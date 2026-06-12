Bitcoin 63 000 dollardan yuqori narxda oʻzgaruvchan savdolarni davom ettirmoqda
Kriptovalyuta bozorida asosiy aktiv hisoblangan Bitcoin narxi 63 000 dollar darajasidan yuqorida saqlanib qolgan holda, yuqori oʻzgaruvchanlikni namoyish etmoqda. Investorlar global iqtisodiy vaziyat va Fed tomonidan kutilayotgan navbatdagi qarorlar fonida ehtiyotkorlik bilan harakat qilmoqdalar. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Bozordagi umumiy tendensiya boshqa raqamli aktivlarga ham taʼsir koʻrsatmoqda. Xususan, mashhur mem-koin DOGE narxi soʻnggi sutka davomida deyarli oʻzgarishsiz qoldi. Bu holat treyderlar orasida kutish pozitsiyasi ustunlik qilayotganidan dalolat beradi.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, Bitcoin narxining 63 000 dollarlik psixologik toʻsiqdan yuqorida mustahkamlanishi kelgusidagi oʻsish uchun muhim poydevor boʻlishi mumkin. Biroq, birja savdolaridagi likvidlik va tashqi iqtisodiy omillar qisqa muddatli tebranishlarni keltirib chiqarishda davom etmoqda.
Hozirgi vaqtda kripto bozori ishtirokchilari nafaqat Bitcoin, balki Ethereum va Solana kabi yirik altkoinlar harakatini ham diqqat bilan kuzatib borishmoqda. Inflyatsiya koʻrsatkichlari va anʼanaviy moliya bozorlaridagi oʻzgarishlar raqamli aktivlar dinamikasiga bevosita taʼsir oʻtkazuvchi asosiy drayverlar boʻlib qolmoqda.
…