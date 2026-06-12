AQSHda kriptovalyuta oʻgʻriliklariga qarshi kurashuvchi maxsus guruh tuzilmoqda

·0·Iqtisodiyot
AQSHda kriptovalyuta oʻgʻriliklariga qarshi kurashuvchi maxsus guruh tuzilmoqda

AQSH qonunchilari kriptovalyuta oʻgʻriliklari, firibgarliklar va boshqa raqamli aktivlar bilan bogʻliq jinoyatlarni tergov qilishni muvofiqlashtirish maqsadida Adliya vazirligi boshchiligidagi maxsus ishchi guruh tuzish tashabbusi bilan chiqishdi. Mazkur qonun loyihasiga koʻra, Adliya vazirligi FBI, Homeland Security Investigations va Gʻaznachilik departamentining FinCEN tarmogʻi kabi idoralarni birlashtiruvchi asosiy federal koordinatorga aylanadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Respublikachi Lens Guden va demokrat Josh Gottheimer tomonidan taqdim etilgan hujjat ishchi guruhga dalillarni toʻplash, blokcheyn ekspertizasi, aktivlarni kuzatish va jabrlanuvchilarni qoʻllab-quvvatlash boʻyicha eng yaxshi amaliyotlarni ishlab chiqish vazifasini yuklaydi. Shuningdek, loyiha doirasida shtat va mahalliy huquqni muhofaza qilish organlariga texnik yordam koʻrsatish va treninglar oʻtkazish koʻzda tutilgan.

FBI maʼlumotlariga koʻra, oʻtgan yili amerikaliklar kripto bilan bogʻliq jinoyatlar natijasida 11 milliard dollardan ortiq zarar koʻrgan. Yangi tuzilma xalqaro huquqni muhofaza qilish idoralari bilan transchegaraviy tergovlar boʻyicha hamkorlik qiladi va har yili Kongressga yangi tahdidlar hamda siyosiy tavsiyalar boʻyicha hisobot taqdim etadi. Taʼkidlanishicha, ushbu qonun yangi tartibga solish choralarini joriy etmaydi, balki mavjud idoralararo muvofiqlikni kuchaytiradi.

Ushbu tashabbus blokcheyn tahlili bilan shugʻullanuvchi TRM Labs va Chainalysis kabi kompaniyalar oʻgʻirlangan mablagʻlarni kuzatish uchun sunʼiy intellekt vositalarini ishga tushirayotgan bir vaqtga toʻgʻri keldi. Masalan, TRM Labs kompaniyasining Co-Case Agent vositasi tabiiy tildagi soʻrovlar orqali tranzaksiyalarni tahlil qilish imkonini beradi. Chainalysis ham kriptojinoyatchilar oʻz operatsiyalarini kengaytirishda sunʼiy intellektdan foydalanayotgani sababli, shunga oʻxshash texnologiyalarni joriy etmoqda.

DeFiLlama maʼlumotlariga koʻra, faqatgina aprel oyining oʻzida xakerlar taxminan 630 million dollar mablagʻni oʻgʻirlagan, bu esa sohadagi eng yuqori koʻrsatkichlardan biri hisoblanadi. Yangi qonun loyihasi aynan mana shunday yirik iqtisodiy yoʻqotishlarning oldini olish va kripto bozoridagi xavfsizlikni taʼminlashga qaratilgan.

KriptovalyutaBlokcheynAQSHInvestitsiyaIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Citi xususiy kompaniyalar aksiyalari uchun blokcheyn platformasini ishga tushirdiCiti xususiy kompaniyalar aksiyalari uchun blokcheyn platformasini ishga tushirdiBugun, 22:11Moliyaviy maslahatchilar uchun kripto: Kripto ETF tushunchasiMoliyaviy maslahatchilar uchun kripto: Kripto ETF tushunchasiKecha, 15:35Audiera’ning BEAT tokeni bir oyda 1500 foizga oʻsib, Bitcoin va Ethereum’ni ortda qoldirdiAudiera’ning BEAT tokeni bir oyda 1500 foizga oʻsib, Bitcoin va Ethereum’ni ortda qoldirdiKecha, 13:37Digital Asset kompaniyasi a16z boshchiligida 355 million dollar jalb qildiDigital Asset kompaniyasi a16z boshchiligida 355 million dollar jalb qildiKecha, 13:18Yaponiya kriptovalyutalar uchun ETF va soliq islohotini joriy etmoqdaYaponiya kriptovalyutalar uchun ETF va soliq islohotini joriy etmoqdaKecha, 13:13Vengriya kriptovalyuta savdosidagi cheklovlarni bekor qilmoqdaVengriya kriptovalyuta savdosidagi cheklovlarni bekor qilmoqdaKecha, 13:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi