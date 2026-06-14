Bitcoin narxi 65 ming dollarga yaqinlashdi: AQSH va Eron kelishuvi kutilmoqda

·10·Iqtisodiyot
Bitcoin narxi 65 ming dollarga yaqinlashdi: AQSH va Eron kelishuvi kutilmoqda

Dunyoning eng yirik kriptovalyutasi boʻldi Bitcoin (BTC) yakshanba kungi savdolar yakunida 64 000 dollar atrofida barqarorlashdi. Ushbu ijobiy dinamika AQSH va Eron oʻrtasida tinchlik bitimi imzolanishi haqidagi xabarlar fonida kuzatilmoqda. TradingView maʻmotlariga koʻra, Bitstamp birjasida aktiv narxi mahalliy maksimal daraja — 64 750 dollargacha koʻtarilgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Bozordagi jonlanish bevosita AQSH prezidenti Donald Trump tomonidan eʻlon qilingan bayonot bilan bogʻliq. Trump oʻzining Truth Social tarmogʻidagi sahifasida yakshanba kuni muhim kelishuv imzolanishini maʻmulladi. Uning taʻkidlashicha, ushbu bitimdan soʻng jahon iqtisodiyoti uchun strategik ahamiyatga ega boʻlgan Hormuz boʻgʻizi barcha uchun ochiq deb eʻlon qilinadi.

Geosiyosiy vaziyatning yumshashi investorlar orasida xatarli aktivlarga, xususan kriptovalyutalarga boʻlgan qiziqishni oshirdi. Treiderlar Bitcoin bozoridagi sotuv bosimi pasayayotganini qayd etishmoqda. Xususan, SuperBro taxallusi bilan tanilgan tahlilchi 200 haftalik oddiy harakatlanuvchi oʻrtacha koʻrsatkich (SMA) hozirda kuchli qoʻllab-quvvatlash vazifasini oʻtayotganini bildirdi.

Texnik tahlil va bozor kutilmalari

Mutaxassislar Bitcoin narxi uchun navbatdagi muhim sinov bosqichi 65 000 – 67 000 dollar oraligʻida ekanini aytishmoqda. Agar kotirovkalar ushbu zonadan muvaffaqiyatli oʻta olsa, bozordagi "ayiqlar" (narx tushishidan manfaatdorlar) mavqeyiga jiddiy zarba beriladi. Hozirda birja buyurtmalar kitobida aynan shu darajalar atrofida katta hajmdagi likvidlik toʻplangan.

Shu bilan birga, baʻzi tahlilchilar ehtiyotkorlikni saqlab qolishni tavsiya qilmoqdalar. Cointelegraph nashrining eslatishicha, tarixiy tajribada 200 haftalik SMA har doim ham ishonchli himoya tarmogʻiga aylanmagan. Shunga qaramay, birjalarda ochiq qiziqishning (open interest) ortishi va moliyalashtirish stavkalarining pasayishi bozorning yuqoriga intilish salohiyati borligidan dalolat beradi.

Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham ushbu oʻzgarishlar ahamiyatli, chunki Bitcoin narxining global barqarorlashuvi mahalliy kripto-doʻkonlar va birjalardagi faollikka bevosita taʻsir koʻrsatadi. Hormuz boʻgʻizi bilan bogʻliq vaziyat esa nafaqat raqamli aktivlar, balki neft narxi va umumiy jahon savdo-sotiq zanjiriga ham daxldordir.

Xulosa qilib aytganda, yaqin soatlarda kutilayotgan siyosiy yangiliklar Bitcoin uchun yangi rekordlar sari yoʻlni ochishi yoki aksincha, kutilgan natija boʻlmasa, qisqa muddatli korreksiyaga sabab boʻlishi mumkin. Hozirda barcha eʻtibor Vashington va Tehron oʻrtasidagi muloqot natijalariga qaratilgan.

BitcoinKriptovalyutaDonald TrumpIqtisodiyotBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda eng ko‘p mebel qaysi hududda ishlab chiqarilmoqda?O‘zbekistonda eng ko‘p mebel qaysi hududda ishlab chiqarilmoqda?Bugun, 10:48Donald Trump AQSH va Eron oʻrtasida tinchlik bitimi imzolanishini eʼlon qildiDonald Trump AQSH va Eron oʻrtasida tinchlik bitimi imzolanishini eʼlon qildiBugun, 06:16Stablikoinlar moliya tizimini oʻzgartira olmadi: Ular shunchaki raqamli naqd pulga aylandiStablikoinlar moliya tizimini oʻzgartira olmadi: Ular shunchaki raqamli naqd pulga aylandiKecha, 16:53Michael Saylor Bitcoin sotuvini raqamli kredit biznesi uchun zarur deb atadiMichael Saylor Bitcoin sotuvini raqamli kredit biznesi uchun zarur deb atadiKecha, 14:17Morpho loyihasining 175 million dollarlik sarmoyasi kripto bozoridagi yangi trendMorpho loyihasining 175 million dollarlik sarmoyasi kripto bozoridagi yangi trendKecha, 12:11Tadbirkorlar endi soliq jarimalariga e’tiroz bildirishlari mumkinTadbirkorlar endi soliq jarimalariga e’tiroz bildirishlari mumkinKecha, 11:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi