Yaponiya kriptovalyutalar uchun ETF va soliq islohotini joriy etmoqda

·17·Iqtisodiyot
Yaponiya kriptovalyutalar uchun ETF va soliq islohotini joriy etmoqda

Yaponiya parlamenti quyi palatasi kripto-aktivlarni mamlakatning moliyaviy vositalar tizimiga oʻtkazishni koʻzda tutuvchi qonun loyihasini maʼqulladi. Bloomberg xabariga koʻra, ushbu hujjat raqamli aktivlar uchun birja fondlari (ETF) yaratishga yoʻl ochishi va soliq yukini sezilarli darajada kamaytirishi kutilmoqda. Yangi qonun kriptovalyutalarni tartibga solishni aksiya va obligatsiyalar darajasiga yaqinlashtiradi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Mazkur islohotning eng muhim jihatlaridan biri soliq stavkalarining oʻzgarishidir. Hozirda Bitcoin (BTC) va Ethereum (ETH) kabi aktivlardan olinadigan daromad soligʻi 55 foizgacha yetishi mumkin. Yangi qonun loyihasiga koʻra, bu stavka aksiya va obligatsiyalar kabi 20 foizlik qatʼiy stavkaga tushirilishi rejalashtirilgan. Ushbu soliq oʻzgarishi 2028-yildan kuchga kirishi kutilmoqda.

Yaponiya Moliyaviy xizmatlar agentligi (FSA) kripto-aktivlar boʻyicha qoidalarni "Toʻlov xizmatlari toʻgʻrisida"gi qonundan "Moliyaviy vositalar va birja toʻgʻrisida"gi qonunga oʻtkazishni taklif qilgan. Bu oʻzgarish kriptovalyutalarni alohida moliyaviy mahsulot sifatida tan oladi va insayderlik savdosiga qarshi qatʼiy cheklovlar hamda roʻyxatdan oʻtmagan operatorlar uchun ogʻirroq jazolarni joriy etadi.

Yangi huquqiy asos Yaponiyada kripto-ETFlar paydo boʻlishiga imkon beradi. Bu mahalliy investorlarga kriptovalyuta birjalaridan tashqari, tartibga solinadigan birja vositalari orqali raqamli aktivlarga investitsiya qilish imkonini beradi. Qonun loyihasi yuqori palata tomonidan koʻrib chiqilgach, kelasi yildan toʻliq kuchga kirishi kutilmoqda.

YaponiyaBitcoinKriptovalyutaSoliqInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Audiera’ning BEAT tokeni bir oyda 1500 foizga oʻsib, Bitcoin va Ethereum’ni ortda qoldirdiAudiera’ning BEAT tokeni bir oyda 1500 foizga oʻsib, Bitcoin va Ethereum’ni ortda qoldirdiBugun, 13:37Digital Asset kompaniyasi a16z boshchiligida 355 million dollar jalb qildiDigital Asset kompaniyasi a16z boshchiligida 355 million dollar jalb qildiBugun, 13:18Vengriya kriptovalyuta savdosidagi cheklovlarni bekor qilmoqdaVengriya kriptovalyuta savdosidagi cheklovlarni bekor qilmoqdaBugun, 13:13O‘zbekistonda baliq yetishtirish hajmi yaqin yillarda 5 barobarga oshiriladiO‘zbekistonda baliq yetishtirish hajmi yaqin yillarda 5 barobarga oshiriladiBugun, 12:55AI modellari kripto xavfsizlikda zaifliklar apokalipsisiga sabab boʻldiAI modellari kripto xavfsizlikda zaifliklar apokalipsisiga sabab boʻldiBugun, 12:1512 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi12 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi