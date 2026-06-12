Avalanche Treasury Co. aksiyalari Nasdaq birjasidagi debyutida 16 foizga arzonlashdi

·8·Iqtisodiyot
Avalanche Treasury Co. aksiyalari Nasdaq birjasidagi debyutida 16 foizga arzonlashdi

Payshanba kuni Nasdaq birjasida AVAT tikeri ostida debyut qilgan Avalanche Treasury Company kompaniyasi uchun savdolar muvaffaqiyatsiz boshlandi. Kun yakuniga koʻra, kompaniya aksiyalari qiymati 16 foizga pasaydi. Mazkur kompaniya oʻtgan yilning oktyabr oyida eʻlon qilingan 675 million dollarlik kelishuv doirasida Mountain Lake Acquisition (SPAC) bilan birlashish orqali birjaga chiqish imkoniyatiga ega boʻlgan edi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Dragonfly, Pantera, ParaFi Capital, VanEck, Galaxy Digital va Kraken kabi yirik institutsional investorlar tomonidan qoʻllab-quvvatlanayotgan kompaniya investorlarga kriptovalyutani bevosita sotib olmasdan, Avalanche blokcheyn ekotizimiga sarmoya kiritish imkonini berishni maqsad qilgan. Avalanche Treasury bosh direktori Bart Smithning taʻkidlashicha, bu shunchaki narx ustidagi garov emas, balki institutsional moliya tizimini qayta shakllantirish uchun muhim salohiyatga ega investitsiyadir.

Avalanche tarmogʻi 2020-yilda ishga tushirilgan boʻlib, hozirda uning ekotizimida 550 dan ortiq loyihalar faoliyat yuritmoqda. Tarmoqda 1 milliard dollardan ortiq institutsional mablagʻlar joylashtirilgan va 1,65 milliard dollardan ziyod real aktivlar tokenizatsiya qilingan. Google Finance maʻlumotlariga koʻra, AVAT aksiyalari 2,20 dollardan ochilib, kunni 1,85 dollar darajasida yakunlagan. Bu holat kripto-kompaniyalar uchun odatiy hol boʻlib, ayniqsa "ayiq bozori" (bear market) davrida koʻp kuzatiladi.

Shu bilan birga, AVAX kriptovalyutasi kun davomida 3,4 foizlik oʻsishni koʻrsatgan boʻlsa-da, soʻnggi 30 kun ichida oʻz qiymatining 33 foizini yoʻqotdi. Hozirda aktiv 2021-yil noyabridagi eng yuqori koʻrsatkichidan 95 foizga pastroq darajada savdo qilinmoqda. TradingView maʻlumotlariga koʻra, altkoinlar 2026-yilda jiddiy bosim ostida qolmoqda va AVAX soʻnggi besh yildagi eng past darajaga tushgan.

Kripto-gʻaznachilik firmalari uchun hozirgi davr ancha murakkab kechmoqda. Coinglass tahlillariga koʻra, raqamli aktivlar gʻaznalariga haftalik sof BTC oqimi aprel va may oylaridagi 2 milliard dollarlik koʻrsatkichdan 266 million dollargacha kamaygan. Dunyodagi eng yirik BTC gʻaznasiga ega MicroStrategy kompaniyasi aksiyalari ham Bitcoin bozoridagi pasayish fonida soʻnggi 12 oy ichida 69 foizga arzonlashgan.

AvalancheNasdaqKriptoBirjaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

LG va Arbitrum 679 milliard dollarlik reklama bozori uchun hamkorlik qiladiLG va Arbitrum 679 milliard dollarlik reklama bozori uchun hamkorlik qiladiBugun, 05:17Texnologik gigantlar inqirozi va neft narxi: Bitcoin 60 ming dollarda qoladimiTexnologik gigantlar inqirozi va neft narxi: Bitcoin 60 ming dollarda qoladimiBugun, 23:10AQSHda kriptovalyuta oʻgʻriliklariga qarshi kurashuvchi maxsus guruh tuzilmoqdaAQSHda kriptovalyuta oʻgʻriliklariga qarshi kurashuvchi maxsus guruh tuzilmoqdaBugun, 22:17Citi xususiy kompaniyalar aksiyalari uchun blokcheyn platformasini ishga tushirdiCiti xususiy kompaniyalar aksiyalari uchun blokcheyn platformasini ishga tushirdiBugun, 22:11Moliyaviy maslahatchilar uchun kripto: Kripto ETF tushunchasiMoliyaviy maslahatchilar uchun kripto: Kripto ETF tushunchasiKecha, 15:35Audiera’ning BEAT tokeni bir oyda 1500 foizga oʻsib, Bitcoin va Ethereum’ni ortda qoldirdiAudiera’ning BEAT tokeni bir oyda 1500 foizga oʻsib, Bitcoin va Ethereum’ni ortda qoldirdiKecha, 13:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi