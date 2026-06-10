Hyperliquid va Paradigm GENIUS qonunidagi cheklovlarni qayta koʻrib chiqishga chaqirdi

·0·Iqtisodiyot
Hyperliquid va Paradigm GENIUS qonunidagi cheklovlarni qayta koʻrib chiqishga chaqirdi

Hyperliquid kripto fyuchers birjasining lobbi boʻlimi va Paradigm venchur kapital firmasi AQSH Gʻaznachiligini steyblkoin emitentlari uchun taklif etilgan jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash (AML) va sanksiyalar qoidalarini qayta koʻrib chiqishga undadi. Seshanba kuni eʼlon qilingan maktubda Hyperliquid Policy Center va Paradigm ikkilamchi bozor majburiyatlarini aniqlashtirish yoki qisqartirish zarurligini taʼkidladi. Bu ruxsatsiz blokcheyn infratuzilmasi va DeFi ekotizimi uchun kutilmagan salbiy oqibatlarning oldini olish uchun muhim ekani aytilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Har ikki kompaniya FinCEN agentligining muvofiqlik majburiyatlarini mijozlar maʼlumotlariga ega boʻlgan "birlamchi bozor" emitentlariga yuklash yondashuvini qoʻllab-quvvatlaydi. Biroq, emitentlar faqat hamyonlar va tranzaksiyalarni koʻra oladigan ikkilamchi bozor uchun cheklangan yondashuv qoʻllanilishi kerakligini taʼkidlamoqda. Ularning fikricha, ruxsatsiz muhitlarda joylashtirilgan steyblkoinlar uchun AML va sanksiya talablarini joriy etishda ham aynan shu tamoyilga amal qilinishi lozim.

Ushbu maktub Gʻaznachilik tomonidan aprel oyida GENIUS Act qoidalarini amalga oshirish boʻyicha taklif qilingan loyihaga javob boʻldi. Mazkur qoida steyblkoin emitentlaridan ham birlamchi, ham ikkilamchi bozorlarda AQSH qonunchiligi yoki sanksiyalarini buzuvchi tranzaksiyalarni bloklash, muzlatish yoki rad etish imkoniyatiga ega boʻlishni talab qiladi. Hyperliquid va Paradigm ushbu taklif emitentlar nazorat qila olmaydigan ikkilamchi bozor faoliyatini ham qamrab olishidan xavotirda.

Ekspertlarning ogohlantirishicha, bunday qatʼiy majburiyatlar emitentlarni faqat ruxsat berilgan (permissioned) muhitlarda ishlashga majbur qiladi. Bu esa AQSH tomonidan tartibga solinadigan steyblkoinlarning markazlashmagan moliya (DeFi) tizimidan chiqib ketishiga va boʻshliqni tartibga solinmagan, offshordagi dollarga bogʻlanmagan muqobil kriptovalyutalar egallashiga olib kelishi mumkin.

AQSH Prezidenti Donald Trump oʻtgan yili steyblkoinlar va ularning emitentlarini tartibga solishni nazarda tutuvchi GENIUS Act qonunini imzolagan edi. Federal agentliklar hozirda 2027-yil yanvaridan kechikmay kuchga kirishi kutilayotgan ushbu qonunni amaliyotga tatbiq etish yoʻllarini koʻrib chiqmoqda. Shu bilan birga, Senatda CLARITY Act deb nomlangan yangi qonun loyihasi ham muhokama qilinmoqda.

KriptoSteyblkoinDeFiInvestitsiyaBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chainalysis va Janubiy Koreya politsiyasi kripto-jinoyatchilikka qarshi birlashdiChainalysis va Janubiy Koreya politsiyasi kripto-jinoyatchilikka qarshi birlashdiBugun, 07:17Insayderlik savdosini butunlay taqiqlash bashorat bozorlariga zarar yetkazadiInsayderlik savdosini butunlay taqiqlash bashorat bozorlariga zarar yetkazadiBugun, 06:13Bitcoin narxi Fed stavkalari va bozor bosimi ostida: Kelajakda nima kutilmoqdaBitcoin narxi Fed stavkalari va bozor bosimi ostida: Kelajakda nima kutilmoqdaBugun, 05:5711 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda11 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:33Anthropic kompaniyasi Claude Mythos modelini taqdim etdi: Kripto olami xavotirdaAnthropic kompaniyasi Claude Mythos modelini taqdim etdi: Kripto olami xavotirdaBugun, 05:17Tasdiqlanmagan DeFi kontraktlari 36,7 million dollar zarar keltirdiTasdiqlanmagan DeFi kontraktlari 36,7 million dollar zarar keltirdiBugun, 22:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi