ETH narxi 13 oylik minimal darajaga tushdi: Navbatda 1400 dollarmi
Ethereum (ETH) narxi juma kuni 1540 dollargacha pasayib, soʻnggi 13 oylik eng past koʻrsatkichni qayd etdi. Umumiy kripto bozoridagi pasayish tendensiyasi va Bitcoin narxining 60 000 dollardan pastga tushishi fonida treyderlar yanada chuqurroq korreksiyadan xavotirda. ETH fyucherslari boʻyicha yillik moliyalashtirish stavkasi manfiy hududga oʻtdi, bu esa bozorda short (sotish) pozitsiyalariga boʻlgan talab ortganidan dalolat beradi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Bozordagi ishonchsizlikka Zcash blokcheynida aniqlangan jiddiy xatolik ham sabab boʻldi. Anthropic kompaniyasining Opus 4.8 AI modeli yordamida topilgan ushbu zaiflik 2022-yildan beri mavjud boʻlgan va u cheksiz miqdorda ZEC tokenlarini chiqarish imkonini bergan. Ushbu yangilik investorlar orasida boshqa blokcheyn va aqlli kontraktlar ham xavf ostida boʻlishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni kuchaytirdi.
Ethereum tarmogʻidagi bloklangan umumiy qiymat (TVL) 2024-yil fevralidan beri eng past darajaga tushdi. Spark (-50%), Ether.fi (-49%) va EigenCloud (-41%) kabi yirik DApps loyihalari TVL hajmining keskin kamayishini boshdan kechirdi. Markazlashmagan moliya (DeFi) sohasidagi xakerlik hujumlari natijasida aprel oyida 630 million dollar yoʻqotilgani ham investorlar kayfiyatiga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda.
Hozirda ETH umumiy taklifining atigi 30 foizi foydada turibdi. Tarixiy maʼlumotlarga koʻra, bunday holat oxirgi marta 2020-yil mart oyidagi COVID inqirozi va 2019-yil dekabrida kuzatilgan edi. Oʻshanda ushbu koʻrsatkich kuchli sotib olish signali boʻlib xizmat qilgan va 60 kun ichida 118 foizlik ralliga sabab boʻlgan edi. Biroq, hozirgi makroiqtisodiy noaniqlik sharoitida ayiqlar ustunlikni saqlab qolishi mumkin.
…