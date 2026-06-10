Kvant kompyuterlari tahdidi: Nima uchun Bitcoin Ethereumga qaraganda zaifroq?

·0·Iqtisodiyot
Kvant kompyuterlari tahdidi: Nima uchun Bitcoin Ethereumga qaraganda zaifroq?

Agar Bitcoin va Ethereum bir kunda ixtiro qilinganida edi, bugun hech kim Bitcoin haqida eshitmagan boʻlardi. Citi tahlilchilari va Google Quantum AI tadqiqotlari shuni koʻrsatmoqdaki, kvant hisoblash texnologiyalarining rivojlanishi raqamli aktivlarga hujum qilish vaqtini sezilarli darajada qisqartirdi. Eng xavotirli xulosa shuki, Bitcoin Ethereumga qaraganda ancha katta kvant xavfiga duch kelmoqda va bu farq nafaqat texnologiyaga, balki boshqaruv tizimiga ham bogʻliq. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Google va Stanford universiteti tadqiqotiga koʻra, Bitcoin kriptografiyasini buzish uchun zarur boʻlgan hisoblash resurslari avval taxmin qilinganidan 20 baravar kamroqdir. 500,000 dan kamroq jismoniy kubitga ega boʻlgan yetarli darajada rivojlangan kvant kompyuteri Bitcoin hamyonining ochiq kalitidan yopiq kalitini atigi toʻqqiz daqiqa ichida aniqlashi mumkin. Hozircha bunday mashina mavjud emas, biroq masʼuliyat bilan harakat qilish vaqti koʻplab institutlar oʻylaganidan tezroq qisqarmoqda.

Bitcoin xavfsizligi elliptik egri chiziqli raqamli imzo algoritmlariga tayanadi. Tranzaksiya amalga oshirilayotganda ochiq kalit zanjirda qisqa muddatga koʻrinadi. Shor algoritmi asosida ishlaydigan kvant kompyuterlari aynan shu vaqt oraligʻida yopiq kalitni qoʻlga kiritishi mumkin. Mutaxassislarning fikricha, 2028-yilga kelib kvant kompyuterlari ushbu kriptografiyani buzish darajasiga yetishi mumkin, bu esa taxminan 6.9 million BTC miqdoridagi mablagʻni xavf ostiga qoʻyadi.

Bitcoin tizimini yangilash nazariy jihatdan mumkin boʻlsa-da, amaliyotda uning konservativ boshqaruv tizimi katta toʻsiqdir. Masalan, SegWit va Taproot kabi yangilanishlarni joriy etish 7-8 yil vaqt olgan. Ethereum esa kvantga chidamlilik masalasiga tizimli yondashmoqda. 2025-yilda amalga oshirilgan Pectra yangilanishi va NIST standartlariga asoslangan yoʻl xaritasi Ethereum platformasini kvant hujumlaridan himoyalangan kelajakka tayyorlamoqda.

BitcoinEthereumKriptovalyutaKvant KompyuteriBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda inflyatsiya oshishiga qaramay Bitcoin narxi koʻtarildiAQSHda inflyatsiya oshishiga qaramay Bitcoin narxi koʻtarildiBugun, 16:13Kripto bozoridagi pasayishga qaramay oncheyn qimor hajmi 14 mlrd dollarga yetdiKripto bozoridagi pasayishga qaramay oncheyn qimor hajmi 14 mlrd dollarga yetdiBugun, 15:19Robinhood IPO anderrayteri maqomini oldi va kripto bozoriga yaqinlashmoqdaRobinhood IPO anderrayteri maqomini oldi va kripto bozoriga yaqinlashmoqdaBugun, 15:13Kripto bozoridagi mablagʻ chiqib ketishi: Strukturaviy inqirozmi yoki vaqtinchalik shok?Kripto bozoridagi mablagʻ chiqib ketishi: Strukturaviy inqirozmi yoki vaqtinchalik shok?Bugun, 15:11Bitcoin narxi 30 000 dollargacha tushishi mumkin: Institutsional sotuvlar ortmoqdaBitcoin narxi 30 000 dollargacha tushishi mumkin: Institutsional sotuvlar ortmoqdaBugun, 14:10Pyth Network AQSH aksiyalari va tovarlar uchun uzluksiz narx indekslarini chiqardiPyth Network AQSH aksiyalari va tovarlar uchun uzluksiz narx indekslarini chiqardiBugun, 14:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi