Bitcoin global bozorlar uchun ogohlantiruvchi signal boʻlishi mumkin

·0·Iqtisodiyot
Bitcoin global bozorlar uchun ogohlantiruvchi signal boʻlishi mumkin

Bitcoin (BTC) narxining soʻnggi pasayishi kriptovalyuta bozoridagi zaiflikdan koʻra, uning xatarli aktivlar egri chizigʻidagi oʻrniga koʻproq bogʻliq boʻlishi mumkin. Bitwise aktivlarni boshqarish kompaniyasi tahlilchilariga koʻra, Bitcoin koʻpincha makroiqtisodiy jarayonlarda "konchilar kanareykasi" (ogohlantiruvchi signal) vazifasini oʻtaydi va anʼanaviy bozorlardan oldin likvidlik hamda moliyaviy sharoitlardagi oʻzgarishlarga javob beradi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Hozirda aksiyalar bozorida ham shunga oʻxshash bosim belgilari kuzatilmoqda. Nasdaq indeksi soʻnggi oylardagi eng keskin — 5 foizlik kunlik pasayishni qayd etdi, Janubiy Koreyaning KOSPI indeksi esa yarimoʻtkazgichlar aksiyalari arzonlashishi ortidan savdolarni vaqtincha toʻxtatishga majbur boʻldi. Bu oʻzgarishlar AQSH mehnat bozoridagi kutilganidan kuchliroq maʼlumotlar ortidan yuz berdi, bu esa Fed tomonidan foiz stavkalarini pasaytirish ehtimolini kamaytirdi.

Bitwise tahliliga koʻra, Bitcoin odatda aksiyalar bozoridan bir necha oy oldin zaiflashishni boshlaydi. Anʼanaviy bozorlardan farqli oʻlaroq, BTC uzluksiz savdo qilinadi va likvidlik sharoitlariga tezroq munosabat bildiradi. Global M2 pul massasi taxminan 122,6 trillion dollargacha oʻsgan boʻlsa-da, Bitcoin oʻzining yuqori nuqtalaridan sezilarli darajada chekindi.

Zanjir ichidagi (on-chain) maʼlumotlar esa bozor likvidligi boʻyicha boshqacha istiqbolni taqdim etmoqda. Mustaqil tahlilchi Maartunn Stablecoin Supply Ratio (SSR) koʻrsatkichi haddan tashqari sotilish darajasiga tushganini taʼkidladi. SSR koʻrsatkichi Bitcoin kapitallashuvini USDT va USDC kabi steyblkoinlar qiymatiga nisbatan oʻlchaydi.

Past koʻrsatkichlar Bitcoin qiymatiga nisbatan steyblkoinlar zaxirasi koʻpligini anglatadi, bu esa bozorda katta sotib olish quvvati toʻplanib turganidan dalolat beradi. Tarixan, bunday holatlar aktivlarni jamlash zonalari yaqinida kuzatilgan va bozorga likvidlik qaytishi bilan narxlarning kuchli oʻsishi bilan davom etgan.

BitcoinBitwiseKriptovalyutaNasdaqLikvidlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BBB tashkiloti Kalshi platformasini reklama qoidalarini buzishda ayblamoqdaBBB tashkiloti Kalshi platformasini reklama qoidalarini buzishda ayblamoqdaKecha, 18:19Kraken FIFA Jahon chempionati 2026 ning rasmiy hamkoriga aylandiKraken FIFA Jahon chempionati 2026 ning rasmiy hamkoriga aylandiKecha, 18:10Bitcoin narxi 62 000 dollar atrofidagi pastki darajaga tushdiBitcoin narxi 62 000 dollar atrofidagi pastki darajaga tushdiKecha, 16:10Bitcoin narxi 50 000 dollargacha tushishi mumkinmi: Toʻrtta asosiy koʻrsatkichBitcoin narxi 50 000 dollargacha tushishi mumkinmi: Toʻrtta asosiy koʻrsatkichKecha, 15:18HTX birjasiga nisbatan sanksiyalar kripto bozorida xavotir uygʻotmoqdaHTX birjasiga nisbatan sanksiyalar kripto bozorida xavotir uygʻotmoqdaKecha, 15:11O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalar yangi bosqichga ko‘tarilmoqdaO‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalar yangi bosqichga ko‘tarilmoqdaKecha, 13:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi