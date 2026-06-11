Anʼanaviy moliya maslahatchilari Bitcoin oʻrniga steyblkoinlarni tanlamoqda
Yirik moliyaviy institutlarning maslahatchilari hozirda Bitcoin aktiviga qaraganda steyblkoinlar va tokenizatsiya jarayonlariga koʻproq qiziqish bildirmoqda. Bitwise investitsiya boʻyicha direktori Matt Houganʼning taʼkidlashicha, ushbu tendensiya kripto bozorini hozirgi turgʻunlikdan olib chiqishi mumkin boʻlgan asosiy omilga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Hougan 40 dan ortiq maslahatchilar bilan oʻtkazgan muloqotlariga tayanib, ularning aksariyati Bitcoin haqida gaplashishdan koʻra, kapital bozorlari va global toʻlov tizimlarini oʻzgartirayotgan real texnologik yechimlarga eʼtibor qaratayotganini aytdi. Bitcoin (BTC) joriy yilda oʻz qiymatining qariyb 30 foizini yoʻqotib, 62,500 USD atrofida savdo qilinayotgan bir paytda, Wall Street vakillari steyblkoinlarning amaliy foydasiga koʻproq ishonch bildirmoqda.
Xususan, Circle kompaniyasining 2025-yil iyun oyidagi muvaffaqiyatli IPO jarayoni va aksiyalari narxining keskin koʻtarilishi ushbu sohaga boʻlgan qiziqishni yanada oshirdi. Shuningdek, AQSH Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasi (SEC) tomonidan tokenizatsiya qilingan aksiyalar savdosiga ruxsat berilishi kutilayotgani anʼanaviy investorlar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda.
Matt Houganʼning soʻzlariga koʻra, Ethereum, Solana, Chainlink va Avalanche kabi platformalar, shuningdek, Coinbase va Circle kabi kompaniyalar ushbu yangi investitsiya toʻlqinining markazida boʻladi. Uning fikricha, moliya maslahatchilari va institutsional investorlarning kapitali aynan steyblkoin va tokenizatsiya loyihalariga yoʻnaltirilishi kripto bozorida yangi "buqa" trendini boshlab berishi mumkin.
…