Kraken shoʻba korxonasi chakana investorlar uchun tokenlashtirilgan IPO ochmoqda
Kraken birjasiga aloqador boʻlgan Payward Services kompaniyasi yangi tokenlashtirilgan aksiyalar dasturi orqali chakana investorlarga AQSHdagi IPO jarayonlarida ishtirok etish imkoniyatini taqdim etadi. Chorshanba kuni eʼlon qilingan xabarga koʻra, Kraken mijozlari va xStocks Alliance aʼzolari kompaniyalar birjaga chiqishidan oldin oʻz qiziqishlarini bildirib, listing kunida tokenlashtirilgan aksiyalarni qoʻlga kiritishlari mumkin boʻladi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, ushbu aksiyalar IPO narxida chiqariladi va tartibga solinadigan tashkilot tomonidan saqlanadigan real aksiyalar bilan 1:1 nisbatda taʼminlanadi. Bu odatda faqat institutsional mijozlar uchun ochiq boʻlgan investitsiya imkoniyatlarini oddiy chakana investorlar uchun ham ochiq qiladi. Mazkur tashabbus anʼanaviy moliyaviy mahsulotlarni blokcheyn infratuzilmasi orqali kengaytirish va real aktivlarni (RWA) tokenlashtirish global trendining bir qismidir.
Taklif etilayotgan jarayonga koʻra, ishtirokchi birjalar IPOdan bir necha hafta oldin arizalar oynasini ochadi. Payward turli platformalardan kelgan talablarni jamlaydi va listing kunida aksiyalarni taqsimlash uchun anderrayting sindikati bilan hamkorlik qiladi. Natijada hosil boʻlgan tokenlashtirilgan aksiyalar hamkor birjalar orqali tarqatiladi, bu esa investorlarga anʼanaviy brokerlik hisob raqamlarini ochmasdan turib yangi listinglarda qatnashish imkonini beradi.
Payward Services rahbari Mark Greenbergning taʼkidlashicha, IPO narxida aksiya sotib olish oʻn yillar davomida faqat maʼlum bir geografik hudud va boylikka ega shaxslarning imtiyozi boʻlib kelgan. Endilikda xStocks infratuzilmasi tufayli Madrid yoki Malayziyadagi oddiy investor ham AQSH birjasidagi IPOda ishtirok etishi mumkin. Bernstein Research hisob-kitoblariga koʻra, RWA bozori joriy yilda 42 foizga oʻsib, 51 milliard dollarga yetgan.
…