Vengriya kriptovalyuta savdosidagi cheklovlarni bekor qilmoqda
Vengriya hukumati kriptovalyuta savdosini dekriminallashtirishga va oʻtgan yili joriy etilgan qatʼiy cheklovlarni bekor qilishga qaror qildi. Tisza hukumati matbuot kotibi Anita Köbölning payshanba kungi matbuot anjumanida maʼlum qilishicha, kripto-fiat va kripto-kripto tranzaksiyalari uchun belgilangan qamoq jazolari hamda boshqa maʼmuriy toʻsiqlar olib tashlanadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Köbölning taʼkidlashicha, 2025-yilda qabul qilingan qonunchilik bozorda faoliyat yuritishni imkonsiz qilib qoʻygan va investorlarni qoʻrqitib yuborgan. Ushbu qoidalarga koʻra, har bir kripto ayirboshlash operatsiyasi maxsus sertifikatga ega boʻlishi shart edi, aks holda tranzaksiya noqonuniy deb hisoblanib, jinoiy javobgarlikka sabab boʻlar edi. Bu esa mamlakatda kripto savdosi hajmining keskin pasayishiga olib keldi.
Mazkur qatʼiy choralar nafaqat mahalliy foydalanuvchilarga, balki xalqaro platformalarga ham taʼsir qildi. Xususan, Revolut kabi yirik raqamli aktivlar platformalari Vengriyadagi kripto xizmatlarini toʻxtatishga majbur boʻldi. Shuningdek, ushbu cheklovlar Yevropa Ittifoqi tomonidan tekshiruvga sabab boʻlib, blok qoidalariga muvofiqligi shubha ostiga olingan edi.
Eski tartibga koʻra, kripto aktivlarning kelib chiqishini tekshirish va hamyon egalarini identifikatsiya qilish uchun maxsus vakolatli organ ruxsati talab etilardi. Endilikda Vengriya hukumati ushbu tizimni yumshatish orqali iqtisodiyotga investitsiya jalb qilish va kripto bozoridagi ishtirokchilar sonini qayta tiklashni maqsad qilgan.
…