AQSH Eronning yirik kripto birjalariga qarshi sanksiyalar joriy etdi

·33·Iqtisodiyot
AQSH Eronning yirik kripto birjalariga qarshi sanksiyalar joriy etdi

AQSH Gʻaznachilik departamenti Eron hukumatiga qarshi davom etayotgan kampaniya doirasida mamlakatning bir qator yirik kripto birjalarini, jumladan, eng yirik platforma hisoblangan Nobitexʼni qora roʻyxatga kiritdi. Gʻaznachilikning Xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi (OFAC) Nobitex, Wallex, Bitpin va Ramzinex platformalari hamda ularning rahbarlari maxsus roʻyxatga (SDN) qoʻshilganini eʼlon qildi. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Ushbu qarorga koʻra, AQSHning har qanday tashkiloti yoki USD moliya tizimidan foydalanuvchi shaxslarga mazkur platformalar bilan moliyaviy xizmatlar koʻrsatish taqiqlanadi. Gʻaznachilik kotibi Scott Bessent departament Eron bilan bogʻliq urush boshlanganidan beri birja va hamyonlardan qariyb 1 milliard dollar miqdoridagi kripto aktivlarni musodara qilganini maʼlum qildi.

Bessentning taʼkidlashicha, Eron iqtisodiyoti inqirozga yuz tutayotgan bir paytda, rejim raqamli texnologiyalardan sanksiyalarni chetlab oʻtish va mablagʻlarni mamlakatdan olib chiqish kabi korrupsion maqsadlarda foydalanmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, Erondagi hozirgi iqtisodiy tartibsizlik prezident Trump tomonidan olib borilayotgan "maksimal bosim" kampaniyasi muvaffaqiyatli ekanidan dalolat beradi.

Rasmiy xabarda Nobitex birjasining terrorchilik faoliyati, sanksiyalarni chetlab oʻtish urinishlari va Islom inqilobi muhofizlari korpusi (IRGC) bilan bogʻliq tranzaksiyalarda ishtirok etgani aytiladi. Shuningdek, birja joriy yil boshida AQSH bombardimonlari boshlanganidan soʻng aktivlarni mamlakatdan olib chiqishga yordam berganlikda ayblanmoqda.

Bundan tashqari, Gʻaznachilik departamenti Hormuz boʻgʻozidan oʻtish uchun Eron tomonidan talab qilinadigan "boj" toʻlovlari, jumladan, fiat valyuta, raqamli aktivlar yoki xayriya koʻrinishidagi toʻlovlar bilan bogʻliq sanksiya xatarlaridan ogohlantirdi. Bu choralar AQSHning Eronga nisbatan keng koʻlamli iqtisodiy cheklovlar siyosatining bir qismidir.

AQSHEronKriptoSanksiyaNobitex
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya regulyatori Angliya Premer-ligasi klublarini ogohlantirdiBugun, 14:14CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda