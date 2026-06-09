MetaMask sunʻiy intellekt agentlari uchun yangi hamyonni taqdim etdi
MetaMask kompaniyasi sunʻiy intellekt (AI) agentlariga foydalanuvchi tomonidan belgilangan xavfsizlik va xarajatlar nazorati ostida DeFi protokollarida tranzaksiyalarni amalga oshirish imkonini beruvchi oʻz-oʻzini boshqaradigan (self-custodial) kripto hamyonni ishga tushirdi. Foydalanuvchilar Agent Wallet hamyonini AI freymvorklariga ulashlari va dasturiy agentlarga ruxsat etilgan protokollar doirasida ishlash huquqini berishlari mumkin. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Yangi hamyon OpenAI Codex, Claude Code, OpenClaw va Hermes kabi mashhur tizimlar bilan mos keladi. MetaMask maʻlumotlariga koʻra, AI agentlari tomonidan boshlangan barcha tranzaksiyalar ijro etilishidan oldin simulyatsiya, tahdidlarni aniqlash va MEV himoya tizimlari orqali tekshiriladi. Shubhali deb topilgan yoki belgilangan qoidalardan tashqari harakatlar foydalanuvchining qoʻlda tasdiqlashini talab qiladi.
Hamyon Ethereum tarmogʻiga mos keladigan barcha ekotizimlar va Hyperliquid platformasida tokenlar almashinuvi (swap), muddatsiz fyucherslar savdosi, prognoz bozorlari va likvidlik taqdim etishni qoʻllab-quvvatlaydi. Xavfsizlik tizimi tomonidan xavfsiz deb topilgan tranzaksiyalar uchun MetaMask 10 000 USD miqdorigacha yoʻqotishlardan himoya kafolatini taqdim etadi.
Hozirda ushbu mahsulot cheklangan guruh uchun erta kirish dasturi doirasida mavjud boʻlib, kengroq foydalanish imkoniyati joriy yoz oxiriga rejalashtirilgan. Kriptovalyuta sohasida Coinbase va Fireblocks kabi yirik kompaniyalar ham AI agentlari uchun avtonom toʻlov infratuzilmalarini rivojlantirmoqda. Masalan, Coinbase tomonidan taqdim etilgan Agentic Wallets tizimi allaqachon Base tarmogʻida millionlab tranzaksiyalarni amalga oshirmoqda.
Sunʻiy intellektga asoslangan toʻlov faolligi nafaqat kripto sohasida, balki anʻanaviy moliya tizimlarida ham oʻsib bormoqda. Aprel oyida Visa kompaniyasi isteʻmolchilar nomidan tovarlarni tanlash va ular uchun toʻlov qilish imkonini beruvchi Intelligent Commerce Connect platformasini ishga tushirgan edi.
…