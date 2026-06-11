Vengriya kriptovalyuta savdosidagi cheklovlarni bekor qilmoqda

·9·Iqtisodiyot
Vengriya kriptovalyuta savdosidagi cheklovlarni bekor qilmoqda

Vengriya hukumati kriptovalyuta savdosini dekriminallashtirishga va oʻtgan yili joriy etilgan qatʼiy cheklovlarni bekor qilishga qaror qildi. Tisza hukumati matbuot kotibi Anita Köbölning payshanba kungi matbuot anjumanida maʼlum qilishicha, kripto-fiat va kripto-kripto tranzaksiyalari uchun belgilangan qamoq jazolari hamda boshqa maʼmuriy toʻsiqlar olib tashlanadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Köbölning taʼkidlashicha, 2025-yilda qabul qilingan qonunchilik bozorda faoliyat yuritishni imkonsiz qilib qoʻygan va investorlarni qoʻrqitib yuborgan. Ushbu qoidalarga koʻra, har bir kripto ayirboshlash operatsiyasi maxsus sertifikatga ega boʻlishi shart edi, aks holda tranzaksiya noqonuniy deb hisoblanib, jinoiy javobgarlikka sabab boʻlar edi. Bu esa mamlakatda kripto savdosi hajmining keskin pasayishiga olib keldi.

Mazkur qatʼiy choralar nafaqat mahalliy foydalanuvchilarga, balki xalqaro platformalarga ham taʼsir qildi. Xususan, Revolut kabi yirik raqamli aktivlar platformalari Vengriyadagi kripto xizmatlarini toʻxtatishga majbur boʻldi. Shuningdek, ushbu cheklovlar Yevropa Ittifoqi tomonidan tekshiruvga sabab boʻlib, blok qoidalariga muvofiqligi shubha ostiga olingan edi.

Eski tartibga koʻra, kripto aktivlarning kelib chiqishini tekshirish va hamyon egalarini identifikatsiya qilish uchun maxsus vakolatli organ ruxsati talab etilardi. Endilikda Vengriya hukumati ushbu tizimni yumshatish orqali iqtisodiyotga investitsiya jalb qilish va kripto bozoridagi ishtirokchilar sonini qayta tiklashni maqsad qilgan.

VengriyaKriptovalyutaBitcoinInvestitsiyaIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Audiera’ning BEAT tokeni bir oyda 1500 foizga oʻsib, Bitcoin va Ethereum’ni ortda qoldirdiAudiera’ning BEAT tokeni bir oyda 1500 foizga oʻsib, Bitcoin va Ethereum’ni ortda qoldirdiBugun, 13:37Digital Asset kompaniyasi a16z boshchiligida 355 million dollar jalb qildiDigital Asset kompaniyasi a16z boshchiligida 355 million dollar jalb qildiBugun, 13:18Yaponiya kriptovalyutalar uchun ETF va soliq islohotini joriy etmoqdaYaponiya kriptovalyutalar uchun ETF va soliq islohotini joriy etmoqdaBugun, 13:13O‘zbekistonda baliq yetishtirish hajmi yaqin yillarda 5 barobarga oshiriladiO‘zbekistonda baliq yetishtirish hajmi yaqin yillarda 5 barobarga oshiriladiBugun, 12:55AI modellari kripto xavfsizlikda zaifliklar apokalipsisiga sabab boʻldiAI modellari kripto xavfsizlikda zaifliklar apokalipsisiga sabab boʻldiBugun, 12:1512 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi12 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi