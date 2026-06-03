Kraken shoʻba korxonasi chakana investorlar uchun tokenlashtirilgan IPO ochmoqda

·24·Iqtisodiyot
Kraken shoʻba korxonasi chakana investorlar uchun tokenlashtirilgan IPO ochmoqda
Audio versiyasi

Kraken birjasiga aloqador boʻlgan Payward Services kompaniyasi yangi tokenlashtirilgan aksiyalar dasturi orqali chakana investorlarga AQSHdagi IPO jarayonlarida ishtirok etish imkoniyatini taqdim etadi. Chorshanba kuni eʼlon qilingan xabarga koʻra, Kraken mijozlari va xStocks Alliance aʼzolari kompaniyalar birjaga chiqishidan oldin oʻz qiziqishlarini bildirib, listing kunida tokenlashtirilgan aksiyalarni qoʻlga kiritishlari mumkin boʻladi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, ushbu aksiyalar IPO narxida chiqariladi va tartibga solinadigan tashkilot tomonidan saqlanadigan real aksiyalar bilan 1:1 nisbatda taʼminlanadi. Bu odatda faqat institutsional mijozlar uchun ochiq boʻlgan investitsiya imkoniyatlarini oddiy chakana investorlar uchun ham ochiq qiladi. Mazkur tashabbus anʼanaviy moliyaviy mahsulotlarni blokcheyn infratuzilmasi orqali kengaytirish va real aktivlarni (RWA) tokenlashtirish global trendining bir qismidir.

Taklif etilayotgan jarayonga koʻra, ishtirokchi birjalar IPOdan bir necha hafta oldin arizalar oynasini ochadi. Payward turli platformalardan kelgan talablarni jamlaydi va listing kunida aksiyalarni taqsimlash uchun anderrayting sindikati bilan hamkorlik qiladi. Natijada hosil boʻlgan tokenlashtirilgan aksiyalar hamkor birjalar orqali tarqatiladi, bu esa investorlarga anʼanaviy brokerlik hisob raqamlarini ochmasdan turib yangi listinglarda qatnashish imkonini beradi.

Payward Services rahbari Mark Greenbergning taʼkidlashicha, IPO narxida aksiya sotib olish oʻn yillar davomida faqat maʼlum bir geografik hudud va boylikka ega shaxslarning imtiyozi boʻlib kelgan. Endilikda xStocks infratuzilmasi tufayli Madrid yoki Malayziyadagi oddiy investor ham AQSH birjasidagi IPOda ishtirok etishi mumkin. Bernstein Research hisob-kitoblariga koʻra, RWA bozori joriy yilda 42 foizga oʻsib, 51 milliard dollarga yetgan.

KrakenIPOTokenizatsiyaInvestitsiyaBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:03O‘zbekistonda kafe va restoranlar savdosi 70 trln so‘mga yaqinlashdiBugun, 09:32Worldcoin: Sunʻiy intellekt IPO toʻlqinidagi eʻtibordan chetda qolgan imkoniyatBugun, 08:13Mobiuz $351 mln evaziga sotildiBugun, 07:50Coinbase Janubi-Sharqiy Osiyodagi firibgarlarga tegishli 3 mln dollarni muzlatdiBugun, 06:155 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi