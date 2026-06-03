Ethereum 14 haftalik minimumga tushdi: ETH narxi 1800 dollarni ushlab qoladimi?
Chorshanba kuni Ether (ETH) narxi 1814 dollargacha pasayib, soʻnggi 14 haftadan ortiq vaqt ichida eng past koʻrsatkichni qayd etdi. Bu holat ETH/USD juftligining 1800 dollar atrofidagi koʻp yillik likvidlik zonalarida barqarorlasha olishi borasida xavotirlarni keltirib chiqardi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Ethereum texnik tuzilmasi 2000 va 2200 dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajalarini boy bergach, sezilarli darajada zaiflashdi. Kunlik grafikda barcha asosiy harakatlanuvchi oʻrtacha koʻrsatkichlar aynan shu zonada joylashgan edi. Bitstamp birjasida ETH narxi 1814 dollargacha tushgan bir paytda, kunlik nisbiy kuch indeksi (RSI) 25 darajasiga tushdi. Bu 6-fevraldan beri eng past koʻrsatkich boʻlib, kuchli sotuv bosimi va aktivning haddan tashqari sotilganidan dalolat beradi.
Biroq, bu holat sotuvchilarning kuchi kamayayotganini ham anglatishi mumkin. Bunday vaziyat joriy darajalardan narxning yuqoriga sakrashiga (rebound) sabab boʻlishi ehtimoli bor, xuddi fevral oyida kuzatilgan 39 foizlik oʻsish kabi. Tahlilchilarning fikricha, Ether uchun ijobiy tendensiya ETH/USD juftligining 1800 dollarlik muhim qoʻllab-quvvatlash darajasidan yuqori boʻlishiga bogʻliq.
Tahlilchi Ted Pillows X ijtimoiy tarmogʻidagi postida ETH bugun 1800 dollar darajasiga deyarli tegib oʻtganini taʼkidladi. U taqdim etgan grafik shuni koʻrsatadiki, agar narx 1800 dollardan pastga tushsa, 1700 dollardan past boʻlgan hududlar kun tartibiga chiqadi. Boshqa bir tahlilchi CrypDoMillions esa 1800 dollarlik marraning boy berilishi ETH narxini 1600 dollar sari yetaklashi mumkinligini qoʻshimcha qildi.
…