Audiera’ning BEAT tokeni bir oyda 1500 foizga oʻsib, Bitcoin va Ethereum’ni ortda qoldirdi

·12·Iqtisodiyot
Audiera’ning BEAT tokeni bir oyda 1500 foizga oʻsib, Bitcoin va Ethereum’ni ortda qoldirdi

Audiera sunʼiy intellekt musiqa platformasining mahalliy tokeni boʻlmish BEAT soʻnggi bir oy ichida mislsiz oʻsishni namoyish etdi. Bitcoin (BTC) va Ethereum (ETH) narxlari mos ravishda 25% va 30% ga pasaygan bir paytda, BEAT narxi 1500 foizdan koʻproqqa oshib, 9,20 dollarlik rekord darajaga yetdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Ushbu keskin oʻsish BEAT’ni kripto bozoridagi sunʼiy intellekt bilan bogʻliq eng jozibador aktivlardan biriga aylantirdi. Narxlarning koʻtarilishiga platforma daromadlari haqidagi hisobotlar, tokenlarni yoʻq qilish (burn) mexanizmi va short-pozitsiyalarning likvidatsiya qilinishi asosiy turtki boʻldi. Audiera loyihasi 1-iyundan 8-iyungacha boʻlgan bir hafta ichida 772,045 BEAT miqdorida daromad koʻrganini maʼlum qildi.

Audiera’ning iqtisodiy modeli Hyperliquid loyihasining HYPE tokeniga oʻxshab ketadi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, jami 12,35 million BEAT muomaladan chiqarilgan. Tokenlarni yoʻq qilish jarayoni taklifni kamaytirib, deflyatsion bosimni yuzaga keltiradi va talab yuqori boʻlgan sharoitda aktivning qadrini oshiradi. Biroq, ekspertlar Audiera modeli hali yangi ekanligi va daromad pasaysa, narx keskin tushib ketishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.

Shuningdek, derivativlar bozoridagi holat ham narx oʻsishiga yordam berdi. May oyidan beri BEAT boʻyicha 28,72 million dollarlik short-pozitsiyalar yopilib ketgan (likvidatsiya). Bu esa narx tushishiga pul tikkan treyderlar oʻsishga ishonganlarga qaraganda ikki baravar koʻp zarar koʻrganini anglatadi. Hozirda BEAT oʻzining 1 milliardlik cheklangan taklifi bilan investorlar eʼtiborini tortishda davom etmoqda.

KriptovalyutaBitcoinAudieraSunʼiy IntellektBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Digital Asset kompaniyasi a16z boshchiligida 355 million dollar jalb qildiDigital Asset kompaniyasi a16z boshchiligida 355 million dollar jalb qildiBugun, 13:18Yaponiya kriptovalyutalar uchun ETF va soliq islohotini joriy etmoqdaYaponiya kriptovalyutalar uchun ETF va soliq islohotini joriy etmoqdaBugun, 13:13Vengriya kriptovalyuta savdosidagi cheklovlarni bekor qilmoqdaVengriya kriptovalyuta savdosidagi cheklovlarni bekor qilmoqdaBugun, 13:13O‘zbekistonda baliq yetishtirish hajmi yaqin yillarda 5 barobarga oshiriladiO‘zbekistonda baliq yetishtirish hajmi yaqin yillarda 5 barobarga oshiriladiBugun, 12:55AI modellari kripto xavfsizlikda zaifliklar apokalipsisiga sabab boʻldiAI modellari kripto xavfsizlikda zaifliklar apokalipsisiga sabab boʻldiBugun, 12:1512 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi12 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi