Robinhood IPO anderrayteri maqomini oldi va kripto bozoriga yaqinlashmoqda
Robinhood Securities kompaniyasi IPO anderrayteri sifatida faoliyat yuritish uchun rasmiy ruxsatnomani qoʻlga kiritdi. Bu qadam platformaga Uoll-stritning yirik banklari bilan bir qatorda aksiyalarni birlamchi joylashtirish guruhlarida bevosita ishtirok etish imkonini beradi. Kompaniya rahbari Vlad Tenev ushbu yangilikni 2021-yilda yoʻlga qoʻyilgan IPO Access xizmatining mantiqiy davomi deb atadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Tenevning soʻzlariga koʻra, endilikda aksiyadorlik kapitali bozorlarida asosiy savol chakana investorlarga ulush ajratish kerakmi degan shubhadan, bu ulushning hajmi qanchalik katta boʻlishi mumkinligiga oʻzgargan. Hozirda SpaceX kabi gigantlar oʻz aksiyalarining 30 foizigacha boʻlgan qismini chakana investorlar uchun ochiqlashni koʻrib chiqmoqda, bu esa Robinhood kabi platformalar uchun yangi imkoniyatlar ochadi.
Shu bilan birga, kriptovalyuta birjalari ham anʼanaviy moliya bozorlariga parallel ravishda oʻz tizimlarini qurmoqda. Bybit, Kraken va Coinbase kabi platformalar tokenizatsiya qilingan pre-IPO mahsulotlari orqali xususiy kompaniyalar aksiyalariga kirish imkonini bermoqda. Bu esa investorlarga kompaniya birjaga chiqmasidan oldin ham investitsiya kiritish imkonini yaratadi.
Talos va Coin Metrics hisobotiga koʻra, blokcheyn tarmogʻidagi pre-IPO fyucherslari narxni aniqlashda muhim vositaga aylanmoqda. Masalan, Hyperliquid platformasidagi SpaceX kontraktlari milliardlab dollarlik savdo hajmini generatsiya qilmoqda. Bu kabi on-chain maʼlumotlar anʼanaviy anderrayterlar uchun bozor talabini baholashda qoʻshimcha signal boʻlib xizmat qilishi kutilmoqda.
…