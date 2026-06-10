Bitcoin global bozorlar uchun ogohlantiruvchi signal boʻlishi mumkin
Bitcoin (BTC) narxining soʻnggi pasayishi kriptovalyuta bozoridagi zaiflikdan koʻra, uning xatarli aktivlar egri chizigʻidagi oʻrniga koʻproq bogʻliq boʻlishi mumkin. Bitwise aktivlarni boshqarish kompaniyasi tahlilchilariga koʻra, Bitcoin koʻpincha makroiqtisodiy jarayonlarda "konchilar kanareykasi" (ogohlantiruvchi signal) vazifasini oʻtaydi va anʼanaviy bozorlardan oldin likvidlik hamda moliyaviy sharoitlardagi oʻzgarishlarga javob beradi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Hozirda aksiyalar bozorida ham shunga oʻxshash bosim belgilari kuzatilmoqda. Nasdaq indeksi soʻnggi oylardagi eng keskin — 5 foizlik kunlik pasayishni qayd etdi, Janubiy Koreyaning KOSPI indeksi esa yarimoʻtkazgichlar aksiyalari arzonlashishi ortidan savdolarni vaqtincha toʻxtatishga majbur boʻldi. Bu oʻzgarishlar AQSH mehnat bozoridagi kutilganidan kuchliroq maʼlumotlar ortidan yuz berdi, bu esa Fed tomonidan foiz stavkalarini pasaytirish ehtimolini kamaytirdi.
Bitwise tahliliga koʻra, Bitcoin odatda aksiyalar bozoridan bir necha oy oldin zaiflashishni boshlaydi. Anʼanaviy bozorlardan farqli oʻlaroq, BTC uzluksiz savdo qilinadi va likvidlik sharoitlariga tezroq munosabat bildiradi. Global M2 pul massasi taxminan 122,6 trillion dollargacha oʻsgan boʻlsa-da, Bitcoin oʻzining yuqori nuqtalaridan sezilarli darajada chekindi.
Zanjir ichidagi (on-chain) maʼlumotlar esa bozor likvidligi boʻyicha boshqacha istiqbolni taqdim etmoqda. Mustaqil tahlilchi Maartunn Stablecoin Supply Ratio (SSR) koʻrsatkichi haddan tashqari sotilish darajasiga tushganini taʼkidladi. SSR koʻrsatkichi Bitcoin kapitallashuvini USDT va USDC kabi steyblkoinlar qiymatiga nisbatan oʻlchaydi.
Past koʻrsatkichlar Bitcoin qiymatiga nisbatan steyblkoinlar zaxirasi koʻpligini anglatadi, bu esa bozorda katta sotib olish quvvati toʻplanib turganidan dalolat beradi. Tarixan, bunday holatlar aktivlarni jamlash zonalari yaqinida kuzatilgan va bozorga likvidlik qaytishi bilan narxlarning kuchli oʻsishi bilan davom etgan.
…