Hyperliquid va Paradigm GENIUS qonunidagi cheklovlarni qayta koʻrib chiqishga chaqirdi
Hyperliquid kripto fyuchers birjasining lobbi boʻlimi va Paradigm venchur kapital firmasi AQSH Gʻaznachiligini steyblkoin emitentlari uchun taklif etilgan jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash (AML) va sanksiyalar qoidalarini qayta koʻrib chiqishga undadi. Seshanba kuni eʼlon qilingan maktubda Hyperliquid Policy Center va Paradigm ikkilamchi bozor majburiyatlarini aniqlashtirish yoki qisqartirish zarurligini taʼkidladi. Bu ruxsatsiz blokcheyn infratuzilmasi va DeFi ekotizimi uchun kutilmagan salbiy oqibatlarning oldini olish uchun muhim ekani aytilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Har ikki kompaniya FinCEN agentligining muvofiqlik majburiyatlarini mijozlar maʼlumotlariga ega boʻlgan "birlamchi bozor" emitentlariga yuklash yondashuvini qoʻllab-quvvatlaydi. Biroq, emitentlar faqat hamyonlar va tranzaksiyalarni koʻra oladigan ikkilamchi bozor uchun cheklangan yondashuv qoʻllanilishi kerakligini taʼkidlamoqda. Ularning fikricha, ruxsatsiz muhitlarda joylashtirilgan steyblkoinlar uchun AML va sanksiya talablarini joriy etishda ham aynan shu tamoyilga amal qilinishi lozim.
Ushbu maktub Gʻaznachilik tomonidan aprel oyida GENIUS Act qoidalarini amalga oshirish boʻyicha taklif qilingan loyihaga javob boʻldi. Mazkur qoida steyblkoin emitentlaridan ham birlamchi, ham ikkilamchi bozorlarda AQSH qonunchiligi yoki sanksiyalarini buzuvchi tranzaksiyalarni bloklash, muzlatish yoki rad etish imkoniyatiga ega boʻlishni talab qiladi. Hyperliquid va Paradigm ushbu taklif emitentlar nazorat qila olmaydigan ikkilamchi bozor faoliyatini ham qamrab olishidan xavotirda.
Ekspertlarning ogohlantirishicha, bunday qatʼiy majburiyatlar emitentlarni faqat ruxsat berilgan (permissioned) muhitlarda ishlashga majbur qiladi. Bu esa AQSH tomonidan tartibga solinadigan steyblkoinlarning markazlashmagan moliya (DeFi) tizimidan chiqib ketishiga va boʻshliqni tartibga solinmagan, offshordagi dollarga bogʻlanmagan muqobil kriptovalyutalar egallashiga olib kelishi mumkin.
AQSH Prezidenti Donald Trump oʻtgan yili steyblkoinlar va ularning emitentlarini tartibga solishni nazarda tutuvchi GENIUS Act qonunini imzolagan edi. Federal agentliklar hozirda 2027-yil yanvaridan kechikmay kuchga kirishi kutilayotgan ushbu qonunni amaliyotga tatbiq etish yoʻllarini koʻrib chiqmoqda. Shu bilan birga, Senatda CLARITY Act deb nomlangan yangi qonun loyihasi ham muhokama qilinmoqda.
…