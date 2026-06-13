Yirik kriptobirjalar SpaceX IPO aksiyalarini bekor qildi
Bybit, Binance, Bitget Wallet va MEXC kabi yirik kriptovalyuta savdo platformalari SpaceX kompaniyasining tokenlashtirilgan IPO kampaniyalarini bekor qildi va foydalanuvchilarga mablagʻlarni qaytarishni vaʼda qildi. Juma kuni SpaceX Nasdaq birjasida ommaviy savdolarga chiqdi. Kompaniya aksiyalari 135 dollardan taklif etilgan boʻlsa-da, savdolar 150 dollardan boshlanib, kun yakunida 161,11 dollargacha koʻtarildi. Natijada kompaniyaning bozor qiymati 2 trillion dollardan oshdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Biroq, IPO aksiyalariga tokenlashtirilgan kirishni taklif qilgan kripto platformalar SpaceX aksiyalariga boʻlgan talabni qondira olmadi. Bir qator birjalar bunga Kraken kompaniyasiga tegishli boʻlgan xStocks platformasining asosiy aktivlarni yetkazib bera olmaganini sabab qilib koʻrsatmoqda. Xususan, Bybit oʻzining yangi Bybit IPO Express xizmati orqali SpaceX aksiyalarini taqdim eta olmasligini birinchilardan boʻlib eʼlon qildi.
Binance platformasining SpaceX tokenlashtirilgan IPO kampaniyasi 557 million dollardan ortiq USDC depozitlarini jalb qilgan edi. Shunga qaramay, birja "nazorat qilib boʻlmaydigan holatlar" tufayli jarayonni davom ettira olmasligini bildirdi. Maʼlum boʻlishicha, Binance Wallet ham ushbu masalada xStocks xizmatiga tayangan edi. Bitget Wallet va MEXC ham xuddi shunday muammoga duch kelganini tasdiqladi.
Bitget Wallet operatsion direktori Alvin Kan X ijtimoiy tarmogʻida ushbu holatdan afsusda ekanini va foydalanuvchilarga pullar qaytarilayotganini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, bu voqea sanoatdagi ishonchga zarba boʻlgan boʻlsa-da, platformalar bu vaziyatdan kuchliroq boʻlib chiqadi. Hozirda barcha jabrlangan foydalanuvchilarga investitsiya qilingan mablagʻlarni toʻliq qaytarish choralari koʻrilmoqda.
…