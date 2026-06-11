Anʼanaviy moliya maslahatchilari Bitcoin oʻrniga steyblkoinlarni tanlamoqda

·14·Iqtisodiyot
Anʼanaviy moliya maslahatchilari Bitcoin oʻrniga steyblkoinlarni tanlamoqda

Yirik moliyaviy institutlarning maslahatchilari hozirda Bitcoin aktiviga qaraganda steyblkoinlar va tokenizatsiya jarayonlariga koʻproq qiziqish bildirmoqda. Bitwise investitsiya boʻyicha direktori Matt Houganʼning taʼkidlashicha, ushbu tendensiya kripto bozorini hozirgi turgʻunlikdan olib chiqishi mumkin boʻlgan asosiy omilga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Hougan 40 dan ortiq maslahatchilar bilan oʻtkazgan muloqotlariga tayanib, ularning aksariyati Bitcoin haqida gaplashishdan koʻra, kapital bozorlari va global toʻlov tizimlarini oʻzgartirayotgan real texnologik yechimlarga eʼtibor qaratayotganini aytdi. Bitcoin (BTC) joriy yilda oʻz qiymatining qariyb 30 foizini yoʻqotib, 62,500 USD atrofida savdo qilinayotgan bir paytda, Wall Street vakillari steyblkoinlarning amaliy foydasiga koʻproq ishonch bildirmoqda.

Xususan, Circle kompaniyasining 2025-yil iyun oyidagi muvaffaqiyatli IPO jarayoni va aksiyalari narxining keskin koʻtarilishi ushbu sohaga boʻlgan qiziqishni yanada oshirdi. Shuningdek, AQSH Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasi (SEC) tomonidan tokenizatsiya qilingan aksiyalar savdosiga ruxsat berilishi kutilayotgani anʼanaviy investorlar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda.

Matt Houganʼning soʻzlariga koʻra, Ethereum, Solana, Chainlink va Avalanche kabi platformalar, shuningdek, Coinbase va Circle kabi kompaniyalar ushbu yangi investitsiya toʻlqinining markazida boʻladi. Uning fikricha, moliya maslahatchilari va institutsional investorlarning kapitali aynan steyblkoin va tokenizatsiya loyihalariga yoʻnaltirilishi kripto bozorida yangi "buqa" trendini boshlab berishi mumkin.

BitcoinSteyblkoinTokenizatsiyaInvestitsiyaKripto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kanadalik oʻsmir 13 million dollarlik kripto oʻgʻirlab hashamatga sarfladiKanadalik oʻsmir 13 million dollarlik kripto oʻgʻirlab hashamatga sarfladiBugun, 06:16Yumshoq inflyatsiya maʻlumotlari kripto bozoriga turtki berdiYumshoq inflyatsiya maʻlumotlari kripto bozoriga turtki berdiBugun, 05:5712 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda12 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:45AQSHda inflyatsiya 4 foizdan oshdi: Bitcoin va oltin narxi tushishi kutilmoqdaAQSHda inflyatsiya 4 foizdan oshdi: Bitcoin va oltin narxi tushishi kutilmoqdaBugun, 05:15AQSHning ikki shtati kripto-bankomatlarni taqiqlashga tayyorlanmoqdaAQSHning ikki shtati kripto-bankomatlarni taqiqlashga tayyorlanmoqdaBugun, 04:19Blockchain.com SpaceX aksiyalari bilan bogʻliq yangi savdo vositasini ishga tushirdiBlockchain.com SpaceX aksiyalari bilan bogʻliq yangi savdo vositasini ishga tushirdiBugun, 20:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi