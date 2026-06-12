Bitcoin maynerlari qiyin ahvolda: Bozor 2026-yilda tubiga yetishi kutilmoqda

·13·Iqtisodiyot
Bitcoin maynerlari qiyin ahvolda: Bozor 2026-yilda tubiga yetishi kutilmoqda

Bitcoin (BTC) maynerlari yana bosim ostida qolmoqda, biroq zanjir ichidagi maʼlumotlar yangi xarid imkoniyati paydo boʻlganidan dalolat bermoqda. Killa taxallusi bilan tanilgan treyderning taʼkidlashicha, narx va qazib olish qiyinchiligi oʻrtasidagi nisbat maynerlarning "taslim boʻlishi" (capitulation) jarayoni boshlanganini koʻrsatmoqda. Tarixiy jihatdan bunday signal aktivlarni jamgʻarish uchun eng qulay vaqt hisoblanadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Bitbo tahliliy platformasi maʼlumotlariga koʻra, joriy spot narxi uzoq muddatli qazib olish qiyinchiligi darajasiga nisbatan maynerlarning daromadliligi pasayganini tasdiqlamoqda. Maxsus "maynerlar kapitulyatsiyasi" grafigi hozirda qizil hududga kirgan boʻlib, bu avvalgi Bitcoin ayiq bozorlarida kuzatilgan holatni takrorlamoqda.

Killa oʻzining alohida prognozida Bitcoin bozorining navbatdagi eng past nuqtasi hali oldinda ekanligini aytdi. Uning fikricha, anʼanaviy moliya bozorlari joriy yilda korreksiyaga uchraydi va bu kriptovalyuta bozori uchun yakuniy burilish nuqtasi boʻlib xizmat qiladi. Tahlilchi ayiq bozori oʻzining eng quyi darajasiga 2026-yilda yetishini taxmin qilmoqda.

Capriole Investments asoschisi Charles Edwards ham Bitcoin maynerlari charchash yoqasida ekanligini tasdiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, Bitcoin hozirda oʻzining ishlab chiqarish tannarxi darajasida savdo qilinmoqda. Bu esa maynerlar oʻrtacha hisobda faqatgina xarajatlarni qoplayotganini, ammo foyda koʻrmayotganini anglatadi.

BitcoinKriptoMayningInvestitsiyaBirja
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX birjaga chiqishi kriptovalyuta bozoriga qanday taʼsir qiladi?SpaceX birjaga chiqishi kriptovalyuta bozoriga qanday taʼsir qiladi?Bugun, 11:3915 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi15 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04Kripto-firibgarlar Jahon chempionati chiptalariga boʻlgan talabdan foydalanmoqdaKripto-firibgarlar Jahon chempionati chiptalariga boʻlgan talabdan foydalanmoqdaBugun, 10:14390 million dollarlik kripto-yuvish tarmogʻi fosh etildi390 million dollarlik kripto-yuvish tarmogʻi fosh etildiBugun, 08:18SEC qoidalarni bekor qilishi tokenizatsiya qilingan aksiyalar uchun yoʻl ochadiSEC qoidalarni bekor qilishi tokenizatsiya qilingan aksiyalar uchun yoʻl ochadiBugun, 07:1615 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda15 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaBugun, 07:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi