Blockchain.com SpaceX aksiyalari bilan bogʻliq yangi savdo vositasini ishga tushirdi

·0·Iqtisodiyot
Blockchain.com SpaceX aksiyalari bilan bogʻliq yangi savdo vositasini ishga tushirdi

Blockchain.com platformasi oʻzining OTC (birjadan tashqari) stoli orqali institutsional mijozlar uchun 24/7 rejimida ishlaydigan muddatsiz fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydi. Ushbu yangi xizmat aksiyalar, fond indekslari, tovarlar, valyuta bozorlari va IPO arafasidagi kompaniyalar bilan savdo qilish imkoniyatini beradi. Loyihaning eng diqqatga sazovor qismi SpaceX kompaniyasi bilan bogʻliq muddatsiz kontrakt boʻlib, u investorlarga aerokosmik gigantning birjaga chiqishidan oldin uning qiymati boʻyicha pozitsiya egallash imkonini beradi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, ushbu xizmat anʼanaviy bozorlar yopiq boʻlgan vaqtlarda, jumladan, dam olish kunlarida ham uzluksiz savdo qilishni istagan yirik fondlar va institutsional investorlar uchun moʻljallangan. Mijozlar ushbu platformadan turli aktivlar sinflari boʻyicha oʻz pozitsiyalarini xedjlash yoki oʻzgartirish uchun foydalanishlari mumkin. Bu qadam Blockchain.com kompaniyasining aprel oyida kripto bozoridan tashqariga chiqish va anʼanaviy moliya bozorlariga kirish haqidagi rejalarining mantiqiy davomidir.

SpaceX kompaniyasining kutilayotgan IPO jarayoni moliya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bloomberg maʼlumotlariga koʻra, kompaniya qiymati 1,75 trillion dollardan oshishi mumkin, bu esa uni AQSH tarixidagi eng yirik ommaviy listinglardan biriga aylantiradi. Shu sababli, Binance va Kraken kabi boshqa yirik kripto birjalar ham SpaceX aksiyalari bilan bogʻliq turli derivativlar va tokenlashtirilgan aksiyalarni oʻz platformalariga qoʻshishni boshladilar.

Blockchain.com oʻzi ham may oyida AQSH Qimmatli qogʻozlar va birjalar komissiyasiga (SEC) oʻzining IPO jarayonini oʻtkazish boʻyicha maxfiy hujjatlarni topshirgan edi. Kripto sanoatining anʼanaviy moliya bozorlari bilan integratsiyalashuvi kuchayib borayotgan bir paytda, bunday vositalar investorlarga yuqori texnologiyali kompaniyalar kapitaliga kirish uchun yangi va qulay yoʻllarni ochib bermoqda.

Blockchain.comSpaceXIPOKriptoInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Keshbek pullari nega kechikmoqda? Soliq qo‘mitasi izoh berdiKeshbek pullari nega kechikmoqda? Soliq qo‘mitasi izoh berdiBugun, 19:40Bank of Japan qarori Bitcoin narxiga taʼsir qilishi mumkinBank of Japan qarori Bitcoin narxiga taʼsir qilishi mumkinBugun, 19:19Buyuk Britaniyada kripto-faollar bank cheklovlariga qarshi kampaniya boshladiBuyuk Britaniyada kripto-faollar bank cheklovlariga qarshi kampaniya boshladiBugun, 19:17Ethereum ekotizimida maxfiylik masalasi yana diqqat markazidaEthereum ekotizimida maxfiylik masalasi yana diqqat markazidaKecha, 18:18Anchorage Digital AQSH Gʻaznachiligining yangi AML qoidalarini qoʻllab-quvvatladiAnchorage Digital AQSH Gʻaznachiligining yangi AML qoidalarini qoʻllab-quvvatladiKecha, 18:13DeFi tizimida muammo yuzaga kelsa, tun yarmida kim yordamga keladi?DeFi tizimida muammo yuzaga kelsa, tun yarmida kim yordamga keladi?Kecha, 16:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi