SpaceX birjaga chiqishi kriptovalyuta bozoriga qanday taʼsir qiladi?

·13·Iqtisodiyot
SpaceX birjaga chiqishi kriptovalyuta bozoriga qanday taʼsir qiladi?

Elon Musk boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasining fond birjasiga chiqishi (IPO) haqidagi xabarlar moliya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda. Ushbu voqea nafaqat anʼanaviy aksiyalar bozori, balki kriptovalyuta sektori uchun ham muhim burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. Investorlar SpaceX kabi texnologik gigantning ommaviy savdolarga chiqishi Bitcoin va boshqa raqamli aktivlar narxiga qanday taʼsir koʻrsatishini tahlil qilmoqdalar. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Ekspertlarning fikricha, SpaceX aksiyalarining birjada paydo boʻlishi kripto bozori uchun ikki tomonlama natija berishi mumkin. Bir tomondan, Muskning koinot loyihasiga boʻlgan ishonch Bitcoin va Dogecoin kabi aktivlarga boʻlgan qiziqishni oshirishi mumkin. Chunki Muskning har qanday muvaffaqiyatli loyihasi odatda raqamli aktivlar ekotizimida ijobiy kayfiyatni shakllantiradi.

Boshqa tomondan, SpaceX IPOʻsi kripto bozoridan likvidlikning chiqib ketishiga sabab boʻlishi xavfi ham mavjud. Yirik institutsional investorlar oʻz kapitallarini yuqori xavfli kriptovalyutalardan koʻra, SpaceX kabi real texnologik va infratuzilmaviy quvvatga ega aksiyalarga yoʻnaltirishni afzal koʻrishlari mumkin. Bu esa Nasdaq va S&P 500 indekslarida oʻsishni taʼminlagani holda, kripto aktivlar oʻsishini sekinlashtirishi ehtimoldan xoli emas.

Shuningdek, SpaceX va Tesla oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlik ham muhim rol oʻynaydi. Agar SpaceX birjada muvaffaqiyat qozonsa, bu Muskning boshqa loyihalariga, jumladan, kripto toʻlovlar integratsiyasiga boʻlgan ishonchni mustahkamlaydi. Hozircha bozor ishtirokchilari Fed tomonidan belgilanadigan foiz stavkalari va makroiqtisodiy koʻrsatkichlarni kuzatishda davom etmoqdalar.

SpaceXBitcoinElon MuskBirjaKriptovalyuta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin maynerlari qiyin ahvolda: Bozor 2026-yilda tubiga yetishi kutilmoqdaBitcoin maynerlari qiyin ahvolda: Bozor 2026-yilda tubiga yetishi kutilmoqdaBugun, 11:1315 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi15 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04Kripto-firibgarlar Jahon chempionati chiptalariga boʻlgan talabdan foydalanmoqdaKripto-firibgarlar Jahon chempionati chiptalariga boʻlgan talabdan foydalanmoqdaBugun, 10:14390 million dollarlik kripto-yuvish tarmogʻi fosh etildi390 million dollarlik kripto-yuvish tarmogʻi fosh etildiBugun, 08:18SEC qoidalarni bekor qilishi tokenizatsiya qilingan aksiyalar uchun yoʻl ochadiSEC qoidalarni bekor qilishi tokenizatsiya qilingan aksiyalar uchun yoʻl ochadiBugun, 07:1615 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda15 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaBugun, 07:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi