Yaponiya kriptovalyutalar uchun ETF va soliq islohotini joriy etmoqda
Yaponiya parlamenti quyi palatasi kripto-aktivlarni mamlakatning moliyaviy vositalar tizimiga oʻtkazishni koʻzda tutuvchi qonun loyihasini maʼqulladi. Bloomberg xabariga koʻra, ushbu hujjat raqamli aktivlar uchun birja fondlari (ETF) yaratishga yoʻl ochishi va soliq yukini sezilarli darajada kamaytirishi kutilmoqda. Yangi qonun kriptovalyutalarni tartibga solishni aksiya va obligatsiyalar darajasiga yaqinlashtiradi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Mazkur islohotning eng muhim jihatlaridan biri soliq stavkalarining oʻzgarishidir. Hozirda Bitcoin (BTC) va Ethereum (ETH) kabi aktivlardan olinadigan daromad soligʻi 55 foizgacha yetishi mumkin. Yangi qonun loyihasiga koʻra, bu stavka aksiya va obligatsiyalar kabi 20 foizlik qatʼiy stavkaga tushirilishi rejalashtirilgan. Ushbu soliq oʻzgarishi 2028-yildan kuchga kirishi kutilmoqda.
Yaponiya Moliyaviy xizmatlar agentligi (FSA) kripto-aktivlar boʻyicha qoidalarni "Toʻlov xizmatlari toʻgʻrisida"gi qonundan "Moliyaviy vositalar va birja toʻgʻrisida"gi qonunga oʻtkazishni taklif qilgan. Bu oʻzgarish kriptovalyutalarni alohida moliyaviy mahsulot sifatida tan oladi va insayderlik savdosiga qarshi qatʼiy cheklovlar hamda roʻyxatdan oʻtmagan operatorlar uchun ogʻirroq jazolarni joriy etadi.
Yangi huquqiy asos Yaponiyada kripto-ETFlar paydo boʻlishiga imkon beradi. Bu mahalliy investorlarga kriptovalyuta birjalaridan tashqari, tartibga solinadigan birja vositalari orqali raqamli aktivlarga investitsiya qilish imkonini beradi. Qonun loyihasi yuqori palata tomonidan koʻrib chiqilgach, kelasi yildan toʻliq kuchga kirishi kutilmoqda.
…