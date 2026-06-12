Bitcoin maynerlari qiyin ahvolda: Bozor 2026-yilda tubiga yetishi kutilmoqda
Bitcoin (BTC) maynerlari yana bosim ostida qolmoqda, biroq zanjir ichidagi maʼlumotlar yangi xarid imkoniyati paydo boʻlganidan dalolat bermoqda. Killa taxallusi bilan tanilgan treyderning taʼkidlashicha, narx va qazib olish qiyinchiligi oʻrtasidagi nisbat maynerlarning "taslim boʻlishi" (capitulation) jarayoni boshlanganini koʻrsatmoqda. Tarixiy jihatdan bunday signal aktivlarni jamgʻarish uchun eng qulay vaqt hisoblanadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Bitbo tahliliy platformasi maʼlumotlariga koʻra, joriy spot narxi uzoq muddatli qazib olish qiyinchiligi darajasiga nisbatan maynerlarning daromadliligi pasayganini tasdiqlamoqda. Maxsus "maynerlar kapitulyatsiyasi" grafigi hozirda qizil hududga kirgan boʻlib, bu avvalgi Bitcoin ayiq bozorlarida kuzatilgan holatni takrorlamoqda.
Killa oʻzining alohida prognozida Bitcoin bozorining navbatdagi eng past nuqtasi hali oldinda ekanligini aytdi. Uning fikricha, anʼanaviy moliya bozorlari joriy yilda korreksiyaga uchraydi va bu kriptovalyuta bozori uchun yakuniy burilish nuqtasi boʻlib xizmat qiladi. Tahlilchi ayiq bozori oʻzining eng quyi darajasiga 2026-yilda yetishini taxmin qilmoqda.
Capriole Investments asoschisi Charles Edwards ham Bitcoin maynerlari charchash yoqasida ekanligini tasdiqladi. Uning soʻzlariga koʻra, Bitcoin hozirda oʻzining ishlab chiqarish tannarxi darajasida savdo qilinmoqda. Bu esa maynerlar oʻrtacha hisobda faqatgina xarajatlarni qoplayotganini, ammo foyda koʻrmayotganini anglatadi.
…