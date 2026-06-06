Bitcoin 2020-yildan beri eng kuchli sotuv bosimida: Narx 70 000 dollargacha koʻtariladimi
Bitcoin (BTC) hozirda COVID-19 inqirozi davridan buyon eng kuchli "haddan tashqari sotilish" (oversold) signalini bermoqda. Bu holat yaqin haftalarda narxning 70 000 dollar darajasiga qaytish ehtimolini oshirmoqda. Shanba holatiga koʻra, Bitcoinʻning kunlik nisbiy kuch indeksi (RSI) 15,5 atrofida qayd etildi. Bu koʻrsatkich odatda bozor haddan tashqari sotilganini anglatuvchi 30 darajasidan ancha past boʻlib, 2020-yil mart oyidagi bozor qulashidan keyingi eng past koʻrsatkichdir. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Ushbu keskin pasayish soʻnggi bir oy ichida BTC narxining qariyb 30 foizga tushib ketishi ortidan yuz berdi. Bunga geosiyosiy xatarlar, neft narxining koʻtarilishi, Fed tomonidan 2026-yilda foiz stavkalari pasaytirilishiga boʻlgan umidlarning soʻnishi va yirik sotuvlar haqidagi xabarlar sabab boʻldi. Bunday ekstremal RSI koʻrsatkichlari odatda sotuvchilar charchagan va qisqa muddatli xaridorlar bozorga kirishga tayyorlanayotgan hududlarda paydo boʻladi.
Tarixiy maʼlumotlarga koʻra, 2020-yilda Bitcoin RSI koʻrsatkichi 15,56 ga tushganidan soʻng, narx qariyb 50 foizga oʻsgan edi. Oʻshanda Fed favqulodda ravishda foiz stavkalarini nolga yaqinlashtirgani va obligatsiya sotib olish dasturlari yordam bergan edi. Shuningdek, 2026-yil fevralida ham RSI 15,86 ga tushganda, BTC narxi 60 000 dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajasini ushlab qolib, keyinchalik 82 850 dollargacha oʻsishni amalga oshirgan.
Hozirda Bitcoin xaridorlari yana 60 000 dollarlik marrani himoya qilmoqdalar. Agar narx ushbu darajadan yuqorida tura olsa, yaqin haftalarda 20 kunlik eksponensial harakatlanuvchi oʻrtacha koʻrsatkich (20-day EMA) boʻlgan 70 650 dollar atrofidagi hududga qaytish imkoniyati ortadi. Aksincha, 60 000 dollardan pastga tushish narxning 50 000 dollarlik oʻrtalarigacha yanada chuqurroq shoʻngʻishiga yoʻl ochishi mumkin.
Checkonchain maʼlumotlariga koʻra, Bitcoinʻni qisqa muddat ushlab turuvchi investorlar hozirda rekord darajadagi zararlarni qayd etishmoqda. Qisqa muddatli egalarning foyda/zarar nisbati barcha davrlardagi eng past darajaga tushgan, bu esa bozorda kapitulyatsiya (taslim boʻlish) jarayoni ketayotganidan dalolat berishi mumkin.
…