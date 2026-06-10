O‘zbekistonda inflyatsiya darajasi tarixiy minimum ko‘rsatkichini yangiladi

·20·Iqtisodiyot
O‘zbekistonda inflyatsiya darajasi tarixiy minimum ko‘rsatkichini yangiladi

Mamlakatimiz iqtisodiyotida fuqarolarning xarid qobiliyati va turmush farovonligiga bevosita ta’sir etuvchi muhim va ijobiy o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Joriy yilning may oyi yakunlariga ko‘ra, O‘zbekistonda iste’mol sektoridagi yillik inflyatsiya sur’atlari sezilarli darajada pasayib, 5,5 foizlik ko‘rsatkichni tashkil etdi. Bu raqam yurtimizning so‘nggi yillardagi zamonaviy iqtisodiy tarixidagi eng past va eng ijobiy ko‘rsatkich — tarixiy minimum bo‘lib rekord o‘rnatdi. Taqqoslash va tahlil uchun aytadigan bo‘lsak, ushbu ko‘rsatkich shu yilning aprel oyida 7 foizni, o‘tgan yilning aynan may oyida esa ancha yuqori — 8,7 foizni tashkil etayotgan edi. Narx-navoning bunday barqarorlashuvi bozorlardagi keskinlikning kamayganidan dalolat beradi.

Biroq, iqtisodiyotdagi umumiy ijobiy va pasayuvchi dinamikaga qaramay, aholining kundalik ehtiyojlari uchun eng zarur bo‘lgan oziq-ovqat mahsulotlari segmentida, xususan, go‘sht mahsulotlari bozorida bir oz qimmatlashish va narxlarning o‘sishi kuzatildi. Olib borilgan kuzatuvlar shuni ko‘rsatdiki, may oyi davomida:

  • Suyaksiz mol go‘shtining o‘rtacha bahosi 3,6 foizga;

  • Suyakli mol go‘shti hamda lahm qo‘y go‘shti narxlari esa 2,9 foizga yuqorilagan.

Yurtimizning bosh moliyaviy regulyatori hisoblangan Markaziy bank uzoq muddatli maqsadli strategik ko‘rsatkichni (target) 5 foiz darajasida qat’iy saqlab qolmoqda. Shunday bo‘lsa-da, moliyaviy tahlilchilar va iqtisodchilarning prognozlariga ko‘ra, ichki bozordagi mavsumiy omillarni hisobga olgan holda, joriy yilning yakuniga qadar umumiy inflyatsiya darajasi 6,5 foizgacha biroz tuzatilishi (ko‘tarilishi) taxmin qilinmoqda. Eng asosiy va quvonarli strategik maqsad esa olis emas — olimlar va iqtisodiy islohotlar rejasiga ko‘ra, 2027 yilning so‘nggiga qadar mamlakatimizda 5 foizlik maqsadli inflyatsiya ko‘rsatkichiga butunlay va barqaror ravishda erishish kutilmoqda. Bu esa milliy valyutamiz qadrini yanada mustahkamlaydi.

Yurtimiz iqtisodiyotidagi eng so‘nggi islohotlar, Markaziy bankning yangi qarorlari, bozorlardagi narx-navo tahlillari va kundalik hayotimizga oid eng qaynoq, ishonchli eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda inflyatsiya 4 foizdan oshdi: Bitcoin va oltin narxi tushishi kutilmoqdaAQSHda inflyatsiya 4 foizdan oshdi: Bitcoin va oltin narxi tushishi kutilmoqdaBugun, 05:15AQSHning ikki shtati kripto-bankomatlarni taqiqlashga tayyorlanmoqdaAQSHning ikki shtati kripto-bankomatlarni taqiqlashga tayyorlanmoqdaBugun, 04:19Blockchain.com SpaceX aksiyalari bilan bogʻliq yangi savdo vositasini ishga tushirdiBlockchain.com SpaceX aksiyalari bilan bogʻliq yangi savdo vositasini ishga tushirdiBugun, 20:12Keshbek pullari nega kechikmoqda? Soliq qo‘mitasi izoh berdiKeshbek pullari nega kechikmoqda? Soliq qo‘mitasi izoh berdiBugun, 19:40Bank of Japan qarori Bitcoin narxiga taʼsir qilishi mumkinBank of Japan qarori Bitcoin narxiga taʼsir qilishi mumkinBugun, 19:19Buyuk Britaniyada kripto-faollar bank cheklovlariga qarshi kampaniya boshladiBuyuk Britaniyada kripto-faollar bank cheklovlariga qarshi kampaniya boshladiBugun, 19:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi