Polsha prezidenti kriptovalyuta qonuniga uchinchi bor veto qoʻydi
Polsha prezidenti Karol Nawrocki Yevropa Ittifoqining MiCA (Markets in Crypto Assets) reglamentini mamlakatda joriy etishga qaratilgan kriptovalyutalarni tartibga solish toʻgʻrisidagi qonun loyihasiga uchinchi marta veto qoʻydi. Nawrocki kripto bozorini tartibga solishni qoʻllab-quvvatlashini, biroq hukumat uning idorasi tomonidan taklif etilgan 16 ta asosiy tuzatishdan faqat bittasini inobatga olganini taʼkidladi. Prezidentning soʻzlariga koʻra, yangi matn avvalgi rad etilgan loyihalardan deyarli farq qilmaydi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Ushbu veto Polshaning Yevropa Ittifoqi miqyosidagi tartibga solish tizimiga moslashishini kechiktirmoqda. MiCA oʻtish davri 1-iyul kuni yakunlanadi va shundan soʻng barcha kripto-aktiv xizmat koʻrsatuvchi provayderlar maxsus litsenziyaga ega boʻlishlari yoki Yevropa Ittifoqi mijozlariga xizmat koʻrsatishni toʻxtatishlari shart boʻladi. Hozirda Polsha MiCA qoidalarini milliy qonunchilikka kiritmagan yagona YeI aʼzosi boʻlib qolmoqda.
Polsha Bosh vaziri Donald Tusk prezidentning qarorini keskin tanqid qildi. U X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida: “Bunga ishonish qiyin, lekin prezident kriptovalyuta qonuniga yana veto qoʻydi. U bu masalaga hamma oʻylaganidan ham koʻproq aralashib qolganga oʻxshaydi”, deb yozdi. Ushbu siyosiy ziddiyatlar fonida mamlakatning kripto sektorida tekshiruvlar kuchaymoqda.
Xususan, prokuratura Polshaning eng yirik birjalaridan biri boʻlgan Zonda platformasini firibgarlik va pul yuvishda gumon qilib tergov qilmoqda. Taxminlarga koʻra, 2000 ga yaqin mijoz Rossiya uyushgan jinoyatchiligiga aloqador boʻlishi mumkin. Shuningdek, birja asoschisi Sylwester Suszek 2022-yildan beri bedarak yoʻqolgan boʻlib, uning oʻzi bilan birga 4500 Bitcoin (BTC) saqlangan hamyon kalitlarini olib ketgani aytilmoqda.
…