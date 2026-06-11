Blockchain.com SpaceX aksiyalari bilan bogʻliq yangi savdo vositasini ishga tushirdi
Blockchain.com platformasi oʻzining OTC (birjadan tashqari) stoli orqali institutsional mijozlar uchun 24/7 rejimida ishlaydigan muddatsiz fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydi. Ushbu yangi xizmat aksiyalar, fond indekslari, tovarlar, valyuta bozorlari va IPO arafasidagi kompaniyalar bilan savdo qilish imkoniyatini beradi. Loyihaning eng diqqatga sazovor qismi SpaceX kompaniyasi bilan bogʻliq muddatsiz kontrakt boʻlib, u investorlarga aerokosmik gigantning birjaga chiqishidan oldin uning qiymati boʻyicha pozitsiya egallash imkonini beradi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, ushbu xizmat anʼanaviy bozorlar yopiq boʻlgan vaqtlarda, jumladan, dam olish kunlarida ham uzluksiz savdo qilishni istagan yirik fondlar va institutsional investorlar uchun moʻljallangan. Mijozlar ushbu platformadan turli aktivlar sinflari boʻyicha oʻz pozitsiyalarini xedjlash yoki oʻzgartirish uchun foydalanishlari mumkin. Bu qadam Blockchain.com kompaniyasining aprel oyida kripto bozoridan tashqariga chiqish va anʼanaviy moliya bozorlariga kirish haqidagi rejalarining mantiqiy davomidir.
SpaceX kompaniyasining kutilayotgan IPO jarayoni moliya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bloomberg maʼlumotlariga koʻra, kompaniya qiymati 1,75 trillion dollardan oshishi mumkin, bu esa uni AQSH tarixidagi eng yirik ommaviy listinglardan biriga aylantiradi. Shu sababli, Binance va Kraken kabi boshqa yirik kripto birjalar ham SpaceX aksiyalari bilan bogʻliq turli derivativlar va tokenlashtirilgan aksiyalarni oʻz platformalariga qoʻshishni boshladilar.
Blockchain.com oʻzi ham may oyida AQSH Qimmatli qogʻozlar va birjalar komissiyasiga (SEC) oʻzining IPO jarayonini oʻtkazish boʻyicha maxfiy hujjatlarni topshirgan edi. Kripto sanoatining anʼanaviy moliya bozorlari bilan integratsiyalashuvi kuchayib borayotgan bir paytda, bunday vositalar investorlarga yuqori texnologiyali kompaniyalar kapitaliga kirish uchun yangi va qulay yoʻllarni ochib bermoqda.
…