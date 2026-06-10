Trad.Fi platformasi 650 million dollarlik xususiy kreditlarni blokcheynga oʻtkazadi
AQSHda joylashgan Trad.Fi uskunalarini moliyalashtirish platformasi yaqin 48 oy ichida 650 million dollargacha boʻlgan xususiy kreditlarni blokcheyn tarmogʻiga (onchain) olib chiqish rejasini eʼlon qildi. Ushbu tashabbus AQSHdagi eng yirik va eng kam raqamlashtirilgan kredit bozorlaridan biri — ishlab chiqarish uskunalari, sanoat tizimlari va quyosh panellarini moliyalashtiruvchi trillion dollarlik sohani maqsad qilgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Trad.Fi maʼlumotlariga koʻra, mazkur 650 million dollar hali joylashtirilgan kapital emas, balki blokcheynda chiqariladigan (mint) kredit liniyasidir. Hozirda kompaniya 85 million dollarlik imzolangan shartnomalarga ega va yaqin orada 40 million dollarlik bitimlarni yakunlashni kutmoqda. Loyiha anʼanaviy kredit liniyalari uchun haftalab yoki oylab ketadigan vaqtni bir ish kunigacha qisqartirish orqali ishlab chiqarish sanoatidagi moliyaviy toʻsiqlarni bartaraf etishni koʻzda tutadi.
Platforma doirasida investorlar uchun uskunalar krediti boʻyicha investitsiya puli ham tashkil etiladi. W3 kompaniyasi kreditlarni tokenizatsiya qilish va Base, Arc hamda Avalanche blokcheynlarida tegishli yozuvlarni boshqarish uchun infratuzilma taqdim etadi. Shu bilan birga, kreditlar bilan bogʻliq huquqiy hujjatlar va qarz oluvchilarning maʼlumotlari blokcheyndan tashqarida (offchain) saqlanadi.
Ushbu tashabbus real dunyo aktivlarini (RWA) tokenizatsiya qilish boʻyicha oʻsib borayotgan bozorning bir qismidir. RWA.xyz maʼlumotlariga koʻra, hozirda ushbu sektorning umumiy qiymati 31,3 milliard dollarni tashkil etadi. Shundan 14,8 milliard dollari tokenizatsiya qilingan AQSH gʻaznachilik obligatsiyalari hissasiga toʻgʻri kelsa, korporativ kreditlar 1,2 milliard dollar bilan eng kichik segment boʻlib turibdi.
…