SEC qoidalarni bekor qilishi tokenizatsiya qilingan aksiyalar uchun yoʻl ochadi
AQSH Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasi (SEC) buyurtmalarni himoya qilish va narx kotirovkalariga oid qoidalarni bekor qilishni taklif etmoqda. Bu qadam tokenizatsiya qilingan AQSH aksiyalari uchun asosiy huquqiy toʻsiqlarni olib tashlashi mumkin. Xususan, SEC milliy bozor tizimi reglamentidagi ikki muhim qoidani — Rule 611 va Rule 610(e)ni bekor qilishni koʻrib chiqmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Galaxy tadqiqot boʻlimi rahbari Alex Thornning taʼkidlashicha, ushbu taklif DeFi ekotizimida AQSH aksiyalari savdosi uchun eng katta tizimli toʻsiqlardan birini bartaraf etadi. Amaldagi Rule 611 qoidasi bir birjadagi aksiya buyurtmasi boshqasidagidan yomonroq narxda boʻlishini taqiqlaydi, bu esa avtomatlashtirilgan market-meykerlar (AMM) uchun texnik qiyinchiliklar tugʻdirib kelayotgan edi.
Kripto sohasidagi AMM tizimlari aktivlarni hovuzlarga (pool) birlashtirish orqali savdoni amalga oshiradi va ular joriy narx boʻyicha operatsiyalarni bajaradi. Thornning soʻzlariga koʻra, AMM boshqa platformalarda yaxshiroq narx borligini tekshirib, savdoni toʻxtata olmaydi. Shu sababli, amaldagi qoidalar ostida har qanday tokenizatsiya qilingan aksiya hovuzi doimiy ravishda qoidalarni buzuvchi noqonuniy savdo markazi hisoblanar edi.
SEC ushbu qoidalarni "eng yaxshi ijro" (best execution) tizimi bilan almashtirishi kutilmoqda, bu esa AMM mexanizmlariga qonuniy ishlash imkonini beradi. Komissiya ushbu taklifni 60 kun davomida jamoatchilik muhokamasiga qoʻydi. Bu tashabbus SEC tomonidan 2025-yil avgustida boshlangan, raqamli aktivlar va blokcheyn texnologiyalarini AQSH bozorlariga integratsiya qilishni koʻzda tutuvchi "Project Crypto" loyihasining bir qismidir.
…