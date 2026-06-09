MetaMask sunʻiy intellekt agentlari uchun yangi hamyonni taqdim etdi

·16·Iqtisodiyot
MetaMask sunʻiy intellekt agentlari uchun yangi hamyonni taqdim etdi

MetaMask kompaniyasi sunʻiy intellekt (AI) agentlariga foydalanuvchi tomonidan belgilangan xavfsizlik va xarajatlar nazorati ostida DeFi protokollarida tranzaksiyalarni amalga oshirish imkonini beruvchi oʻz-oʻzini boshqaradigan (self-custodial) kripto hamyonni ishga tushirdi. Foydalanuvchilar Agent Wallet hamyonini AI freymvorklariga ulashlari va dasturiy agentlarga ruxsat etilgan protokollar doirasida ishlash huquqini berishlari mumkin. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Yangi hamyon OpenAI Codex, Claude Code, OpenClaw va Hermes kabi mashhur tizimlar bilan mos keladi. MetaMask maʻlumotlariga koʻra, AI agentlari tomonidan boshlangan barcha tranzaksiyalar ijro etilishidan oldin simulyatsiya, tahdidlarni aniqlash va MEV himoya tizimlari orqali tekshiriladi. Shubhali deb topilgan yoki belgilangan qoidalardan tashqari harakatlar foydalanuvchining qoʻlda tasdiqlashini talab qiladi.

Hamyon Ethereum tarmogʻiga mos keladigan barcha ekotizimlar va Hyperliquid platformasida tokenlar almashinuvi (swap), muddatsiz fyucherslar savdosi, prognoz bozorlari va likvidlik taqdim etishni qoʻllab-quvvatlaydi. Xavfsizlik tizimi tomonidan xavfsiz deb topilgan tranzaksiyalar uchun MetaMask 10 000 USD miqdorigacha yoʻqotishlardan himoya kafolatini taqdim etadi.

Hozirda ushbu mahsulot cheklangan guruh uchun erta kirish dasturi doirasida mavjud boʻlib, kengroq foydalanish imkoniyati joriy yoz oxiriga rejalashtirilgan. Kriptovalyuta sohasida Coinbase va Fireblocks kabi yirik kompaniyalar ham AI agentlari uchun avtonom toʻlov infratuzilmalarini rivojlantirmoqda. Masalan, Coinbase tomonidan taqdim etilgan Agentic Wallets tizimi allaqachon Base tarmogʻida millionlab tranzaksiyalarni amalga oshirmoqda.

Sunʻiy intellektga asoslangan toʻlov faolligi nafaqat kripto sohasida, balki anʻanaviy moliya tizimlarida ham oʻsib bormoqda. Aprel oyida Visa kompaniyasi isteʻmolchilar nomidan tovarlarni tanlash va ular uchun toʻlov qilish imkonini beruvchi Intelligent Commerce Connect platformasini ishga tushirgan edi.

MetaMaskKriptoSunʻiy IntellektDeFiEthereum
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitmine oʻzining Ethereum zaxirasini 5,54 million ETHga yetkazdiBitmine oʻzining Ethereum zaxirasini 5,54 million ETHga yetkazdiBugun, 21:11Binance: Tokenizatsiya qilingan aktivlar bozori 600 foizga oʻsdiBinance: Tokenizatsiya qilingan aktivlar bozori 600 foizga oʻsdiBugun, 21:11Bitcoin toʻplash uchun eng yaxshi davr: Tahlilchilar yangi imkoniyatlarni eʻlon qildiBitcoin toʻplash uchun eng yaxshi davr: Tahlilchilar yangi imkoniyatlarni eʻlon qildiBugun, 19:19Bybit xStocks orqali SpaceX aksiyalarining tokenlashgan IPO’sini yoʻlga qoʻydiBybit xStocks orqali SpaceX aksiyalarining tokenlashgan IPO’sini yoʻlga qoʻydiKecha, 18:13Spot Bitcoin ETF’laridan toʻrt hafta ichida 1,7 milliard dollar chiqib ketdiSpot Bitcoin ETF’laridan toʻrt hafta ichida 1,7 milliard dollar chiqib ketdiKecha, 15:20Janubiy Koreya politsiyasi Bithumb birjasida tintuv oʻtkazdiJanubiy Koreya politsiyasi Bithumb birjasida tintuv oʻtkazdiKecha, 14:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi