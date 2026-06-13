Michael Saylor Bitcoin sotuvini raqamli kredit biznesi uchun zarur deb atadi
MicroStrategy ijrochi raisi Michael Saylor kompaniyaning yaqindagi Bitcoin sotuvini himoya qilib, aktivni sotish imkoniyati "raqamli kredit" chiqarishni davom ettirish uchun zarur ekanligini taʼkidladi. Kompaniya 1-iyun kuni AQSH Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasiga (SEC) taqdim etgan hisobotida 32 BTC sotganini maʼlum qildi. Bu holat Saylorning uzoq vaqtdan beri amal qilib kelayotgan "hech qachon Bitcoin sotmang" degan tamoyiliga zid kelgandek koʻrindi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Pragadagi BTC Prague konferensiyasida bergan intervyusida Saylor Bitcoin gʻaznasiga ega kompaniyalar dividend toʻlaydigan qimmatli qogʻozlar va boshqa Bitcoin bilan taʼminlangan kredit mahsulotlarini qoʻllab-quvvatlash uchun zarur boʻlganda aktivlarni sotish huquqini saqlab qolishi kerakligini aytdi. "Agar kompaniya siyosati Bitcoin sotmaslikdan iborat boʻlsa, u holda kredit ham, kapital ham oʻz qiymatiga ega boʻlmaydi", — deya qoʻshimcha qildi u.
Saylor MicroStrategy kompaniyasining STRC imtiyozli aksiyalari kabi mahsulotlarni kompaniyaning Bitcoin balansidan foydalanadigan "raqamli kredit" vositalari deb taʼrifladi. Bunday qimmatli qogʻozlar koʻproq Bitcoin sotib olish uchun kapital jalb qilishning asosiy vositasiga aylangan. Uning soʻzlariga koʻra, raqamli kredit bozorlari moliya sohasidagi navbatdagi "trillion dollarlik imkoniyat" boʻlib, daromad keltiruvchi raqamli pul mahsulotlarini yaratishga yoʻl ochadi.
"Men Bitcoinni kapitalning raqamli transformatsiyasi, STRCni esa kreditning raqamli transformatsiyasi deb bilaman", — dedi Saylor. U raqamli kredit mahsulotlari 8 foizgacha daromad keltirishi mumkinligini, bu anʼanaviy omonat hisobvaraqlaridan uch-toʻrt baravar koʻp ekanligini tushuntirdi. Bu kabi loyihalar Bitcoin ekotizimiga milliardlab dollar sarmoya olib kirishi kutilmoqda.
Biroq, bunday mahsulotlar barqarorligi yaqinda sinovdan oʻtdi. 4-iyun kuni Bitcoin narxi 63,000 USD dan pastga tushishi va STRC aksiyalari qiymati pasayishi ortidan, Apyx Finance kompaniyasining dividend bilan taʼminlangan apxUSD stabilkoini oʻzining 1 dollarlik qiymatini yoʻqotib, 0.90 dollargacha tushib ketdi.
…