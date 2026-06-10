DeFi tizimida muammo yuzaga kelsa, tun yarmida kim yordamga keladi?

·0·Iqtisodiyot
DeFi tizimida muammo yuzaga kelsa, tun yarmida kim yordamga keladi?

Markazlashmagan moliya (DeFi) olami 24/7 rejimida to‘xtovsiz ishlaydi, biroq bu tizimda kutilmagan texnik nosozliklar yoki xavfsizlik bilan bog‘liq muammolar yuzaga kelganda javobgarlik masalasi hamon ochiq qolmoqda. An’anaviy moliya institutlaridan farqli o‘laroq, bu yerda mijozlarni qo‘llab-quvvatlash xizmati yoki markaziy ofis mavjud emas. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Bitcoin va Ethereum kabi yirik blokcheyn tarmoqlarida aqlli kontraktlar avtonom tarzda ishlaydi. Agar tunda soat 3 da likvidlik hovuzida xatolik yuz bersa yoki xakerlik hujumi amalga oshirilsa, investorlar kimga murojaat qilishni bilmay qolishadi. Bu holat institutsional investorlar uchun kripto bozoriga kirishda asosiy to‘siqlardan biri bo‘lib qolmoqda.

Hozirda ko‘plab loyihalar DAO (Markazlashmagan avtonom tashkilotlar) orqali boshqariladi. Biroq, favqulodda vaziyatlarda qaror qabul qilish jarayoni juda sekin kechishi mumkin. Bu esa kripto ekotizimida xavfsizlik protokollarini va sug‘urta mexanizmlarini yanada takomillashtirish zarurligini ko‘rsatmoqda.

Professional investorlar uchun mo‘ljallangan ushbu tahliliy maqolada DeFi sohasidagi risklar va ularni boshqarish usullari ko‘rib chiqiladi. Kripto bozoridagi o‘zgaruvchanlik va texnologik murakkabliklar sharoitida aktivlarni himoya qilish har qachongidan ham muhimroq ahamiyat kasb etmoqda.

DeFiKriptoBlokcheynInvestitsiyaEthereum
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kvant kompyuterlari tahdidi: Nima uchun Bitcoin Ethereumga qaraganda zaifroq?Kvant kompyuterlari tahdidi: Nima uchun Bitcoin Ethereumga qaraganda zaifroq?Bugun, 16:13AQSHda inflyatsiya oshishiga qaramay Bitcoin narxi koʻtarildiAQSHda inflyatsiya oshishiga qaramay Bitcoin narxi koʻtarildiBugun, 16:13Kripto bozoridagi pasayishga qaramay oncheyn qimor hajmi 14 mlrd dollarga yetdiKripto bozoridagi pasayishga qaramay oncheyn qimor hajmi 14 mlrd dollarga yetdiBugun, 15:19Robinhood IPO anderrayteri maqomini oldi va kripto bozoriga yaqinlashmoqdaRobinhood IPO anderrayteri maqomini oldi va kripto bozoriga yaqinlashmoqdaBugun, 15:13Kripto bozoridagi mablagʻ chiqib ketishi: Strukturaviy inqirozmi yoki vaqtinchalik shok?Kripto bozoridagi mablagʻ chiqib ketishi: Strukturaviy inqirozmi yoki vaqtinchalik shok?Bugun, 15:11Bitcoin narxi 30 000 dollargacha tushishi mumkin: Institutsional sotuvlar ortmoqdaBitcoin narxi 30 000 dollargacha tushishi mumkin: Institutsional sotuvlar ortmoqdaBugun, 14:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi