Bitcoin 63 000 dollardan yuqori narxda oʻzgaruvchan savdolarni davom ettirmoqda

·11·Iqtisodiyot
Bitcoin 63 000 dollardan yuqori narxda oʻzgaruvchan savdolarni davom ettirmoqda

Kriptovalyuta bozorida asosiy aktiv hisoblangan Bitcoin narxi 63 000 dollar darajasidan yuqorida saqlanib qolgan holda, yuqori oʻzgaruvchanlikni namoyish etmoqda. Investorlar global iqtisodiy vaziyat va Fed tomonidan kutilayotgan navbatdagi qarorlar fonida ehtiyotkorlik bilan harakat qilmoqdalar. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Bozordagi umumiy tendensiya boshqa raqamli aktivlarga ham taʼsir koʻrsatmoqda. Xususan, mashhur mem-koin DOGE narxi soʻnggi sutka davomida deyarli oʻzgarishsiz qoldi. Bu holat treyderlar orasida kutish pozitsiyasi ustunlik qilayotganidan dalolat beradi.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, Bitcoin narxining 63 000 dollarlik psixologik toʻsiqdan yuqorida mustahkamlanishi kelgusidagi oʻsish uchun muhim poydevor boʻlishi mumkin. Biroq, birja savdolaridagi likvidlik va tashqi iqtisodiy omillar qisqa muddatli tebranishlarni keltirib chiqarishda davom etmoqda.

Hozirgi vaqtda kripto bozori ishtirokchilari nafaqat Bitcoin, balki Ethereum va Solana kabi yirik altkoinlar harakatini ham diqqat bilan kuzatib borishmoqda. Inflyatsiya koʻrsatkichlari va anʼanaviy moliya bozorlaridagi oʻzgarishlar raqamli aktivlar dinamikasiga bevosita taʼsir oʻtkazuvchi asosiy drayverlar boʻlib qolmoqda.

BitcoinKriptovalyutaBirjaInvestitsiyaBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

15 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda15 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaBugun, 07:14LG va Arbitrum 679 milliard dollarlik reklama bozori uchun hamkorlik qiladiLG va Arbitrum 679 milliard dollarlik reklama bozori uchun hamkorlik qiladiBugun, 05:17Avalanche Treasury Co. aksiyalari Nasdaq birjasidagi debyutida 16 foizga arzonlashdiAvalanche Treasury Co. aksiyalari Nasdaq birjasidagi debyutida 16 foizga arzonlashdiBugun, 05:11Texnologik gigantlar inqirozi va neft narxi: Bitcoin 60 ming dollarda qoladimiTexnologik gigantlar inqirozi va neft narxi: Bitcoin 60 ming dollarda qoladimiBugun, 23:10AQSHda kriptovalyuta oʻgʻriliklariga qarshi kurashuvchi maxsus guruh tuzilmoqdaAQSHda kriptovalyuta oʻgʻriliklariga qarshi kurashuvchi maxsus guruh tuzilmoqdaBugun, 22:17Citi xususiy kompaniyalar aksiyalari uchun blokcheyn platformasini ishga tushirdiCiti xususiy kompaniyalar aksiyalari uchun blokcheyn platformasini ishga tushirdiBugun, 22:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi