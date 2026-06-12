15 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda

·0·Iqtisodiyot
15 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda

Bankir telegram kanali ma’lumotiga ko‘ra, 15 iyun kuni amal qiladigan AQSH dollari kursi 34–35 so‘m atrofida pasayishi prognoz qilinmoqda.

Ayni paytda banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar quyidagicha:

• NBU — 12 000 so‘m

• MKBank — 11 990 so‘m

• Kapitalbank — 11 990 so‘m

• Infinbank — 11 990 so‘m

Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:

• Anorbank — 12 030 so‘m

• Asakabank — 12 040 so‘m

• Asia Alliance Bank — 12 055 so‘m

• NBU — 12 060 so‘m

Qayd etilishicha, kun davomida valyuta kurslari o‘zgarishi mumkin. Aniq ma’lumot uchun banklarning rasmiy saytlariga murojaat qilish tavsiya etiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin 63 000 dollardan yuqori narxda oʻzgaruvchan savdolarni davom ettirmoqdaBitcoin 63 000 dollardan yuqori narxda oʻzgaruvchan savdolarni davom ettirmoqdaBugun, 06:37LG va Arbitrum 679 milliard dollarlik reklama bozori uchun hamkorlik qiladiLG va Arbitrum 679 milliard dollarlik reklama bozori uchun hamkorlik qiladiBugun, 05:17Avalanche Treasury Co. aksiyalari Nasdaq birjasidagi debyutida 16 foizga arzonlashdiAvalanche Treasury Co. aksiyalari Nasdaq birjasidagi debyutida 16 foizga arzonlashdiBugun, 05:11Texnologik gigantlar inqirozi va neft narxi: Bitcoin 60 ming dollarda qoladimiTexnologik gigantlar inqirozi va neft narxi: Bitcoin 60 ming dollarda qoladimiBugun, 23:10AQSHda kriptovalyuta oʻgʻriliklariga qarshi kurashuvchi maxsus guruh tuzilmoqdaAQSHda kriptovalyuta oʻgʻriliklariga qarshi kurashuvchi maxsus guruh tuzilmoqdaBugun, 22:17Citi xususiy kompaniyalar aksiyalari uchun blokcheyn platformasini ishga tushirdiCiti xususiy kompaniyalar aksiyalari uchun blokcheyn platformasini ishga tushirdiBugun, 22:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi