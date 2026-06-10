11 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 16,93 so‘mga qimmatlab, 13 932,05 so‘m bo‘ldi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 11 iyun kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 18,81 so‘mga qimmatlab, 12 054,03 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 16,93 so‘mga qimmatlab, 13 932,05 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,9 so‘mga arzonlab, 167,05 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 37,24 so‘mga qimmatlab, 16 149,99 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi o‘zgarishsiz qolib, 75,13 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 16,19 so‘mga arzonlab, 15 095,84 so‘mga tushdi.
• Xitoy yuani 0,65 so‘mga qimmatlab, 1 778,25 so‘mni tashkil etdi.
…