Bitcoin narxi 63 000 dollardan pastga tushdi, MicroStrategy xaridlarni davom ettirmoqda
Kriptovalyuta bozorida oʻzgaruvchanlik davom etmoqda: Bitcoin narxi 63 000 dollar darajasidan pastga tushdi. Bozor ishtirokchilari narxlarning pasayishini kuzatayotgan bir paytda, yirik institutsional investorlar aktivlarni sotib olishda davom etmoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Xususan, MicroStrategy kompaniyasi oʻzining Bitcoin zaxiralarini yana 100 million dollarlik xarid bilan toʻldirdi. Ushbu strategik qadam kompaniyaning kripto-aktivlarga boʻlgan uzoq muddatli ishonchini yana bir bor tasdiqlaydi.
Tahlilchilarning fikriga koʻra, Bitcoin narxining pasayishi global iqtisodiy omillar va Fed tomonidan kutilayotgan foiz stavkalari boʻyicha qarorlar bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Shunga qaramay, yirik kompaniyalar tomonidan amalga oshirilayotgan yirik xaridlar bozorda maʻlum darajada barqarorlikni taʻminlamoqda.
Hozirgi vaqtda investorlar Ethereum va boshqa altkoinlar dinamikasini ham diqqat bilan kuzatib borishmoqda. Kripto-birjalarda savdo hajmi ortishi kutilmoqda, bu esa yaqin kunlarda narxlarning yangi yoʻnalishini belgilab berishi mumkin.
…