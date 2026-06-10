Trad.Fi platformasi 650 million dollarlik xususiy kreditlarni blokcheynga oʻtkazadi

·0·Iqtisodiyot
Trad.Fi platformasi 650 million dollarlik xususiy kreditlarni blokcheynga oʻtkazadi

AQSHda joylashgan Trad.Fi uskunalarini moliyalashtirish platformasi yaqin 48 oy ichida 650 million dollargacha boʻlgan xususiy kreditlarni blokcheyn tarmogʻiga (onchain) olib chiqish rejasini eʼlon qildi. Ushbu tashabbus AQSHdagi eng yirik va eng kam raqamlashtirilgan kredit bozorlaridan biri — ishlab chiqarish uskunalari, sanoat tizimlari va quyosh panellarini moliyalashtiruvchi trillion dollarlik sohani maqsad qilgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Trad.Fi maʼlumotlariga koʻra, mazkur 650 million dollar hali joylashtirilgan kapital emas, balki blokcheynda chiqariladigan (mint) kredit liniyasidir. Hozirda kompaniya 85 million dollarlik imzolangan shartnomalarga ega va yaqin orada 40 million dollarlik bitimlarni yakunlashni kutmoqda. Loyiha anʼanaviy kredit liniyalari uchun haftalab yoki oylab ketadigan vaqtni bir ish kunigacha qisqartirish orqali ishlab chiqarish sanoatidagi moliyaviy toʻsiqlarni bartaraf etishni koʻzda tutadi.

Platforma doirasida investorlar uchun uskunalar krediti boʻyicha investitsiya puli ham tashkil etiladi. W3 kompaniyasi kreditlarni tokenizatsiya qilish va Base, Arc hamda Avalanche blokcheynlarida tegishli yozuvlarni boshqarish uchun infratuzilma taqdim etadi. Shu bilan birga, kreditlar bilan bogʻliq huquqiy hujjatlar va qarz oluvchilarning maʼlumotlari blokcheyndan tashqarida (offchain) saqlanadi.

Ushbu tashabbus real dunyo aktivlarini (RWA) tokenizatsiya qilish boʻyicha oʻsib borayotgan bozorning bir qismidir. RWA.xyz maʼlumotlariga koʻra, hozirda ushbu sektorning umumiy qiymati 31,3 milliard dollarni tashkil etadi. Shundan 14,8 milliard dollari tokenizatsiya qilingan AQSH gʻaznachilik obligatsiyalari hissasiga toʻgʻri kelsa, korporativ kreditlar 1,2 milliard dollar bilan eng kichik segment boʻlib turibdi.

Trad.FiBlokcheynKriptoInvestitsiyaTokenizatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Botanix loyihasi Bitcoin DeFi sohasidagi talab pastligi sababli yopilmoqdaBotanix loyihasi Bitcoin DeFi sohasidagi talab pastligi sababli yopilmoqdaBugun, 12:1611 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi11 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi 11 ta kripto platformani taqiqlamoqchiYevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi 11 ta kripto platformani taqiqlamoqchiBugun, 10:18O‘zbekistonda inflyatsiya darajasi tarixiy minimum ko‘rsatkichini yangiladiO‘zbekistonda inflyatsiya darajasi tarixiy minimum ko‘rsatkichini yangiladiBugun, 08:32Chainalysis va Janubiy Koreya politsiyasi kripto-jinoyatchilikka qarshi birlashdiChainalysis va Janubiy Koreya politsiyasi kripto-jinoyatchilikka qarshi birlashdiBugun, 07:17Hyperliquid va Paradigm GENIUS qonunidagi cheklovlarni qayta koʻrib chiqishga chaqirdiHyperliquid va Paradigm GENIUS qonunidagi cheklovlarni qayta koʻrib chiqishga chaqirdiBugun, 07:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi