Ethereum ekotizimida maxfiylik masalasi yana diqqat markazida

·0·Iqtisodiyot
Ethereum ekotizimida maxfiylik masalasi yana diqqat markazida

Ethereum tarmogʻining dasturchilari blokcheyn ekotizimida shaxsiylik va maʼlumotlar himoyasini kuchaytirish maqsadida yangi token standartlarini tadqiq etishni boshladilar. CoinDesk nashrining texnologik axborotnomasida qayd etilishicha, ushbu yoʻnalishdagi oʻzgarishlar kripto olamidagi eng muhim tendensiyalardan biriga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Ethereum tarmogʻidagi tranzaksiyalar ochiqligi foydalanuvchilarning moliyaviy maxfiyligiga maʼlum darajada xavf tugʼtishi mumkin. Shu sababli, ishlab chiquvchilar blokcheyn texnologiyasining shaffoflik tamoyillariga zarar yetkazmagan holda, shaxsiy maʼlumotlarni himoya qilishning innovatsion usullari ustida ish olib bormoqdalar.

Yangi standartlar nafaqat oddiy foydalanuvchilar, balki yirik institutsional investorlar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Maxfiylikning taʼminlanishi Ethereum tarmogʻida xavfsizroq va ishonchli iqtisodiy muhit yaratishga xizmat qiladi. Bu esa oʻz navbatida kriptovalyuta bozoridagi umumiy faollikni oshirishi mumkin.

Mutaxassislarning fikricha, ushbu texnologik yutuqlar Ethereum ekotizimini yanada takomillashtiradi. Kelajakda yangi token standartlari joriy etilishi bilan foydalanuvchilar oʻz aktivlarini boshqarishda yuqori darajadagi anonimlikka ega boʻlishlari kutilmoqda.

EthereumBlokcheynKriptoMaxfiylikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anchorage Digital AQSH Gʻaznachiligining yangi AML qoidalarini qoʻllab-quvvatladiAnchorage Digital AQSH Gʻaznachiligining yangi AML qoidalarini qoʻllab-quvvatladiBugun, 18:13DeFi tizimida muammo yuzaga kelsa, tun yarmida kim yordamga keladi?DeFi tizimida muammo yuzaga kelsa, tun yarmida kim yordamga keladi?Bugun, 16:37Kvant kompyuterlari tahdidi: Nima uchun Bitcoin Ethereumga qaraganda zaifroq?Kvant kompyuterlari tahdidi: Nima uchun Bitcoin Ethereumga qaraganda zaifroq?Bugun, 16:13AQSHda inflyatsiya oshishiga qaramay Bitcoin narxi koʻtarildiAQSHda inflyatsiya oshishiga qaramay Bitcoin narxi koʻtarildiBugun, 16:13Kripto bozoridagi pasayishga qaramay oncheyn qimor hajmi 14 mlrd dollarga yetdiKripto bozoridagi pasayishga qaramay oncheyn qimor hajmi 14 mlrd dollarga yetdiBugun, 15:19Robinhood IPO anderrayteri maqomini oldi va kripto bozoriga yaqinlashmoqdaRobinhood IPO anderrayteri maqomini oldi va kripto bozoriga yaqinlashmoqdaBugun, 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi