AQSHning ikki shtati kripto-bankomatlarni taqiqlashga tayyorlanmoqda
AQSHning Delaware va New Jersey shtatlari kriptovalyuta bankomatlarini (kripto-ATM) taqiqlash boʻyicha qonun loyihalarini ilgari surmoqda. Qonun chiqaruvchilar ushbu qurilmalardan asosan firibgarlik maqsadlarida foydalanilayotganidan jiddiy xavotirda. Delaware shtati Vakillar palatasining Iqtisodiy qoʻmitasi kripto-kiosklarga egalik qilish va ularni boshqarishni man etuvchi qonun loyihasini maʼqulladi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
New Jersey shtati Senatining Savdo qoʻmitasi ham shunga oʻxshash taqiqni bir ovozdan qoʻllab-quvvatladi. Hozirgacha Indiana, Tennessee va Minnesota kabi shtatlar firibgarlik holatlari koʻpaygani sababli kripto-bankomatlarni butunlay taqiqlab boʻlgan. FBI maʼlumotlariga koʻra, 2025-yilda ushbu qurilmalar bilan bogʻliq 13,500 ta shikoyat kelib tushgan va zarar miqdori 388 million USD dan oshgan.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, professional treyderlar Bitcoin yoki boshqa kriptovalyutalarni sotib olishda bankomatlardan foydalanmaydi. Buning sababi — bankomatlardagi komissiya toʻlovlari 20 foizgacha yetishi mumkin, onlayn birjalarda esa bu koʻrsatkich bor-yoʻgʻi 0.4 foizdan 1 foizgacha boʻladi. Yuqori komissiyalar va anonimlik ushbu qurilmalarni firibgarlar uchun qulay vositaga aylantirgan.
Delaware qonun loyihasiga koʻra, qonun kuchga kirgandan keyin barcha kripto-bankomatlar 90 kun ichida olib tashlanishi shart. Qoidabuzarlik uchun 10,000 USD miqdorida jarima belgilangan. New Jersey shtatida esa birinchi qoidabuzarlik uchun 10,000 USD, takroriy holatlar uchun esa 20,000 USD miqdorida jarima qoʻllanilishi koʻzda tutilmoqda.
…