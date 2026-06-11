Yumshoq inflyatsiya maʻlumotlari kripto bozoriga turtki berdi

·9·Iqtisodiyot
Yumshoq inflyatsiya maʻlumotlari kripto bozoriga turtki berdi

AQSHda asosiy inflyatsiya koʻrsatkichlarining pasayishi kriptovalyuta bozorida qisqa muddatli oʻsishni keltirib chiqardi. Biroq, haftalik yakunlarga koʻra, faqat Bitcoin oʻz pozitsiyalarini barqaror saqlab qola oldi, boshqa koʻplab raqamli aktivlar esa pasayishni davom ettirdi. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Iqtisodiy tahlilchilarning taʻkidlashicha, isteʻmol narxlari indeksi kutilganidan pastroq chiqqani investorlarda Fed tomonidan foiz stavkalarini tushirish borasidagi umidlarni uygʻotdi. Bu holat anʻanaviy moliya bozorlari bilan bir qatorda Bitcoin narxiga ham ijobiy taʻsir koʻrsatdi.

Shunga qaramay, Ethereum va Solana kabi yirik altkoinlar haftalik hisobda sezilarli oʻsishni qayd eta olmadi. Bozor ishtirokchilari hozirda koʻproq asosiy aktivga eʻtibor qaratmoqda, bu esa Bitcoin dominatsiyasining oshishiga olib kelmoqda.

CoinDesk maʻlumotlariga koʻra, kripto bozori hali ham makroiqtisodiy oʻzgarishlarga oʻta sezgir boʻlib qolmoqda. Global iqtisodiyotdagi noaniqliklar va AQSH moliya siyosatidagi oʻzgarishlar kelgusi haftalarda ham raqamli aktivlar dinamikasini belgilab berishi kutilmoqda.

BitcoinKriptoInflyatsiyaFedBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kanadalik oʻsmir 13 million dollarlik kripto oʻgʻirlab hashamatga sarfladiKanadalik oʻsmir 13 million dollarlik kripto oʻgʻirlab hashamatga sarfladiBugun, 06:1612 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda12 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:45AQSHda inflyatsiya 4 foizdan oshdi: Bitcoin va oltin narxi tushishi kutilmoqdaAQSHda inflyatsiya 4 foizdan oshdi: Bitcoin va oltin narxi tushishi kutilmoqdaBugun, 05:15AQSHning ikki shtati kripto-bankomatlarni taqiqlashga tayyorlanmoqdaAQSHning ikki shtati kripto-bankomatlarni taqiqlashga tayyorlanmoqdaBugun, 04:19Blockchain.com SpaceX aksiyalari bilan bogʻliq yangi savdo vositasini ishga tushirdiBlockchain.com SpaceX aksiyalari bilan bogʻliq yangi savdo vositasini ishga tushirdiBugun, 20:12Keshbek pullari nega kechikmoqda? Soliq qo‘mitasi izoh berdiKeshbek pullari nega kechikmoqda? Soliq qo‘mitasi izoh berdiBugun, 19:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi