti yoki USD moliya tizimidan foydalanuvchi shaxslarga mazkur platformalar bilan moliyaviy xizmatlar koʻrsatish taqiqlanadi. Gʻaznachilik kotibi Scott Bessent departament Eron bilan bogʻliq urush boshlanganidan beri birja va hamyonlardan qariyb 1 milliard dollar miqdoridagi kripto aktivlarni musodara qilganini maʼlum qildi.
Bessentning taʼkidlashicha, Eron iqtisodiyoti inqirozga yuz tutayotgan bir paytda, rejim raqamli texnologiyalardan sanksiyalarni chetlab oʻtish va mablagʻlarni mamlakatdan olib chiqish kabi korrupsion maqsadlarda foydalanmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, Erondagi hozirgi iqtisodiy tartibsizlik prezident Trump tomonidan olib borilayotgan "maksimal bosim" kampaniyasi muvaffaqiyatli ekanidan dalolat beradi.
Rasmiy xabarda Nobitex birjasining terrorchilik faoliyati, sanksiyalarni chetlab oʻtish urinishlari va Islom inqilobi muhofizlari korpusi (IRGC) bilan bogʻliq tranzaksiyalarda ishtirok etgani aytiladi. Shuningdek, birja joriy yil boshida AQSH bombardimonlari boshlanganidan soʻng aktivlarni mamlakatdan olib chiqishga yordam berganlikda ayblanmoqda.
Bundan tashqari, Gʻaznachilik departamenti Hormuz boʻgʻozidan oʻtish uchun Eron tomonidan talab qilinadigan "boj" toʻlovlari, jumladan, fiat valyuta, raqamli aktivlar yoki xayriya koʻrinishidagi toʻlovlar bilan bogʻliq sanksiya xatarlaridan ogohlantirdi. Bu choralar AQSHning Eronga nisbatan keng koʻlamli iqtisodiy cheklovlar siyosatining bir qismidir.
…