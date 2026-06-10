Anchorage Digital AQSH Gʻaznachiligining yangi AML qoidalarini qoʻllab-quvvatladi

·0·Iqtisodiyot
Anchorage Digital AQSH Gʻaznachiligining yangi AML qoidalarini qoʻllab-quvvatladi

AQSHning federal litsenziyaga ega kriptobanki va steyblkoin infratuzilmasi provayderi Anchorage Digital, AQSH Gʻaznachilik vazirligi tomonidan GENIUS Act doirasida taklif etilgan pul yuvishga qarshi kurash (AML) va sanksiyalar tizimini qoʻllab-quvvatlashini maʼlum qildi. Kompaniya eʼlon qilgan rasmiy maktubda ushbu qoidalar muvofiqlik va innovatsiyalar oʻrtasidagi muvozanatni toʻgʻri saqlashi taʼkidlangan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Anchorage Digital steyblkoin emitentlariga AML majburiyatlarini yuklashni oʻrinli deb hisoblasa-da, Gʻaznachilikdan ikkilamchi bozor sanksiyalari boʻyicha javobgarlikka aniqlik kiritishni soʻradi. Xususan, kompaniya emitentlar oʻz smart-kontraktlari orqali ikkilamchi bozorda tranzaksiya amalga oshirayotgan sanksiyalangan foydalanuvchilarni mustaqil aniqlay olmagani uchun qatʼiy javobgarlikka tortilmasligi kerakligini taʼkidlamoqda.

Aprel oyida taklif etilgan yangi qoidalarga koʻra, steyblkoin emitentlari Bank sirini saqlash toʻgʻrisidagi qonun (BSA) doirasida moliyaviy institutlar sifatida tasniflanadi. Bu ularga mijozlarni tekshirish (KYC) va shubhali faoliyat haqida hisobot berish kabi qatʼiy talablarni yuklaydi. FinCEN va OFAC tomonidan ishlab chiqilgan ushbu loyiha steyblkoin sohasini AQSHning mavjud AML standartlariga muvofiqlashtirishni koʻzda tutadi.

Biroq, kripto sanoatining barcha vakillari ham ushbu tashabbusni birdek maʼqullamayapti. Hyperliquid va Paradigm kabi kompaniyalar ikkilamchi bozor majburiyatlari boʻyicha tanqidiy fikr bildirib, joriy tizim emitentlarga oʻzlari bevosita aloqador boʻlmagan foydalanuvchilar uchun ham javobgarlik yuklashi mumkinligidan xavotirda. Anchorage Digital esa aniq va ishlaydigan qoidalar AQSHning kelajakdagi toʻlov infratuzilmasidagi yetakchiligini mustahkamlashini qayd etgan.

Anchorage DigitalSteyblkoinAMLAQSH GʻaznachiligiKriptovalyuta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ethereum ekotizimida maxfiylik masalasi yana diqqat markazidaEthereum ekotizimida maxfiylik masalasi yana diqqat markazidaBugun, 18:18DeFi tizimida muammo yuzaga kelsa, tun yarmida kim yordamga keladi?DeFi tizimida muammo yuzaga kelsa, tun yarmida kim yordamga keladi?Bugun, 16:37Kvant kompyuterlari tahdidi: Nima uchun Bitcoin Ethereumga qaraganda zaifroq?Kvant kompyuterlari tahdidi: Nima uchun Bitcoin Ethereumga qaraganda zaifroq?Bugun, 16:13AQSHda inflyatsiya oshishiga qaramay Bitcoin narxi koʻtarildiAQSHda inflyatsiya oshishiga qaramay Bitcoin narxi koʻtarildiBugun, 16:13Kripto bozoridagi pasayishga qaramay oncheyn qimor hajmi 14 mlrd dollarga yetdiKripto bozoridagi pasayishga qaramay oncheyn qimor hajmi 14 mlrd dollarga yetdiBugun, 15:19Robinhood IPO anderrayteri maqomini oldi va kripto bozoriga yaqinlashmoqdaRobinhood IPO anderrayteri maqomini oldi va kripto bozoriga yaqinlashmoqdaBugun, 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi