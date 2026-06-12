SEC qoidalarni bekor qilishi tokenizatsiya qilingan aksiyalar uchun yoʻl ochadi

·0·Iqtisodiyot
SEC qoidalarni bekor qilishi tokenizatsiya qilingan aksiyalar uchun yoʻl ochadi

AQSH Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasi (SEC) buyurtmalarni himoya qilish va narx kotirovkalariga oid qoidalarni bekor qilishni taklif etmoqda. Bu qadam tokenizatsiya qilingan AQSH aksiyalari uchun asosiy huquqiy toʻsiqlarni olib tashlashi mumkin. Xususan, SEC milliy bozor tizimi reglamentidagi ikki muhim qoidani — Rule 611 va Rule 610(e)ni bekor qilishni koʻrib chiqmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Galaxy tadqiqot boʻlimi rahbari Alex Thornning taʼkidlashicha, ushbu taklif DeFi ekotizimida AQSH aksiyalari savdosi uchun eng katta tizimli toʻsiqlardan birini bartaraf etadi. Amaldagi Rule 611 qoidasi bir birjadagi aksiya buyurtmasi boshqasidagidan yomonroq narxda boʻlishini taqiqlaydi, bu esa avtomatlashtirilgan market-meykerlar (AMM) uchun texnik qiyinchiliklar tugʻdirib kelayotgan edi.

Kripto sohasidagi AMM tizimlari aktivlarni hovuzlarga (pool) birlashtirish orqali savdoni amalga oshiradi va ular joriy narx boʻyicha operatsiyalarni bajaradi. Thornning soʻzlariga koʻra, AMM boshqa platformalarda yaxshiroq narx borligini tekshirib, savdoni toʻxtata olmaydi. Shu sababli, amaldagi qoidalar ostida har qanday tokenizatsiya qilingan aksiya hovuzi doimiy ravishda qoidalarni buzuvchi noqonuniy savdo markazi hisoblanar edi.

SEC ushbu qoidalarni "eng yaxshi ijro" (best execution) tizimi bilan almashtirishi kutilmoqda, bu esa AMM mexanizmlariga qonuniy ishlash imkonini beradi. Komissiya ushbu taklifni 60 kun davomida jamoatchilik muhokamasiga qoʻydi. Bu tashabbus SEC tomonidan 2025-yil avgustida boshlangan, raqamli aktivlar va blokcheyn texnologiyalarini AQSH bozorlariga integratsiya qilishni koʻzda tutuvchi "Project Crypto" loyihasining bir qismidir.

SECTokenizatsiyaAksiyaDeFiGalaxy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

15 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda15 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaBugun, 07:14Bitcoin 63 000 dollardan yuqori narxda oʻzgaruvchan savdolarni davom ettirmoqdaBitcoin 63 000 dollardan yuqori narxda oʻzgaruvchan savdolarni davom ettirmoqdaBugun, 06:37LG va Arbitrum 679 milliard dollarlik reklama bozori uchun hamkorlik qiladiLG va Arbitrum 679 milliard dollarlik reklama bozori uchun hamkorlik qiladiBugun, 05:17Avalanche Treasury Co. aksiyalari Nasdaq birjasidagi debyutida 16 foizga arzonlashdiAvalanche Treasury Co. aksiyalari Nasdaq birjasidagi debyutida 16 foizga arzonlashdiBugun, 05:11Texnologik gigantlar inqirozi va neft narxi: Bitcoin 60 ming dollarda qoladimiTexnologik gigantlar inqirozi va neft narxi: Bitcoin 60 ming dollarda qoladimiBugun, 23:10AQSHda kriptovalyuta oʻgʻriliklariga qarshi kurashuvchi maxsus guruh tuzilmoqdaAQSHda kriptovalyuta oʻgʻriliklariga qarshi kurashuvchi maxsus guruh tuzilmoqdaBugun, 22:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi