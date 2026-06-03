Ethereum 14 haftalik minimumga tushdi: ETH narxi 1800 dollarni ushlab qoladimi?

·75·Iqtisodiyot
Ethereum 14 haftalik minimumga tushdi: ETH narxi 1800 dollarni ushlab qoladimi?
Audio versiyasi

Chorshanba kuni Ether (ETH) narxi 1814 dollargacha pasayib, soʻnggi 14 haftadan ortiq vaqt ichida eng past koʻrsatkichni qayd etdi. Bu holat ETH/USD juftligining 1800 dollar atrofidagi koʻp yillik likvidlik zonalarida barqarorlasha olishi borasida xavotirlarni keltirib chiqardi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Ethereum texnik tuzilmasi 2000 va 2200 dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajalarini boy bergach, sezilarli darajada zaiflashdi. Kunlik grafikda barcha asosiy harakatlanuvchi oʻrtacha koʻrsatkichlar aynan shu zonada joylashgan edi. Bitstamp birjasida ETH narxi 1814 dollargacha tushgan bir paytda, kunlik nisbiy kuch indeksi (RSI) 25 darajasiga tushdi. Bu 6-fevraldan beri eng past koʻrsatkich boʻlib, kuchli sotuv bosimi va aktivning haddan tashqari sotilganidan dalolat beradi.

Biroq, bu holat sotuvchilarning kuchi kamayayotganini ham anglatishi mumkin. Bunday vaziyat joriy darajalardan narxning yuqoriga sakrashiga (rebound) sabab boʻlishi ehtimoli bor, xuddi fevral oyida kuzatilgan 39 foizlik oʻsish kabi. Tahlilchilarning fikricha, Ether uchun ijobiy tendensiya ETH/USD juftligining 1800 dollarlik muhim qoʻllab-quvvatlash darajasidan yuqori boʻlishiga bogʻliq.

Tahlilchi Ted Pillows X ijtimoiy tarmogʻidagi postida ETH bugun 1800 dollar darajasiga deyarli tegib oʻtganini taʼkidladi. U taqdim etgan grafik shuni koʻrsatadiki, agar narx 1800 dollardan pastga tushsa, 1700 dollardan past boʻlgan hududlar kun tartibiga chiqadi. Boshqa bir tahlilchi CrypDoMillions esa 1800 dollarlik marraning boy berilishi ETH narxini 1600 dollar sari yetaklashi mumkinligini qoʻshimcha qildi.

EthereumETHKriptovalyutaBlokcheynInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:03O‘zbekistonda kafe va restoranlar savdosi 70 trln so‘mga yaqinlashdiBugun, 09:32Worldcoin: Sunʻiy intellekt IPO toʻlqinidagi eʻtibordan chetda qolgan imkoniyatBugun, 08:13Mobiuz $351 mln evaziga sotildiBugun, 07:50Coinbase Janubi-Sharqiy Osiyodagi firibgarlarga tegishli 3 mln dollarni muzlatdiBugun, 06:155 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi