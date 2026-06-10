Robinhood IPO anderrayteri maqomini oldi va kripto bozoriga yaqinlashmoqda

·0·Iqtisodiyot
Robinhood IPO anderrayteri maqomini oldi va kripto bozoriga yaqinlashmoqda

Robinhood Securities kompaniyasi IPO anderrayteri sifatida faoliyat yuritish uchun rasmiy ruxsatnomani qoʻlga kiritdi. Bu qadam platformaga Uoll-stritning yirik banklari bilan bir qatorda aksiyalarni birlamchi joylashtirish guruhlarida bevosita ishtirok etish imkonini beradi. Kompaniya rahbari Vlad Tenev ushbu yangilikni 2021-yilda yoʻlga qoʻyilgan IPO Access xizmatining mantiqiy davomi deb atadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Tenevning soʻzlariga koʻra, endilikda aksiyadorlik kapitali bozorlarida asosiy savol chakana investorlarga ulush ajratish kerakmi degan shubhadan, bu ulushning hajmi qanchalik katta boʻlishi mumkinligiga oʻzgargan. Hozirda SpaceX kabi gigantlar oʻz aksiyalarining 30 foizigacha boʻlgan qismini chakana investorlar uchun ochiqlashni koʻrib chiqmoqda, bu esa Robinhood kabi platformalar uchun yangi imkoniyatlar ochadi.

Shu bilan birga, kriptovalyuta birjalari ham anʼanaviy moliya bozorlariga parallel ravishda oʻz tizimlarini qurmoqda. Bybit, Kraken va Coinbase kabi platformalar tokenizatsiya qilingan pre-IPO mahsulotlari orqali xususiy kompaniyalar aksiyalariga kirish imkonini bermoqda. Bu esa investorlarga kompaniya birjaga chiqmasidan oldin ham investitsiya kiritish imkonini yaratadi.

Talos va Coin Metrics hisobotiga koʻra, blokcheyn tarmogʻidagi pre-IPO fyucherslari narxni aniqlashda muhim vositaga aylanmoqda. Masalan, Hyperliquid platformasidagi SpaceX kontraktlari milliardlab dollarlik savdo hajmini generatsiya qilmoqda. Bu kabi on-chain maʼlumotlar anʼanaviy anderrayterlar uchun bozor talabini baholashda qoʻshimcha signal boʻlib xizmat qilishi kutilmoqda.

RobinhoodIPOKriptoInvestitsiyaSpaceX
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kripto bozoridagi pasayishga qaramay oncheyn qimor hajmi 14 mlrd dollarga yetdiKripto bozoridagi pasayishga qaramay oncheyn qimor hajmi 14 mlrd dollarga yetdiBugun, 15:19Kripto bozoridagi mablagʻ chiqib ketishi: Strukturaviy inqirozmi yoki vaqtinchalik shok?Kripto bozoridagi mablagʻ chiqib ketishi: Strukturaviy inqirozmi yoki vaqtinchalik shok?Bugun, 15:11Bitcoin narxi 30 000 dollargacha tushishi mumkin: Institutsional sotuvlar ortmoqdaBitcoin narxi 30 000 dollargacha tushishi mumkin: Institutsional sotuvlar ortmoqdaBugun, 14:10Pyth Network AQSH aksiyalari va tovarlar uchun uzluksiz narx indekslarini chiqardiPyth Network AQSH aksiyalari va tovarlar uchun uzluksiz narx indekslarini chiqardiBugun, 14:10Trad.Fi platformasi 650 million dollarlik xususiy kreditlarni blokcheynga oʻtkazadiTrad.Fi platformasi 650 million dollarlik xususiy kreditlarni blokcheynga oʻtkazadiBugun, 13:17Botanix loyihasi Bitcoin DeFi sohasidagi talab pastligi sababli yopilmoqdaBotanix loyihasi Bitcoin DeFi sohasidagi talab pastligi sababli yopilmoqdaBugun, 12:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi