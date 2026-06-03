Bitcoin 2022-yilgi ssenariyni takrorlamoqda: Tahlilchilar pasayishdan ogohlantirdi

·95·Iqtisodiyot
Bitcoin 2022-yilgi ssenariyni takrorlamoqda: Tahlilchilar pasayishdan ogohlantirdi
Audio versiyasi

Chorshanba kuni Bitcoin (BTC) narxi soʻnggi ikki oylik eng past koʻrsatkichlar atrofida tebranib, 2022-yilgi "ayiq" bozori bilan oʻxshashliklarni namoyon qila boshladi. TradingView maʼlumotlariga koʻra, Bitstamp birjasida narx soʻnggi bor aprel oyi boshida kuzatilgan 65,362 USD darajasiga tushganidan soʻng, oʻzgaruvchanlik biroz pasaygan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Milliardlab dollarlik likvidatsiyalardan soʻng, tahlilchilar BTC/USD juftligi uchun eng yomon kunlar hali oldinda boʻlishi mumkinligi haqida yangi ogohlantirishlarni eʼlon qilishmoqda. Taniqli tahlilchi Rekt Capital 50 oylik eksponentsial harakatlanuvchi oʻrtacha (EMA) koʻrsatkichiga eʼtibor qaratib, hozirda bu chiziq 66,628 USD darajasida ekanini taʼkidladi.

"Vaqt oʻtishi bilan Bitcoin ushbu EMA darajasidan pastga tushib ketishi va ushbu 'ayiq' bozorida makroiqtisodiy pasayishni davom ettirishi ehtimoli yuqori", deb yozdi ekspert X ijtimoiy tarmogʻidagi oʻz postida. Agar 2022-yilgi tarix takrorlansa, narx avvaliga biroz koʻtarilib, soʻngra 50 oylik EMA qoʻllab-quvvatlash darajasini butunlay yoʻqotishi kutilmoqda.

Boshqa bir treyder Leviathan esa joriy bozor holati oʻzidan oldingi siklni "deyarli mukammal" tarzda nusxalayotganini taʼkidladi. Uning fikricha, har bir bosqich bir xil tartibda amalga oshmoqda va hozirda 60,000 USD darajasi bozor taqdirini belgilovchi eng muhim nuqta boʻlib xizmat qiladi.

BitcoinKriptoInvestitsiyaBirjaBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:03O‘zbekistonda kafe va restoranlar savdosi 70 trln so‘mga yaqinlashdiBugun, 09:32Worldcoin: Sunʻiy intellekt IPO toʻlqinidagi eʻtibordan chetda qolgan imkoniyatBugun, 08:13Mobiuz $351 mln evaziga sotildiBugun, 07:50Coinbase Janubi-Sharqiy Osiyodagi firibgarlarga tegishli 3 mln dollarni muzlatdiBugun, 06:155 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi