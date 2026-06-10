DeFi tizimida muammo yuzaga kelsa, tun yarmida kim yordamga keladi?
Markazlashmagan moliya (DeFi) olami 24/7 rejimida to‘xtovsiz ishlaydi, biroq bu tizimda kutilmagan texnik nosozliklar yoki xavfsizlik bilan bog‘liq muammolar yuzaga kelganda javobgarlik masalasi hamon ochiq qolmoqda. An’anaviy moliya institutlaridan farqli o‘laroq, bu yerda mijozlarni qo‘llab-quvvatlash xizmati yoki markaziy ofis mavjud emas. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Bitcoin va Ethereum kabi yirik blokcheyn tarmoqlarida aqlli kontraktlar avtonom tarzda ishlaydi. Agar tunda soat 3 da likvidlik hovuzida xatolik yuz bersa yoki xakerlik hujumi amalga oshirilsa, investorlar kimga murojaat qilishni bilmay qolishadi. Bu holat institutsional investorlar uchun kripto bozoriga kirishda asosiy to‘siqlardan biri bo‘lib qolmoqda.
Hozirda ko‘plab loyihalar DAO (Markazlashmagan avtonom tashkilotlar) orqali boshqariladi. Biroq, favqulodda vaziyatlarda qaror qabul qilish jarayoni juda sekin kechishi mumkin. Bu esa kripto ekotizimida xavfsizlik protokollarini va sug‘urta mexanizmlarini yanada takomillashtirish zarurligini ko‘rsatmoqda.
Professional investorlar uchun mo‘ljallangan ushbu tahliliy maqolada DeFi sohasidagi risklar va ularni boshqarish usullari ko‘rib chiqiladi. Kripto bozoridagi o‘zgaruvchanlik va texnologik murakkabliklar sharoitida aktivlarni himoya qilish har qachongidan ham muhimroq ahamiyat kasb etmoqda.
…