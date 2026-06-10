Chainalysis va Janubiy Koreya politsiyasi kripto-jinoyatchilikka qarshi birlashdi

·0·Iqtisodiyot
Chainalysis va Janubiy Koreya politsiyasi kripto-jinoyatchilikka qarshi birlashdi

Blokcheyn xavfsizligi boʻyicha yetakchi kompaniya Chainalysis Shimoliy Koreya bilan bogʻliq kiberhujumlar va boshqa kripto-jinoyatlarga qarshi kurashish maqsadida Janubiy Koreya milliy politsiyasi (KNPA) bilan hamkorlikni kuchaytirmoqda. Chorshanba kuni tomonlar huquqni muhofaza qilish organlarining tergov salohiyatini oshirishga qaratilgan oʻzaro anglashuv memorandumini imzoladilar. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Chainalysis vakili Ryan Kwonning taʼkidlashicha, ushbu hamkorlik faqatgina Shimoliy Koreya tahdidlari bilan cheklanib qolmay, balki umumiy institutsional imkoniyatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Maʼlumotlarga koʻra, joriy yilning aprel oyida Shimoliy Koreya bilan bogʻliq kripto-oʻgʻriliklar hajmi 578 million USDdan oshib ketgan, CrowdStrike tadqiqotlari esa 2025-yilda bu koʻrsatkich yanada oʻsishini bashorat qilmoqda.

Yangi kelishuv doirasida KNPA xodimlari Chainalysis tomonidan taqdim etiladigan maxsus oʻquv dasturlari, professional sertifikatlash kurslari va amaliy mashgʻulotlardan foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu koreyalik tergovchilarga noqonuniy pul oqimlarini global miqyosda kuzatish va tahlil qilishda yordam beradi.

Eslatib oʻtamiz, sentyabr oyida Seul politsiyasi Chainalysis koʻmagida 30 million USD miqdoridagi mablagʻni oʻgʻirlagan xalqaro xakerlik guruhini fosh etgan edi. Shuningdek, yaqinda Janubiy Koreyada kriptovalyutalar orqali pullarni yuvishga qarshi kurashuvchi maxsus idoralararo ishchi guruhi oʻz faoliyatini boshladi.

ChainalysisJanubiy KoreyaKriptoBitcoinBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hyperliquid va Paradigm GENIUS qonunidagi cheklovlarni qayta koʻrib chiqishga chaqirdiHyperliquid va Paradigm GENIUS qonunidagi cheklovlarni qayta koʻrib chiqishga chaqirdiBugun, 07:16Insayderlik savdosini butunlay taqiqlash bashorat bozorlariga zarar yetkazadiInsayderlik savdosini butunlay taqiqlash bashorat bozorlariga zarar yetkazadiBugun, 06:13Bitcoin narxi Fed stavkalari va bozor bosimi ostida: Kelajakda nima kutilmoqdaBitcoin narxi Fed stavkalari va bozor bosimi ostida: Kelajakda nima kutilmoqdaBugun, 05:5711 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda11 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33Anthropic kompaniyasi Claude Mythos modelini taqdim etdi: Kripto olami xavotirdaAnthropic kompaniyasi Claude Mythos modelini taqdim etdi: Kripto olami xavotirdaBugun, 05:17Tasdiqlanmagan DeFi kontraktlari 36,7 million dollar zarar keltirdiTasdiqlanmagan DeFi kontraktlari 36,7 million dollar zarar keltirdiBugun, 22:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi