Citi xususiy kompaniyalar aksiyalari uchun blokcheyn platformasini ishga tushirdi
Citigroup xususiy kompaniyalarning aksiyalari bilan savdo qilish uchun blokcheyn texnologiyasiga asoslangan yangi maydonchani ishga tushirmoqda. Ushbu tashabbus boy va institutsional investorlarga IPO bosqichigacha boʻlgan firmalarga sarmoya kiritish uchun yangi imkoniyatlar taqdim etadi. The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, platforma Citi tomonidan chiqarilgan va xususiy kompaniyalardagi egalik huquqini ifodalovchi tokenizatsiya qilingan depozitar tilxatlardan foydalanadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Dastlab ushbu xizmatdan faqat xorijiy investorlar foydalanishi mumkin, AQSH rezidentlari uchun esa kirish imkoniyati keyinroq ochilishi rejalashtirilgan. Citi raqamli aktivlar boʻyicha ijrochi direktori Artem Korenyukning soʻzlariga koʻra, ushbu loyiha investorlarga xususiy kompaniya aksiyalarini xuddi Apple aksiyalari kabi qulay tarzda boshqarish imkonini beradi. Yirik banklar anʼanaviy moliya bozorlarini modernizatsiya qilish maqsadida tokenizatsiya jarayonini tobora kengroq joriy etmoqda.
Citi vakillarining taʼkidlashicha, tokenizatsiya qilingan depozitar tilxatlar orqali investitsiya kiritish maxsus maqsadli tuzilmalarga (SPV) qaraganda shaffofroq muqobildir. Hozirda OpenAI kabi yirik xususiy kompaniyalarga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, bu kabi yechimlar dolzarb hisoblanadi. Taʼkidlash joizki, oʻtgan yili OpenAI investorlarni tokenizatsiya qilingan aksiyalar kompaniyadagi toʻgʻridan-toʻgʻri ulushni anglatmasligi haqida ogohlantirgan edi.
Loyiha blokcheyn infratuzilmasi Shveytsariyaning SIX Group birja operatoriga tegishli boʻlgan SIX Digital Exchange tomonidan boshqariladi. Citi hozirda bir qancha yirik xususiy kompaniyalar bilan ularning aksiyalarini platformaga joylashtirish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Bu tendensiya kompaniyalarning uzoq vaqt davomida xususiy boʻlib qolishi va ommaviy birjaga chiqqunga qadar asosiy qiymatini shakllantirishi bilan bogʻliq.
American Investment Council hisobotiga koʻra, xususiy kapital (private equity) uzoq muddatli istiqbolda S&P 500 indeksidan koʻra yuqori daromadlilik koʻrsatgan. PitchBook maʼlumotlari shuni koʻrsatadiki, 5, 10, 15 va 20 yillik investitsiya gorizontlarida xususiy bozorlar umumiy fond bozoridan oʻzib ketgan. Bu esa chakana investorlar uchun xususiy bozorlarga kirish imkoniyatini kengaytirish zaruratini kuchaytirmoqda.
…