AQSHning ikki shtati kripto-bankomatlarni taqiqlashga tayyorlanmoqda

·20·Iqtisodiyot
AQSHning ikki shtati kripto-bankomatlarni taqiqlashga tayyorlanmoqda

AQSHning Delaware va New Jersey shtatlari kriptovalyuta bankomatlarini (kripto-ATM) taqiqlash boʻyicha qonun loyihalarini ilgari surmoqda. Qonun chiqaruvchilar ushbu qurilmalardan asosan firibgarlik maqsadlarida foydalanilayotganidan jiddiy xavotirda. Delaware shtati Vakillar palatasining Iqtisodiy qoʻmitasi kripto-kiosklarga egalik qilish va ularni boshqarishni man etuvchi qonun loyihasini maʼqulladi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

New Jersey shtati Senatining Savdo qoʻmitasi ham shunga oʻxshash taqiqni bir ovozdan qoʻllab-quvvatladi. Hozirgacha Indiana, Tennessee va Minnesota kabi shtatlar firibgarlik holatlari koʻpaygani sababli kripto-bankomatlarni butunlay taqiqlab boʻlgan. FBI maʼlumotlariga koʻra, 2025-yilda ushbu qurilmalar bilan bogʻliq 13,500 ta shikoyat kelib tushgan va zarar miqdori 388 million USD dan oshgan.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, professional treyderlar Bitcoin yoki boshqa kriptovalyutalarni sotib olishda bankomatlardan foydalanmaydi. Buning sababi — bankomatlardagi komissiya toʻlovlari 20 foizgacha yetishi mumkin, onlayn birjalarda esa bu koʻrsatkich bor-yoʻgʻi 0.4 foizdan 1 foizgacha boʻladi. Yuqori komissiyalar va anonimlik ushbu qurilmalarni firibgarlar uchun qulay vositaga aylantirgan.

Delaware qonun loyihasiga koʻra, qonun kuchga kirgandan keyin barcha kripto-bankomatlar 90 kun ichida olib tashlanishi shart. Qoidabuzarlik uchun 10,000 USD miqdorida jarima belgilangan. New Jersey shtatida esa birinchi qoidabuzarlik uchun 10,000 USD, takroriy holatlar uchun esa 20,000 USD miqdorida jarima qoʻllanilishi koʻzda tutilmoqda.

KriptoBankomatAQSHFiribgarlikBitcoin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda inflyatsiya 4 foizdan oshdi: Bitcoin va oltin narxi tushishi kutilmoqdaAQSHda inflyatsiya 4 foizdan oshdi: Bitcoin va oltin narxi tushishi kutilmoqdaBugun, 05:15Blockchain.com SpaceX aksiyalari bilan bogʻliq yangi savdo vositasini ishga tushirdiBlockchain.com SpaceX aksiyalari bilan bogʻliq yangi savdo vositasini ishga tushirdiBugun, 20:12Keshbek pullari nega kechikmoqda? Soliq qo‘mitasi izoh berdiKeshbek pullari nega kechikmoqda? Soliq qo‘mitasi izoh berdiBugun, 19:40Bank of Japan qarori Bitcoin narxiga taʼsir qilishi mumkinBank of Japan qarori Bitcoin narxiga taʼsir qilishi mumkinBugun, 19:19Buyuk Britaniyada kripto-faollar bank cheklovlariga qarshi kampaniya boshladiBuyuk Britaniyada kripto-faollar bank cheklovlariga qarshi kampaniya boshladiBugun, 19:17Ethereum ekotizimida maxfiylik masalasi yana diqqat markazidaEthereum ekotizimida maxfiylik masalasi yana diqqat markazidaKecha, 18:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi