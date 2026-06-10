Chainalysis va Janubiy Koreya politsiyasi kripto-jinoyatchilikka qarshi birlashdi
Blokcheyn xavfsizligi boʻyicha yetakchi kompaniya Chainalysis Shimoliy Koreya bilan bogʻliq kiberhujumlar va boshqa kripto-jinoyatlarga qarshi kurashish maqsadida Janubiy Koreya milliy politsiyasi (KNPA) bilan hamkorlikni kuchaytirmoqda. Chorshanba kuni tomonlar huquqni muhofaza qilish organlarining tergov salohiyatini oshirishga qaratilgan oʻzaro anglashuv memorandumini imzoladilar. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Chainalysis vakili Ryan Kwonning taʼkidlashicha, ushbu hamkorlik faqatgina Shimoliy Koreya tahdidlari bilan cheklanib qolmay, balki umumiy institutsional imkoniyatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Maʼlumotlarga koʻra, joriy yilning aprel oyida Shimoliy Koreya bilan bogʻliq kripto-oʻgʻriliklar hajmi 578 million USDdan oshib ketgan, CrowdStrike tadqiqotlari esa 2025-yilda bu koʻrsatkich yanada oʻsishini bashorat qilmoqda.
Yangi kelishuv doirasida KNPA xodimlari Chainalysis tomonidan taqdim etiladigan maxsus oʻquv dasturlari, professional sertifikatlash kurslari va amaliy mashgʻulotlardan foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu koreyalik tergovchilarga noqonuniy pul oqimlarini global miqyosda kuzatish va tahlil qilishda yordam beradi.
Eslatib oʻtamiz, sentyabr oyida Seul politsiyasi Chainalysis koʻmagida 30 million USD miqdoridagi mablagʻni oʻgʻirlagan xalqaro xakerlik guruhini fosh etgan edi. Shuningdek, yaqinda Janubiy Koreyada kriptovalyutalar orqali pullarni yuvishga qarshi kurashuvchi maxsus idoralararo ishchi guruhi oʻz faoliyatini boshladi.
…