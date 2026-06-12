SpaceX birjaga chiqishi kriptovalyuta bozoriga qanday taʼsir qiladi?
Elon Musk boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasining fond birjasiga chiqishi (IPO) haqidagi xabarlar moliya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Ushbu voqea nafaqat anʼanaviy aksiyalar bozori, balki kriptovalyuta sektori uchun ham muhim burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. Investorlar SpaceX kabi texnologik gigantning ommaviy savdolarga chiqishi Bitcoin va boshqa raqamli aktivlar narxiga qanday taʼsir koʻrsatishini tahlil qilmoqdalar. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Ekspertlarning fikricha, SpaceX aksiyalarining birjada paydo boʻlishi kripto bozori uchun ikki tomonlama natija berishi mumkin. Bir tomondan, Muskning koinot loyihasiga boʻlgan ishonch Bitcoin va Dogecoin kabi aktivlarga boʻlgan qiziqishni oshirishi mumkin. Chunki Muskning har qanday muvaffaqiyatli loyihasi odatda raqamli aktivlar ekotizimida ijobiy kayfiyatni shakllantiradi.
Boshqa tomondan, SpaceX IPOʻsi kripto bozoridan likvidlikning chiqib ketishiga sabab boʻlishi xavfi ham mavjud. Yirik institutsional investorlar oʻz kapitallarini yuqori xavfli kriptovalyutalardan koʻra, SpaceX kabi real texnologik va infratuzilmaviy quvvatga ega aksiyalarga yoʻnaltirishni afzal koʻrishlari mumkin. Bu esa Nasdaq va S&P 500 indekslarida oʻsishni taʼminlagani holda, kripto aktivlar oʻsishini sekinlashtirishi ehtimoldan xoli emas.
Shuningdek, SpaceX va Tesla oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlik ham muhim rol oʻynaydi. Agar SpaceX birjada muvaffaqiyat qozonsa, bu Muskning boshqa loyihalariga, jumladan, kripto toʻlovlar integratsiyasiga boʻlgan ishonchni mustahkamlaydi. Hozircha bozor ishtirokchilari Fed tomonidan belgilanadigan foiz stavkalari va makroiqtisodiy koʻrsatkichlarni kuzatishda davom etmoqdalar.
…