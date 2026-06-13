Michael Saylor Bitcoin sotuvini raqamli kredit biznesi uchun zarur deb atadi

·0·Iqtisodiyot
Michael Saylor Bitcoin sotuvini raqamli kredit biznesi uchun zarur deb atadi

MicroStrategy ijrochi raisi Michael Saylor kompaniyaning yaqindagi Bitcoin sotuvini himoya qilib, aktivni sotish imkoniyati "raqamli kredit" chiqarishni davom ettirish uchun zarur ekanligini taʼkidladi. Kompaniya 1-iyun kuni AQSH Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasiga (SEC) taqdim etgan hisobotida 32 BTC sotganini maʼlum qildi. Bu holat Saylorning uzoq vaqtdan beri amal qilib kelayotgan "hech qachon Bitcoin sotmang" degan tamoyiliga zid kelgandek koʻrindi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Pragadagi BTC Prague konferensiyasida bergan intervyusida Saylor Bitcoin gʻaznasiga ega kompaniyalar dividend toʻlaydigan qimmatli qogʻozlar va boshqa Bitcoin bilan taʼminlangan kredit mahsulotlarini qoʻllab-quvvatlash uchun zarur boʻlganda aktivlarni sotish huquqini saqlab qolishi kerakligini aytdi. "Agar kompaniya siyosati Bitcoin sotmaslikdan iborat boʻlsa, u holda kredit ham, kapital ham oʻz qiymatiga ega boʻlmaydi", — deya qoʻshimcha qildi u.

Saylor MicroStrategy kompaniyasining STRC imtiyozli aksiyalari kabi mahsulotlarni kompaniyaning Bitcoin balansidan foydalanadigan "raqamli kredit" vositalari deb taʼrifladi. Bunday qimmatli qogʻozlar koʻproq Bitcoin sotib olish uchun kapital jalb qilishning asosiy vositasiga aylangan. Uning soʻzlariga koʻra, raqamli kredit bozorlari moliya sohasidagi navbatdagi "trillion dollarlik imkoniyat" boʻlib, daromad keltiruvchi raqamli pul mahsulotlarini yaratishga yoʻl ochadi.

"Men Bitcoinni kapitalning raqamli transformatsiyasi, STRCni esa kreditning raqamli transformatsiyasi deb bilaman", — dedi Saylor. U raqamli kredit mahsulotlari 8 foizgacha daromad keltirishi mumkinligini, bu anʼanaviy omonat hisobvaraqlaridan uch-toʻrt baravar koʻp ekanligini tushuntirdi. Bu kabi loyihalar Bitcoin ekotizimiga milliardlab dollar sarmoya olib kirishi kutilmoqda.

Biroq, bunday mahsulotlar barqarorligi yaqinda sinovdan oʻtdi. 4-iyun kuni Bitcoin narxi 63,000 USD dan pastga tushishi va STRC aksiyalari qiymati pasayishi ortidan, Apyx Finance kompaniyasining dividend bilan taʼminlangan apxUSD stabilkoini oʻzining 1 dollarlik qiymatini yoʻqotib, 0.90 dollargacha tushib ketdi.

BitcoinMichael SaylorMicroStrategyKriptoInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Morpho loyihasining 175 million dollarlik sarmoyasi kripto bozoridagi yangi trendMorpho loyihasining 175 million dollarlik sarmoyasi kripto bozoridagi yangi trendBugun, 12:11Tadbirkorlar endi soliq jarimalariga e’tiroz bildirishlari mumkinTadbirkorlar endi soliq jarimalariga e’tiroz bildirishlari mumkinBugun, 11:09Yirik kriptobirjalar SpaceX IPO aksiyalarini bekor qildiYirik kriptobirjalar SpaceX IPO aksiyalarini bekor qildiBugun, 03:14Bitcoin narxining pastki chegarasi kutilganidan yuqori boʻlishi mumkinBitcoin narxining pastki chegarasi kutilganidan yuqori boʻlishi mumkinBugun, 01:10Bitcoin 70 000 dollarlik marra sari intilmoqda: Treyderlar ishonchi ortmoqdaBitcoin 70 000 dollarlik marra sari intilmoqda: Treyderlar ishonchi ortmoqdaBugun, 00:12Blockworks kompaniyasi Messari tahlil platformasini sotib oldiBlockworks kompaniyasi Messari tahlil platformasini sotib oldiBugun, 21:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi