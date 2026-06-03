Bitcoin 2022-yilgi ssenariyni takrorlamoqda: Tahlilchilar pasayishdan ogohlantirdi
Chorshanba kuni Bitcoin (BTC) narxi soʻnggi ikki oylik eng past koʻrsatkichlar atrofida tebranib, 2022-yilgi "ayiq" bozori bilan oʻxshashliklarni namoyon qila boshladi. TradingView maʼlumotlariga koʻra, Bitstamp birjasida narx soʻnggi bor aprel oyi boshida kuzatilgan 65,362 USD darajasiga tushganidan soʻng, oʻzgaruvchanlik biroz pasaygan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Milliardlab dollarlik likvidatsiyalardan soʻng, tahlilchilar BTC/USD juftligi uchun eng yomon kunlar hali oldinda boʻlishi mumkinligi haqida yangi ogohlantirishlarni eʼlon qilishmoqda. Taniqli tahlilchi Rekt Capital 50 oylik eksponentsial harakatlanuvchi oʻrtacha (EMA) koʻrsatkichiga eʼtibor qaratib, hozirda bu chiziq 66,628 USD darajasida ekanini taʼkidladi.
"Vaqt oʻtishi bilan Bitcoin ushbu EMA darajasidan pastga tushib ketishi va ushbu 'ayiq' bozorida makroiqtisodiy pasayishni davom ettirishi ehtimoli yuqori", deb yozdi ekspert X ijtimoiy tarmogʻidagi oʻz postida. Agar 2022-yilgi tarix takrorlansa, narx avvaliga biroz koʻtarilib, soʻngra 50 oylik EMA qoʻllab-quvvatlash darajasini butunlay yoʻqotishi kutilmoqda.
Boshqa bir treyder Leviathan esa joriy bozor holati oʻzidan oldingi siklni "deyarli mukammal" tarzda nusxalayotganini taʼkidladi. Uning fikricha, har bir bosqich bir xil tartibda amalga oshmoqda va hozirda 60,000 USD darajasi bozor taqdirini belgilovchi eng muhim nuqta boʻlib xizmat qiladi.
…