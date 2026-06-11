Yumshoq inflyatsiya maʻlumotlari kripto bozoriga turtki berdi
AQSHda asosiy inflyatsiya koʻrsatkichlarining pasayishi kriptovalyuta bozorida qisqa muddatli oʻsishni keltirib chiqardi. Biroq, haftalik yakunlarga koʻra, faqat Bitcoin oʻz pozitsiyalarini barqaror saqlab qola oldi, boshqa koʻplab raqamli aktivlar esa pasayishni davom ettirdi. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Iqtisodiy tahlilchilarning taʻkidlashicha, isteʻmol narxlari indeksi kutilganidan pastroq chiqqani investorlarda Fed tomonidan foiz stavkalarini tushirish borasidagi umidlarni uygʻotdi. Bu holat anʻanaviy moliya bozorlari bilan bir qatorda Bitcoin narxiga ham ijobiy taʻsir koʻrsatdi.
Shunga qaramay, Ethereum va Solana kabi yirik altkoinlar haftalik hisobda sezilarli oʻsishni qayd eta olmadi. Bozor ishtirokchilari hozirda koʻproq asosiy aktivga eʻtibor qaratmoqda, bu esa Bitcoin dominatsiyasining oshishiga olib kelmoqda.
CoinDesk maʻlumotlariga koʻra, kripto bozori hali ham makroiqtisodiy oʻzgarishlarga oʻta sezgir boʻlib qolmoqda. Global iqtisodiyotdagi noaniqliklar va AQSH moliya siyosatidagi oʻzgarishlar kelgusi haftalarda ham raqamli aktivlar dinamikasini belgilab berishi kutilmoqda.
…