Polsha prezidenti kriptovalyuta qonuniga uchinchi bor veto qoʻydi

·5·Iqtisodiyot
Polsha prezidenti kriptovalyuta qonuniga uchinchi bor veto qoʻydi

Polsha prezidenti Karol Nawrocki Yevropa Ittifoqining MiCA (Markets in Crypto Assets) reglamentini mamlakatda joriy etishga qaratilgan kriptovalyutalarni tartibga solish toʻgʻrisidagi qonun loyihasiga uchinchi marta veto qoʻydi. Nawrocki kripto bozorini tartibga solishni qoʻllab-quvvatlashini, biroq hukumat uning idorasi tomonidan taklif etilgan 16 ta asosiy tuzatishdan faqat bittasini inobatga olganini taʼkidladi. Prezidentning soʻzlariga koʻra, yangi matn avvalgi rad etilgan loyihalardan deyarli farq qilmaydi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Ushbu veto Polshaning Yevropa Ittifoqi miqyosidagi tartibga solish tizimiga moslashishini kechiktirmoqda. MiCA oʻtish davri 1-iyul kuni yakunlanadi va shundan soʻng barcha kripto-aktiv xizmat koʻrsatuvchi provayderlar maxsus litsenziyaga ega boʻlishlari yoki Yevropa Ittifoqi mijozlariga xizmat koʻrsatishni toʻxtatishlari shart boʻladi. Hozirda Polsha MiCA qoidalarini milliy qonunchilikka kiritmagan yagona YeI aʼzosi boʻlib qolmoqda.

Polsha Bosh vaziri Donald Tusk prezidentning qarorini keskin tanqid qildi. U X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida: “Bunga ishonish qiyin, lekin prezident kriptovalyuta qonuniga yana veto qoʻydi. U bu masalaga hamma oʻylaganidan ham koʻproq aralashib qolganga oʻxshaydi”, deb yozdi. Ushbu siyosiy ziddiyatlar fonida mamlakatning kripto sektorida tekshiruvlar kuchaymoqda.

Xususan, prokuratura Polshaning eng yirik birjalaridan biri boʻlgan Zonda platformasini firibgarlik va pul yuvishda gumon qilib tergov qilmoqda. Taxminlarga koʻra, 2000 ga yaqin mijoz Rossiya uyushgan jinoyatchiligiga aloqador boʻlishi mumkin. Shuningdek, birja asoschisi Sylwester Suszek 2022-yildan beri bedarak yoʻqolgan boʻlib, uning oʻzi bilan birga 4500 Bitcoin (BTC) saqlangan hamyon kalitlarini olib ketgani aytilmoqda.

PolshaMiCAKriptovalyutaBitcoinInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Metaplanet Siiibo Securities kompaniyasini sotib olib oʻz brokerlik boʻlimini tuzadiMetaplanet Siiibo Securities kompaniyasini sotib olib oʻz brokerlik boʻlimini tuzadiBugun, 13:19KuCoin birjasi investorga 2 million dollar toʻlashdan bosh tortmoqdaKuCoin birjasi investorga 2 million dollar toʻlashdan bosh tortmoqdaBugun, 13:15CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Ethereum 1 foizga arzonlashdiCoinDesk 20 indeksi pasaydi: Ethereum 1 foizga arzonlashdiBugun, 13:14SpaceX birjaga chiqishi kriptovalyuta bozoriga qanday taʼsir qiladi?SpaceX birjaga chiqishi kriptovalyuta bozoriga qanday taʼsir qiladi?Bugun, 11:39Bitcoin maynerlari qiyin ahvolda: Bozor 2026-yilda tubiga yetishi kutilmoqdaBitcoin maynerlari qiyin ahvolda: Bozor 2026-yilda tubiga yetishi kutilmoqdaBugun, 11:1315 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi15 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi