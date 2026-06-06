Bitcoin 2020-yildan beri eng kuchli sotuv bosimida: Narx 70 000 dollargacha koʻtariladimi

·16·Iqtisodiyot
Bitcoin 2020-yildan beri eng kuchli sotuv bosimida: Narx 70 000 dollargacha koʻtariladimi

Bitcoin (BTC) hozirda COVID-19 inqirozi davridan buyon eng kuchli "haddan tashqari sotilish" (oversold) signalini bermoqda. Bu holat yaqin haftalarda narxning 70 000 dollar darajasiga qaytish ehtimolini oshirmoqda. Shanba holatiga koʻra, Bitcoinʻning kunlik nisbiy kuch indeksi (RSI) 15,5 atrofida qayd etildi. Bu koʻrsatkich odatda bozor haddan tashqari sotilganini anglatuvchi 30 darajasidan ancha past boʻlib, 2020-yil mart oyidagi bozor qulashidan keyingi eng past koʻrsatkichdir. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Ushbu keskin pasayish soʻnggi bir oy ichida BTC narxining qariyb 30 foizga tushib ketishi ortidan yuz berdi. Bunga geosiyosiy xatarlar, neft narxining koʻtarilishi, Fed tomonidan 2026-yilda foiz stavkalari pasaytirilishiga boʻlgan umidlarning soʻnishi va yirik sotuvlar haqidagi xabarlar sabab boʻldi. Bunday ekstremal RSI koʻrsatkichlari odatda sotuvchilar charchagan va qisqa muddatli xaridorlar bozorga kirishga tayyorlanayotgan hududlarda paydo boʻladi.

Tarixiy maʼlumotlarga koʻra, 2020-yilda Bitcoin RSI koʻrsatkichi 15,56 ga tushganidan soʻng, narx qariyb 50 foizga oʻsgan edi. Oʻshanda Fed favqulodda ravishda foiz stavkalarini nolga yaqinlashtirgani va obligatsiya sotib olish dasturlari yordam bergan edi. Shuningdek, 2026-yil fevralida ham RSI 15,86 ga tushganda, BTC narxi 60 000 dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajasini ushlab qolib, keyinchalik 82 850 dollargacha oʻsishni amalga oshirgan.

Hozirda Bitcoin xaridorlari yana 60 000 dollarlik marrani himoya qilmoqdalar. Agar narx ushbu darajadan yuqorida tura olsa, yaqin haftalarda 20 kunlik eksponensial harakatlanuvchi oʻrtacha koʻrsatkich (20-day EMA) boʻlgan 70 650 dollar atrofidagi hududga qaytish imkoniyati ortadi. Aksincha, 60 000 dollardan pastga tushish narxning 50 000 dollarlik oʻrtalarigacha yanada chuqurroq shoʻngʻishiga yoʻl ochishi mumkin.

Checkonchain maʼlumotlariga koʻra, Bitcoinʻni qisqa muddat ushlab turuvchi investorlar hozirda rekord darajadagi zararlarni qayd etishmoqda. Qisqa muddatli egalarning foyda/zarar nisbati barcha davrlardagi eng past darajaga tushgan, bu esa bozorda kapitulyatsiya (taslim boʻlish) jarayoni ketayotganidan dalolat berishi mumkin.

BitcoinKriptovalyutaBirjaInvestitsiyaFed
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Peterburg iqtisodiy forumida tarixiy nutq so‘zladiShavkat Mirziyoyev Peterburg iqtisodiy forumida tarixiy nutq so‘zladiKecha, 08:29Dollar kursi 12 ming so‘mdan oshdiDollar kursi 12 ming so‘mdan oshdiKecha, 06:38Illinoys shtatida kriptovalyuta soligʻi qonun darajasiga koʻtarilmoqdaIllinoys shtatida kriptovalyuta soligʻi qonun darajasiga koʻtarilmoqdaKecha, 00:12AQSH Kongressida kriptovalyutalarni soliqqa tortish boʻyicha yangi qonun loyihalariAQSH Kongressida kriptovalyutalarni soliqqa tortish boʻyicha yangi qonun loyihalariKecha, 23:58ETH narxi 13 oylik minimal darajaga tushdi: Navbatda 1400 dollarmiETH narxi 13 oylik minimal darajaga tushdi: Navbatda 1400 dollarmiKecha, 23:55Kraken xStocks orqali SpaceX IPO’sida ishtirok etish imkoniyatini taqdim etadiKraken xStocks orqali SpaceX IPO’sida ishtirok etish imkoniyatini taqdim etadiKecha, 23:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi