Kripto bozoridagi mablagʻ chiqib ketishi: Strukturaviy inqirozmi yoki vaqtinchalik shok?

·0·Iqtisodiyot
Kripto bozoridagi mablagʻ chiqib ketishi: Strukturaviy inqirozmi yoki vaqtinchalik shok?

CoinShares tadqiqot boʻlimi rahbari James Butterfillning soʻzlariga koʻra, kriptovalyuta bozoridagi mablagʻlarning chiqib ketishi strukturaviy inqiroz emas, balki geosiyosiy vaziyat va foiz stavkalari kutilmalari tufayli yuzaga kelgan kayfiyat shokidir. Raqamli aktivlar bozorida soʻnggi haftalarda milliardlab dollar mablagʻ chiqib ketishi ortidan investorlar kayfiyati keskin yomonlashgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Butterfill ushbu korreksiyani asosan geosiyosiy omillar, xususan, Eron atrofidagi mojarolar va bu holatning foiz stavkalariga taʼsiri bilan izohladi. Uning taʼkidlashicha, kutilayotgan foiz stavkalarini pasaytirish rejalari kun tartibidan tushib qolgan, bozorlar esa aksincha, Fed tomonidan stavkalarning oshirilishi ehtimolini narxlarga kirita boshlagan.

AQSHdagi spot Bitcoin ETF fondlarida oʻtgan haftada taxminan 1,72 milliard dollar miqdorida sof mablagʻ chiqib ketishi kuzatildi. Wincent kompaniyasi direktori Paul Howardning fikricha, bu holat institutsional investorlarning makroiqtisodiy yangiliklarga boʻlgan reaksiyasini aks ettiradi. Shuningdek, texnologik aksiyalar bozoridagi bosim barcha riskli aktivlar uchun umumiy qiyinchilik tugʻdirmoqda.

Tahlilchilar Bitcoin narxining asosiy oʻrtacha koʻrsatkichlardan pastga tushishi bozorning yanada ehtiyotkor bosqichga oʻtganidan dalolat berishini aytishmoqda. CME birjasidagi Bitcoin volatilligi yuqoriligicha qolayotgani esa yangiliklar taʼsirida narxlarning keskin oʻynashi davom etishini anglatadi.

Tesseract Group vakili Adam Haeemsning qoʻshimcha qilishicha, bozordagi ayrim yirik sotuvlar haqidagi xabarlar investorlar ishonchiga putur yetkazgan. Garchi bu sotuvlar hajmi umumiy bozor pasayishini toʻliq tushuntirib bera olmasa-da, ular bozorga salbiy signal sifatida taʼsir koʻrsatgan va talabning kamayishiga sabab boʻlgan.

BitcoinKriptovalyutaInvestitsiyaCoinSharesBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kripto bozoridagi pasayishga qaramay oncheyn qimor hajmi 14 mlrd dollarga yetdiKripto bozoridagi pasayishga qaramay oncheyn qimor hajmi 14 mlrd dollarga yetdiBugun, 15:19Robinhood IPO anderrayteri maqomini oldi va kripto bozoriga yaqinlashmoqdaRobinhood IPO anderrayteri maqomini oldi va kripto bozoriga yaqinlashmoqdaBugun, 15:13Bitcoin narxi 30 000 dollargacha tushishi mumkin: Institutsional sotuvlar ortmoqdaBitcoin narxi 30 000 dollargacha tushishi mumkin: Institutsional sotuvlar ortmoqdaBugun, 14:10Pyth Network AQSH aksiyalari va tovarlar uchun uzluksiz narx indekslarini chiqardiPyth Network AQSH aksiyalari va tovarlar uchun uzluksiz narx indekslarini chiqardiBugun, 14:10Trad.Fi platformasi 650 million dollarlik xususiy kreditlarni blokcheynga oʻtkazadiTrad.Fi platformasi 650 million dollarlik xususiy kreditlarni blokcheynga oʻtkazadiBugun, 13:17Botanix loyihasi Bitcoin DeFi sohasidagi talab pastligi sababli yopilmoqdaBotanix loyihasi Bitcoin DeFi sohasidagi talab pastligi sababli yopilmoqdaBugun, 12:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi