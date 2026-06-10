Bitcoin narxi 30 000 dollargacha tushishi mumkin: Institutsional sotuvlar ortmoqda
Bitcoin (BTC) narxi institutsional talabning keskin pasayishi fonida 30 000 dollarlik koʻrsatkichgacha tushib ketish xavfi ostida qolmoqda. Capriole Investments tahliliy modeliga koʻra, ETFlar, korporativ gʻaznalar va maynerlar emissiyasini kuzatuvchi koʻrsatkichlar institutsional sotuvlar hajmi kunlik qazib olinayotgan Bitcoin miqdoridan 450 foizga oshib ketganini koʻrsatmoqda. Bu kuniga taxminan 2 000 BTC sotilayotganini anglatadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Boshqacha aytganda, yirik egalar har kuni qazib olinadigan Bitcoin miqdoridan 4-5 baravar koʻp aktivni bozorgacha chiqarmoqda. Spot Bitcoin ETFlar ushbu pasayishning asosiy omili boʻlib xizmat qilmoqda. Ularning oqim chizigʻi noldan pastga tushib ketgan, bu esa ETFdan mablagʻlarning chiqib ketishi boshqa barcha talab manbalarini bosib tushayotganidan dalolat beradi.
Glassnode maʼlumotlariga koʻra, soʻnggi bir oy ichida ushbu fondlardan qariyb 27 milliard dollar miqdoridagi mablagʻ qaytarib olingan. Bu 2024–2025-yillardagi tendensiyaning keskin oʻzgarishidir, oʻshanda ETF oqimlari Bitcoin narxini rekord darajadagi yuqori choʻqqilarga olib chiqqan edi.
Michael Saylor boshchiligidagi MicroStrategy kompaniyasi 2026-yilning birinchi choragida 89 599 BTC sotib olib, institutsional talabni maʼlum darajada ushlab turgan edi. Kompaniya ikkinchi chorakda ham xaridlarni davom ettirib, may oyi oxirigacha yana 62 300 BTC qoʻshdi va umumiy zaxiralarini 843 000 BTCdan oshirib yubordi.
Ushbu jamgʻarish jarayoni Bitcoin narxining 59 930 dollarlik eng quyi nuqtadan 40 foizga tiklanishi bilan mos kelgan edi. Bu esa korporativ gʻazna talabi bozor tiklanishining eng kuchli ustunlaridan biri boʻlib qolayotganini tasdiqlaydi, biroq hozirgi umumiy sotuvlar bosimi ushbu barqarorlikni xavf ostiga qoʻymoqda.
…