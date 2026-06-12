Citi xususiy kompaniyalar aksiyalari uchun blokcheyn platformasini ishga tushirdi

·0·Iqtisodiyot
Citi xususiy kompaniyalar aksiyalari uchun blokcheyn platformasini ishga tushirdi

Citigroup xususiy kompaniyalarning aksiyalari bilan savdo qilish uchun blokcheyn texnologiyasiga asoslangan yangi maydonchani ishga tushirmoqda. Ushbu tashabbus boy va institutsional investorlarga IPO bosqichigacha boʻlgan firmalarga sarmoya kiritish uchun yangi imkoniyatlar taqdim etadi. The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, platforma Citi tomonidan chiqarilgan va xususiy kompaniyalardagi egalik huquqini ifodalovchi tokenizatsiya qilingan depozitar tilxatlardan foydalanadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Dastlab ushbu xizmatdan faqat xorijiy investorlar foydalanishi mumkin, AQSH rezidentlari uchun esa kirish imkoniyati keyinroq ochilishi rejalashtirilgan. Citi raqamli aktivlar boʻyicha ijrochi direktori Artem Korenyukning soʻzlariga koʻra, ushbu loyiha investorlarga xususiy kompaniya aksiyalarini xuddi Apple aksiyalari kabi qulay tarzda boshqarish imkonini beradi. Yirik banklar anʼanaviy moliya bozorlarini modernizatsiya qilish maqsadida tokenizatsiya jarayonini tobora kengroq joriy etmoqda.

Citi vakillarining taʼkidlashicha, tokenizatsiya qilingan depozitar tilxatlar orqali investitsiya kiritish maxsus maqsadli tuzilmalarga (SPV) qaraganda shaffofroq muqobildir. Hozirda OpenAI kabi yirik xususiy kompaniyalarga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, bu kabi yechimlar dolzarb hisoblanadi. Taʼkidlash joizki, oʻtgan yili OpenAI investorlarni tokenizatsiya qilingan aksiyalar kompaniyadagi toʻgʻridan-toʻgʻri ulushni anglatmasligi haqida ogohlantirgan edi.

Loyiha blokcheyn infratuzilmasi Shveytsariyaning SIX Group birja operatoriga tegishli boʻlgan SIX Digital Exchange tomonidan boshqariladi. Citi hozirda bir qancha yirik xususiy kompaniyalar bilan ularning aksiyalarini platformaga joylashtirish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Bu tendensiya kompaniyalarning uzoq vaqt davomida xususiy boʻlib qolishi va ommaviy birjaga chiqqunga qadar asosiy qiymatini shakllantirishi bilan bogʻliq.

American Investment Council hisobotiga koʻra, xususiy kapital (private equity) uzoq muddatli istiqbolda S&P 500 indeksidan koʻra yuqori daromadlilik koʻrsatgan. PitchBook maʼlumotlari shuni koʻrsatadiki, 5, 10, 15 va 20 yillik investitsiya gorizontlarida xususiy bozorlar umumiy fond bozoridan oʻzib ketgan. Bu esa chakana investorlar uchun xususiy bozorlarga kirish imkoniyatini kengaytirish zaruratini kuchaytirmoqda.

CitiBlokcheynInvestitsiyaKriptoTokenizatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda kriptovalyuta oʻgʻriliklariga qarshi kurashuvchi maxsus guruh tuzilmoqdaAQSHda kriptovalyuta oʻgʻriliklariga qarshi kurashuvchi maxsus guruh tuzilmoqdaBugun, 22:17Moliyaviy maslahatchilar uchun kripto: Kripto ETF tushunchasiMoliyaviy maslahatchilar uchun kripto: Kripto ETF tushunchasiKecha, 15:35Audiera’ning BEAT tokeni bir oyda 1500 foizga oʻsib, Bitcoin va Ethereum’ni ortda qoldirdiAudiera’ning BEAT tokeni bir oyda 1500 foizga oʻsib, Bitcoin va Ethereum’ni ortda qoldirdiKecha, 13:37Digital Asset kompaniyasi a16z boshchiligida 355 million dollar jalb qildiDigital Asset kompaniyasi a16z boshchiligida 355 million dollar jalb qildiKecha, 13:18Yaponiya kriptovalyutalar uchun ETF va soliq islohotini joriy etmoqdaYaponiya kriptovalyutalar uchun ETF va soliq islohotini joriy etmoqdaKecha, 13:13Vengriya kriptovalyuta savdosidagi cheklovlarni bekor qilmoqdaVengriya kriptovalyuta savdosidagi cheklovlarni bekor qilmoqdaKecha, 13:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi