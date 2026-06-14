Bitcoin narxi 65 ming dollarga yaqinlashdi: AQSH va Eron kelishuvi kutilmoqda
Dunyoning eng yirik kriptovalyutasi boʻldi Bitcoin (BTC) yakshanba kungi savdolar yakunida 64 000 dollar atrofida barqarorlashdi. Ushbu ijobiy dinamika AQSH va Eron oʻrtasida tinchlik bitimi imzolanishi haqidagi xabarlar fonida kuzatilmoqda. TradingView maʻmotlariga koʻra, Bitstamp birjasida aktiv narxi mahalliy maksimal daraja — 64 750 dollargacha koʻtarilgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Bozordagi jonlanish bevosita AQSH prezidenti Donald Trump tomonidan eʻlon qilingan bayonot bilan bogʻliq. Trump oʻzining Truth Social tarmogʻidagi sahifasida yakshanba kuni muhim kelishuv imzolanishini maʻmulladi. Uning taʻkidlashicha, ushbu bitimdan soʻng jahon iqtisodiyoti uchun strategik ahamiyatga ega boʻlgan Hormuz boʻgʻizi barcha uchun ochiq deb eʻlon qilinadi.
Geosiyosiy vaziyatning yumshashi investorlar orasida xatarli aktivlarga, xususan kriptovalyutalarga boʻlgan qiziqishni oshirdi. Treiderlar Bitcoin bozoridagi sotuv bosimi pasayayotganini qayd etishmoqda. Xususan, SuperBro taxallusi bilan tanilgan tahlilchi 200 haftalik oddiy harakatlanuvchi oʻrtacha koʻrsatkich (SMA) hozirda kuchli qoʻllab-quvvatlash vazifasini oʻtayotganini bildirdi.
Texnik tahlil va bozor kutilmalariMutaxassislar Bitcoin narxi uchun navbatdagi muhim sinov bosqichi 65 000 – 67 000 dollar oraligʻida ekanini aytishmoqda. Agar kotirovkalar ushbu zonadan muvaffaqiyatli oʻta olsa, bozordagi "ayiqlar" (narx tushishidan manfaatdorlar) mavqeyiga jiddiy zarba beriladi. Hozirda birja buyurtmalar kitobida aynan shu darajalar atrofida katta hajmdagi likvidlik toʻplangan.
Shu bilan birga, baʻzi tahlilchilar ehtiyotkorlikni saqlab qolishni tavsiya qilmoqdalar. Cointelegraph nashrining eslatishicha, tarixiy tajribada 200 haftalik SMA har doim ham ishonchli himoya tarmogʻiga aylanmagan. Shunga qaramay, birjalarda ochiq qiziqishning (open interest) ortishi va moliyalashtirish stavkalarining pasayishi bozorning yuqoriga intilish salohiyati borligidan dalolat beradi.
Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham ushbu oʻzgarishlar ahamiyatli, chunki Bitcoin narxining global barqarorlashuvi mahalliy kripto-doʻkonlar va birjalardagi faollikka bevosita taʻsir koʻrsatadi. Hormuz boʻgʻizi bilan bogʻliq vaziyat esa nafaqat raqamli aktivlar, balki neft narxi va umumiy jahon savdo-sotiq zanjiriga ham daxldordir.
Xulosa qilib aytganda, yaqin soatlarda kutilayotgan siyosiy yangiliklar Bitcoin uchun yangi rekordlar sari yoʻlni ochishi yoki aksincha, kutilgan natija boʻlmasa, qisqa muddatli korreksiyaga sabab boʻlishi mumkin. Hozirda barcha eʻtibor Vashington va Tehron oʻrtasidagi muloqot natijalariga qaratilgan.
…