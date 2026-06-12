KuCoin birjasi investorga 2 million dollar toʻlashdan bosh tortmoqda

·5·Iqtisodiyot
KuCoin birjasi investorga 2 million dollar toʻlashdan bosh tortmoqda

Shveytsariyalik investor Didier Rabl Seyshel orollari Oliy sudi qaroriga qaramay, KuCoin kriptovalyuta birjasidan 2 million dollardan ortiq mablagʻini undira olmayotganini maʻlum qildi. Nizoga birja tomonidan delisting qilingan va "tashlab ketilgan" deb eʻlon qilingan tokenlar sabab boʻlgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

2025-yil 11-dekabrdagi sud qaroriga koʻra, Rabl KuCoin platformasida saqlangan taxminan 21 million dona CoinPoker (CHP) tokenlarining qonuniy egasi deb topilgan. Sud birjaning Seyshel orollarida roʻyxatdan oʻtgan tuzilmalariga investorga 2 million USDt miqdorida tovon puli va 10 000 dollar maʻnaviy zarar toʻlash majburiyatini yuklagan.

Maʻlum boʻlishicha, KuCoin 2021-yilda CHP tokenlarini delisting qilish haqida bildirishnomalar yuborgan va belgilangan muddatdan keyin yechib olinmagan aktivlarni oʻziniki deb eʻlon qilgan. Biroq sud birjaning bunday bir tomonlama qarori mijozning mulkiy huquqlarini bekor qilolmasligini, chunki dastlabki shartnomada aktivlarni musodara qilish bandi boʻlmaganini taʻkidladi.

Blokcheyn tahlillari shuni koʻrsatdiki, 21 million dona CHP tokenlari hamon Etherscan tarmogʻidagi "KuCoin 6" deb nomlangan manzilda saqlanmoqda. Bu umumiy taklifning qariyb 5,9 foizini tashkil etadi. KuCoin vakillari sud majlislarida ishtirok etmagan va hozircha ushbu vaziyat boʻyicha rasmiy izoh bermagan.

Ushbu sud ishi kriptovalyuta birjalari uchun muhim pretsedent boʻlishi kutilmoqda. Sud qarori birjalar delisting qilingan aktivlar uchun javobgarlikni saqlab qolishi va mijozlarning qonuniy yechib olish soʻrovlarini bajarishi shartligini tasdiqladi. Seyshel orollari Oliy sudi ushbu qarorni ijro etish uchun moliyaviy tartibga soluvchi organ (FSA)ga yuborgan.

KuCoinKriptoSudInvestitsiyaUSDt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Metaplanet Siiibo Securities kompaniyasini sotib olib oʻz brokerlik boʻlimini tuzadiMetaplanet Siiibo Securities kompaniyasini sotib olib oʻz brokerlik boʻlimini tuzadiBugun, 13:19CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Ethereum 1 foizga arzonlashdiCoinDesk 20 indeksi pasaydi: Ethereum 1 foizga arzonlashdiBugun, 13:14SpaceX birjaga chiqishi kriptovalyuta bozoriga qanday taʼsir qiladi?SpaceX birjaga chiqishi kriptovalyuta bozoriga qanday taʼsir qiladi?Bugun, 11:39Bitcoin maynerlari qiyin ahvolda: Bozor 2026-yilda tubiga yetishi kutilmoqdaBitcoin maynerlari qiyin ahvolda: Bozor 2026-yilda tubiga yetishi kutilmoqdaBugun, 11:1315 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi15 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04Kripto-firibgarlar Jahon chempionati chiptalariga boʻlgan talabdan foydalanmoqdaKripto-firibgarlar Jahon chempionati chiptalariga boʻlgan talabdan foydalanmoqdaBugun, 10:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi