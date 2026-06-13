Yirik kriptobirjalar SpaceX IPO aksiyalarini bekor qildi

·0·Iqtisodiyot
Yirik kriptobirjalar SpaceX IPO aksiyalarini bekor qildi

Bybit, Binance, Bitget Wallet va MEXC kabi yirik kriptovalyuta savdo platformalari SpaceX kompaniyasining tokenlashtirilgan IPO kampaniyalarini bekor qildi va foydalanuvchilarga mablagʻlarni qaytarishni vaʼda qildi. Juma kuni SpaceX Nasdaq birjasida ommaviy savdolarga chiqdi. Kompaniya aksiyalari 135 dollardan taklif etilgan boʻlsa-da, savdolar 150 dollardan boshlanib, kun yakunida 161,11 dollargacha koʻtarildi. Natijada kompaniyaning bozor qiymati 2 trillion dollardan oshdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Biroq, IPO aksiyalariga tokenlashtirilgan kirishni taklif qilgan kripto platformalar SpaceX aksiyalariga boʻlgan talabni qondira olmadi. Bir qator birjalar bunga Kraken kompaniyasiga tegishli boʻlgan xStocks platformasining asosiy aktivlarni yetkazib bera olmaganini sabab qilib koʻrsatmoqda. Xususan, Bybit oʻzining yangi Bybit IPO Express xizmati orqali SpaceX aksiyalarini taqdim eta olmasligini birinchilardan boʻlib eʼlon qildi.

Binance platformasining SpaceX tokenlashtirilgan IPO kampaniyasi 557 million dollardan ortiq USDC depozitlarini jalb qilgan edi. Shunga qaramay, birja "nazorat qilib boʻlmaydigan holatlar" tufayli jarayonni davom ettira olmasligini bildirdi. Maʼlum boʻlishicha, Binance Wallet ham ushbu masalada xStocks xizmatiga tayangan edi. Bitget Wallet va MEXC ham xuddi shunday muammoga duch kelganini tasdiqladi.

Bitget Wallet operatsion direktori Alvin Kan X ijtimoiy tarmogʻida ushbu holatdan afsusda ekanini va foydalanuvchilarga pullar qaytarilayotganini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, bu voqea sanoatdagi ishonchga zarba boʻlgan boʻlsa-da, platformalar bu vaziyatdan kuchliroq boʻlib chiqadi. Hozirda barcha jabrlangan foydalanuvchilarga investitsiya qilingan mablagʻlarni toʻliq qaytarish choralari koʻrilmoqda.

SpaceXIPOBinanceKriptovalyutaBirja
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin narxining pastki chegarasi kutilganidan yuqori boʻlishi mumkinBitcoin narxining pastki chegarasi kutilganidan yuqori boʻlishi mumkinBugun, 01:10Bitcoin 70 000 dollarlik marra sari intilmoqda: Treyderlar ishonchi ortmoqdaBitcoin 70 000 dollarlik marra sari intilmoqda: Treyderlar ishonchi ortmoqdaBugun, 00:12Blockworks kompaniyasi Messari tahlil platformasini sotib oldiBlockworks kompaniyasi Messari tahlil platformasini sotib oldiBugun, 21:10Bitcoin SpaceX IPO fonida 64 000 dollarga yetdiBitcoin SpaceX IPO fonida 64 000 dollarga yetdiKecha, 17:18Exodus va Ondo hamkorligida tokenizatsiya qilingan aksiyalar bozori ishga tushdiExodus va Ondo hamkorligida tokenizatsiya qilingan aksiyalar bozori ishga tushdiKecha, 17:18SpaceX aksiyalari tokenizatsiya qilinmoqda: Kraken yangi imkoniyat taqdim etdiSpaceX aksiyalari tokenizatsiya qilinmoqda: Kraken yangi imkoniyat taqdim etdiKecha, 17:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi