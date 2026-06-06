ETH narxi 13 oylik minimal darajaga tushdi: Navbatda 1400 dollarmi

·14·Iqtisodiyot
ETH narxi 13 oylik minimal darajaga tushdi: Navbatda 1400 dollarmi

Ethereum (ETH) narxi juma kuni 1540 dollargacha pasayib, soʻnggi 13 oylik eng past koʻrsatkichni qayd etdi. Umumiy kripto bozoridagi pasayish tendensiyasi va Bitcoin narxining 60 000 dollardan pastga tushishi fonida treyderlar yanada chuqurroq korreksiyadan xavotirda. ETH fyucherslari boʻyicha yillik moliyalashtirish stavkasi manfiy hududga oʻtdi, bu esa bozorda short (sotish) pozitsiyalariga boʻlgan talab ortganidan dalolat beradi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Bozordagi ishonchsizlikka Zcash blokcheynida aniqlangan jiddiy xatolik ham sabab boʻldi. Anthropic kompaniyasining Opus 4.8 AI modeli yordamida topilgan ushbu zaiflik 2022-yildan beri mavjud boʻlgan va u cheksiz miqdorda ZEC tokenlarini chiqarish imkonini bergan. Ushbu yangilik investorlar orasida boshqa blokcheyn va aqlli kontraktlar ham xavf ostida boʻlishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni kuchaytirdi.

Ethereum tarmogʻidagi bloklangan umumiy qiymat (TVL) 2024-yil fevralidan beri eng past darajaga tushdi. Spark (-50%), Ether.fi (-49%) va EigenCloud (-41%) kabi yirik DApps loyihalari TVL hajmining keskin kamayishini boshdan kechirdi. Markazlashmagan moliya (DeFi) sohasidagi xakerlik hujumlari natijasida aprel oyida 630 million dollar yoʻqotilgani ham investorlar kayfiyatiga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda.

Hozirda ETH umumiy taklifining atigi 30 foizi foydada turibdi. Tarixiy maʼlumotlarga koʻra, bunday holat oxirgi marta 2020-yil mart oyidagi COVID inqirozi va 2019-yil dekabrida kuzatilgan edi. Oʻshanda ushbu koʻrsatkich kuchli sotib olish signali boʻlib xizmat qilgan va 60 kun ichida 118 foizlik ralliga sabab boʻlgan edi. Biroq, hozirgi makroiqtisodiy noaniqlik sharoitida ayiqlar ustunlikni saqlab qolishi mumkin.

EthereumBitcoinKriptovalyutaBlokcheynInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Peterburg iqtisodiy forumida tarixiy nutq so‘zladiShavkat Mirziyoyev Peterburg iqtisodiy forumida tarixiy nutq so‘zladiBugun, 08:29Dollar kursi 12 ming so‘mdan oshdiDollar kursi 12 ming so‘mdan oshdiBugun, 06:38Illinoys shtatida kriptovalyuta soligʻi qonun darajasiga koʻtarilmoqdaIllinoys shtatida kriptovalyuta soligʻi qonun darajasiga koʻtarilmoqdaBugun, 00:12AQSH Kongressida kriptovalyutalarni soliqqa tortish boʻyicha yangi qonun loyihalariAQSH Kongressida kriptovalyutalarni soliqqa tortish boʻyicha yangi qonun loyihalariBugun, 23:58Kraken xStocks orqali SpaceX IPO’sida ishtirok etish imkoniyatini taqdim etadiKraken xStocks orqali SpaceX IPO’sida ishtirok etish imkoniyatini taqdim etadiBugun, 23:52Tadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqdaTadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqdaKecha, 17:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi