Kripto bozoridagi mablagʻ chiqib ketishi: Strukturaviy inqirozmi yoki vaqtinchalik shok?
CoinShares tadqiqot boʻlimi rahbari James Butterfillning soʻzlariga koʻra, kriptovalyuta bozoridagi mablagʻlarning chiqib ketishi strukturaviy inqiroz emas, balki geosiyosiy vaziyat va foiz stavkalari kutilmalari tufayli yuzaga kelgan kayfiyat shokidir. Raqamli aktivlar bozorida soʻnggi haftalarda milliardlab dollar mablagʻ chiqib ketishi ortidan investorlar kayfiyati keskin yomonlashgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Butterfill ushbu korreksiyani asosan geosiyosiy omillar, xususan, Eron atrofidagi mojarolar va bu holatning foiz stavkalariga taʼsiri bilan izohladi. Uning taʼkidlashicha, kutilayotgan foiz stavkalarini pasaytirish rejalari kun tartibidan tushib qolgan, bozorlar esa aksincha, Fed tomonidan stavkalarning oshirilishi ehtimolini narxlarga kirita boshlagan.
AQSHdagi spot Bitcoin ETF fondlarida oʻtgan haftada taxminan 1,72 milliard dollar miqdorida sof mablagʻ chiqib ketishi kuzatildi. Wincent kompaniyasi direktori Paul Howardning fikricha, bu holat institutsional investorlarning makroiqtisodiy yangiliklarga boʻlgan reaksiyasini aks ettiradi. Shuningdek, texnologik aksiyalar bozoridagi bosim barcha riskli aktivlar uchun umumiy qiyinchilik tugʻdirmoqda.
Tahlilchilar Bitcoin narxining asosiy oʻrtacha koʻrsatkichlardan pastga tushishi bozorning yanada ehtiyotkor bosqichga oʻtganidan dalolat berishini aytishmoqda. CME birjasidagi Bitcoin volatilligi yuqoriligicha qolayotgani esa yangiliklar taʼsirida narxlarning keskin oʻynashi davom etishini anglatadi.
Tesseract Group vakili Adam Haeemsning qoʻshimcha qilishicha, bozordagi ayrim yirik sotuvlar haqidagi xabarlar investorlar ishonchiga putur yetkazgan. Garchi bu sotuvlar hajmi umumiy bozor pasayishini toʻliq tushuntirib bera olmasa-da, ular bozorga salbiy signal sifatida taʼsir koʻrsatgan va talabning kamayishiga sabab boʻlgan.
…