Avalanche Treasury Co. aksiyalari Nasdaq birjasidagi debyutida 16 foizga arzonlashdi
Payshanba kuni Nasdaq birjasida AVAT tikeri ostida debyut qilgan Avalanche Treasury Company kompaniyasi uchun savdolar muvaffaqiyatsiz boshlandi. Kun yakuniga koʻra, kompaniya aksiyalari qiymati 16 foizga pasaydi. Mazkur kompaniya oʻtgan yilning oktyabr oyida eʻlon qilingan 675 million dollarlik kelishuv doirasida Mountain Lake Acquisition (SPAC) bilan birlashish orqali birjaga chiqish imkoniyatiga ega boʻlgan edi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Dragonfly, Pantera, ParaFi Capital, VanEck, Galaxy Digital va Kraken kabi yirik institutsional investorlar tomonidan qoʻllab-quvvatlanayotgan kompaniya investorlarga kriptovalyutani bevosita sotib olmasdan, Avalanche blokcheyn ekotizimiga sarmoya kiritish imkonini berishni maqsad qilgan. Avalanche Treasury bosh direktori Bart Smithning taʻkidlashicha, bu shunchaki narx ustidagi garov emas, balki institutsional moliya tizimini qayta shakllantirish uchun muhim salohiyatga ega investitsiyadir.
Avalanche tarmogʻi 2020-yilda ishga tushirilgan boʻlib, hozirda uning ekotizimida 550 dan ortiq loyihalar faoliyat yuritmoqda. Tarmoqda 1 milliard dollardan ortiq institutsional mablagʻlar joylashtirilgan va 1,65 milliard dollardan ziyod real aktivlar tokenizatsiya qilingan. Google Finance maʻlumotlariga koʻra, AVAT aksiyalari 2,20 dollardan ochilib, kunni 1,85 dollar darajasida yakunlagan. Bu holat kripto-kompaniyalar uchun odatiy hol boʻlib, ayniqsa "ayiq bozori" (bear market) davrida koʻp kuzatiladi.
Shu bilan birga, AVAX kriptovalyutasi kun davomida 3,4 foizlik oʻsishni koʻrsatgan boʻlsa-da, soʻnggi 30 kun ichida oʻz qiymatining 33 foizini yoʻqotdi. Hozirda aktiv 2021-yil noyabridagi eng yuqori koʻrsatkichidan 95 foizga pastroq darajada savdo qilinmoqda. TradingView maʻlumotlariga koʻra, altkoinlar 2026-yilda jiddiy bosim ostida qolmoqda va AVAX soʻnggi besh yildagi eng past darajaga tushgan.
Kripto-gʻaznachilik firmalari uchun hozirgi davr ancha murakkab kechmoqda. Coinglass tahlillariga koʻra, raqamli aktivlar gʻaznalariga haftalik sof BTC oqimi aprel va may oylaridagi 2 milliard dollarlik koʻrsatkichdan 266 million dollargacha kamaygan. Dunyodagi eng yirik BTC gʻaznasiga ega MicroStrategy kompaniyasi aksiyalari ham Bitcoin bozoridagi pasayish fonida soʻnggi 12 oy ichida 69 foizga arzonlashgan.
…