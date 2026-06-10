Anchorage Digital AQSH Gʻaznachiligining yangi AML qoidalarini qoʻllab-quvvatladi
AQSHning federal litsenziyaga ega kriptobanki va steyblkoin infratuzilmasi provayderi Anchorage Digital, AQSH Gʻaznachilik vazirligi tomonidan GENIUS Act doirasida taklif etilgan pul yuvishga qarshi kurash (AML) va sanksiyalar tizimini qoʻllab-quvvatlashini maʼlum qildi. Kompaniya eʼlon qilgan rasmiy maktubda ushbu qoidalar muvofiqlik va innovatsiyalar oʻrtasidagi muvozanatni toʻgʻri saqlashi taʼkidlangan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Anchorage Digital steyblkoin emitentlariga AML majburiyatlarini yuklashni oʻrinli deb hisoblasa-da, Gʻaznachilikdan ikkilamchi bozor sanksiyalari boʻyicha javobgarlikka aniqlik kiritishni soʻradi. Xususan, kompaniya emitentlar oʻz smart-kontraktlari orqali ikkilamchi bozorda tranzaksiya amalga oshirayotgan sanksiyalangan foydalanuvchilarni mustaqil aniqlay olmagani uchun qatʼiy javobgarlikka tortilmasligi kerakligini taʼkidlamoqda.
Aprel oyida taklif etilgan yangi qoidalarga koʻra, steyblkoin emitentlari Bank sirini saqlash toʻgʻrisidagi qonun (BSA) doirasida moliyaviy institutlar sifatida tasniflanadi. Bu ularga mijozlarni tekshirish (KYC) va shubhali faoliyat haqida hisobot berish kabi qatʼiy talablarni yuklaydi. FinCEN va OFAC tomonidan ishlab chiqilgan ushbu loyiha steyblkoin sohasini AQSHning mavjud AML standartlariga muvofiqlashtirishni koʻzda tutadi.
Biroq, kripto sanoatining barcha vakillari ham ushbu tashabbusni birdek maʼqullamayapti. Hyperliquid va Paradigm kabi kompaniyalar ikkilamchi bozor majburiyatlari boʻyicha tanqidiy fikr bildirib, joriy tizim emitentlarga oʻzlari bevosita aloqador boʻlmagan foydalanuvchilar uchun ham javobgarlik yuklashi mumkinligidan xavotirda. Anchorage Digital esa aniq va ishlaydigan qoidalar AQSHning kelajakdagi toʻlov infratuzilmasidagi yetakchiligini mustahkamlashini qayd etgan.
…