Janubiy Koreya politsiyasi Bithumb birjasida tintuv oʻtkazdi

·0·Iqtisodiyot
Janubiy Koreya politsiyasi Bithumb birjasida tintuv oʻtkazdi

Janubiy Koreya politsiyasi mustaqil deputat Kim Byung-gi bilan bogʻliq ishga olishdagi tanish-bilishchilik gumonlari yuzasidan Bithumb kriptobirjasida tintuv oʻtkazdi. News1 xabariga koʻra, deputat oʻz oʻgʻlini Bithumb va Dunamu (Upbit operatori) kabi yirik kripto-kompaniyalarga ishga joylashtirish uchun oʻz xizmat mavqeidan foydalanganlikda ayblanmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, deputatning oʻgʻli 2025-yil yanvar oyida Bithumb jamoasiga qoʻshilgan va u yerda taxminan olti oy davomida faoliyat yuritgan. Hozirda huquq-tartibot idoralari xodimni ishga qabul qilish jarayonida tashqi bosim yoki imtiyozli munosabat boʻlgan-boʻlmaganini sinchiklab oʻrganmoqda.

Janubiy Koreyada ishga joylashishdagi favoritizm va korrupsiya masalalari oʻta nozik siyosiy mavzu hisoblanadi. Siyosatchilar va yirik konglomeratlar ishtirokidagi bunday mojarolar jamoatchilikning keskin eʼtiroziga sabab boʻlib kelmoqda. Politsiya Kim Byung-gini oʻz siyosiy mavqeini suiisteʼmol qilganlikda gumonlab, bir necha bor soʻroq qilgan.

Shuningdek, deputat Milliy Assambleyaning Siyosiy masalalar qoʻmitasida faoliyat yuritgan vaqtida Dunamu kompaniyasiga nisbatan shubhali savollar yoʻllagani ham tekshirilmoqda. Bu harakatlar uning oʻgʻli ishlayotgan kompaniya manfaatlarini himoya qilishga urinish sifatida baholanishi mumkin.

Bithumb mamlakatdagi eng yirik birjalardan biri boʻlib, avvalroq ham uning bosh qarorgohida tintuvlar oʻtkazilgan edi. Kim Byung-gi esa tergov jarayonida barcha ayblovlarni rad etib, oʻzining aybsizligiga ishonchi komil ekanini taʼkidlamoqda.

BithumbJanubiy KoreyaKriptoBirjaKorrupsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Strategy kompaniyasi bahsli sotuvdan soʻng 1 550 Bitcoin sotib oldiStrategy kompaniyasi bahsli sotuvdan soʻng 1 550 Bitcoin sotib oldiBugun, 14:16Flooring Protocol xakerlik hujumidan soʻng 500 ming dollarlik NFTlar qutqarildiFlooring Protocol xakerlik hujumidan soʻng 500 ming dollarlik NFTlar qutqarildiBugun, 13:17Xitoy sudi Bitcoinʻni mulk deb tan oldi: 107 BTC oʻgʻirlagan shaxs qamaldiXitoy sudi Bitcoinʻni mulk deb tan oldi: 107 BTC oʻgʻirlagan shaxs qamaldiBugun, 12:15Bitcoin narxi 63 000 dollardan pastga tushdi, MicroStrategy xaridlarni davom ettirmoqdaBitcoin narxi 63 000 dollardan pastga tushdi, MicroStrategy xaridlarni davom ettirmoqdaBugun, 12:129 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi9 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04AQSH inflyatsiyasi va Yevropa Markaziy banki qarori: Kripto haftalik tahlilAQSH inflyatsiyasi va Yevropa Markaziy banki qarori: Kripto haftalik tahlilBugun, 09:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi