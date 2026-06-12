15 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Bankir telegram kanali ma’lumotiga ko‘ra, 15 iyun kuni amal qiladigan AQSH dollari kursi 34–35 so‘m atrofida pasayishi prognoz qilinmoqda.
Ayni paytda banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar quyidagicha:
• NBU — 12 000 so‘m
• MKBank — 11 990 so‘m
• Kapitalbank — 11 990 so‘m
• Infinbank — 11 990 so‘m
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Anorbank — 12 030 so‘m
• Asakabank — 12 040 so‘m
• Asia Alliance Bank — 12 055 so‘m
• NBU — 12 060 so‘m
Qayd etilishicha, kun davomida valyuta kurslari o‘zgarishi mumkin. Aniq ma’lumot uchun banklarning rasmiy saytlariga murojaat qilish tavsiya etiladi.
…