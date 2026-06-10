Bitcoin narxi 30 000 dollargacha tushishi mumkin: Institutsional sotuvlar ortmoqda

·0·Iqtisodiyot
Bitcoin narxi 30 000 dollargacha tushishi mumkin: Institutsional sotuvlar ortmoqda

Bitcoin (BTC) narxi institutsional talabning keskin pasayishi fonida 30 000 dollarlik koʻrsatkichgacha tushib ketish xavfi ostida qolmoqda. Capriole Investments tahliliy modeliga koʻra, ETFlar, korporativ gʻaznalar va maynerlar emissiyasini kuzatuvchi koʻrsatkichlar institutsional sotuvlar hajmi kunlik qazib olinayotgan Bitcoin miqdoridan 450 foizga oshib ketganini koʻrsatmoqda. Bu kuniga taxminan 2 000 BTC sotilayotganini anglatadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Boshqacha aytganda, yirik egalar har kuni qazib olinadigan Bitcoin miqdoridan 4-5 baravar koʻp aktivni bozorgacha chiqarmoqda. Spot Bitcoin ETFlar ushbu pasayishning asosiy omili boʻlib xizmat qilmoqda. Ularning oqim chizigʻi noldan pastga tushib ketgan, bu esa ETFdan mablagʻlarning chiqib ketishi boshqa barcha talab manbalarini bosib tushayotganidan dalolat beradi.

Glassnode maʼlumotlariga koʻra, soʻnggi bir oy ichida ushbu fondlardan qariyb 27 milliard dollar miqdoridagi mablagʻ qaytarib olingan. Bu 2024–2025-yillardagi tendensiyaning keskin oʻzgarishidir, oʻshanda ETF oqimlari Bitcoin narxini rekord darajadagi yuqori choʻqqilarga olib chiqqan edi.

Michael Saylor boshchiligidagi MicroStrategy kompaniyasi 2026-yilning birinchi choragida 89 599 BTC sotib olib, institutsional talabni maʼlum darajada ushlab turgan edi. Kompaniya ikkinchi chorakda ham xaridlarni davom ettirib, may oyi oxirigacha yana 62 300 BTC qoʻshdi va umumiy zaxiralarini 843 000 BTCdan oshirib yubordi.

Ushbu jamgʻarish jarayoni Bitcoin narxining 59 930 dollarlik eng quyi nuqtadan 40 foizga tiklanishi bilan mos kelgan edi. Bu esa korporativ gʻazna talabi bozor tiklanishining eng kuchli ustunlaridan biri boʻlib qolayotganini tasdiqlaydi, biroq hozirgi umumiy sotuvlar bosimi ushbu barqarorlikni xavf ostiga qoʻymoqda.

BitcoinKriptoInvestitsiyaBirjaBTC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pyth Network AQSH aksiyalari va tovarlar uchun uzluksiz narx indekslarini chiqardiPyth Network AQSH aksiyalari va tovarlar uchun uzluksiz narx indekslarini chiqardiBugun, 14:10Trad.Fi platformasi 650 million dollarlik xususiy kreditlarni blokcheynga oʻtkazadiTrad.Fi platformasi 650 million dollarlik xususiy kreditlarni blokcheynga oʻtkazadiBugun, 13:17Botanix loyihasi Bitcoin DeFi sohasidagi talab pastligi sababli yopilmoqdaBotanix loyihasi Bitcoin DeFi sohasidagi talab pastligi sababli yopilmoqdaBugun, 12:1611 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi11 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi 11 ta kripto platformani taqiqlamoqchiYevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi 11 ta kripto platformani taqiqlamoqchiBugun, 10:18O‘zbekistonda inflyatsiya darajasi tarixiy minimum ko‘rsatkichini yangiladiO‘zbekistonda inflyatsiya darajasi tarixiy minimum ko‘rsatkichini yangiladiBugun, 08:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi