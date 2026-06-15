AQSH va Eron oʻrtasidagi kelishuv Bitcoin va jahon moliya bozorlarini harakatga keltirdi
AQSH va Eron oʻrtasida harbiy harakatlarni toʻxtatish hamda strategik jihatdan muhim hisoblangan Hormuz boʻgʻozini qayta ochish boʻyicha muvaqqat kelishuvga erishilgani haqidagi xabarlar global moliya bozorlarida keskin oʻzgarishlarni keltirib chiqardi. Mazkur diplomatik siljish fonida Bitcoin narxi sezilarli darajada koʻtarilib, investorlarning xatarlarga boʻlgan qiziqishi ortganini koʻrsatdi. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, tomonlar oʻrtasidagi yakuniy bitim shu haftaning juma kuni Shvetsariyada imzolanishi kutilmoqda. Ushbu yangilik ortidan kriptovalyuta bozorining asosiy aktivi — Bitcoin narxi soʻnggi 24 soat ichida 2 foizga oshib, 65 700 dollar darajasiga yetdi. Bu koʻrsatkich joriy yilning iyun oyi boshidagi pasayishdan keyingi eng yuqori natija sifatida qayd etildi.
Energiya resurslari va fond bozori reaktsiyasiYaqin Sharqdagi keskinlikning yumshashi energiya bozoriga ham bevosita taʼsir koʻrsatdi. Xususan, WTI nefti narxi deyarli 5 foizga arzonlashib, bir barrel uchun 81 dollardan pastga tushdi. Bu soʻnggi ikki oy ichidagi eng past koʻrsatkich boʻlib, Hormuz boʻgʻozi orqali neft yetkazib berish zanjiri tiklanishi kutilayotgani bilan izohlanmoqda.
Fond bozorlarida ham ijobiy dinamika kuzatilmoqda. Nasdaq 100 fyucherslari 1,5 foizga, S&P 500 koʻrsatkichlari esa 0,9 foizga koʻtarildi. Investorlar geosiyosiy barqarorlikni iqtisodiy oʻsish uchun muhim omil sifatida baholamoqdalar, bu esa texnologiya va boshqa yetakchi sektorlar aksiyalariga boʻlgan talabni oshirdi.
Oʻzbekistonlik investorlar va treyderlar uchun ham ushbu oʻzgarishlar muhim ahamiyatga ega. Global bozordagi neft narxining pasayishi va kriptovalyutalarning oʻsishi mahalliy bozordagi investitsiya kayfiyatiga taʼsir oʻtkazmay qolmaydi. Ayniqsa, Bitcoin aktivining iyun oyidagi inqirozdan soʻng tiklanishi raqamli aktivlar bozoriga boʻlgan ishonchni qaytadan mustahkamlamoqda.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, juma kuni Shvetsariyada boʻlib oʻtadigan imzolash marosimi bozorlarning keyingi yoʻnalishini belgilab beradi. Agar kelishuv muvaffaqiyatli amalga oshsa, Bitcoin va fond indekslari oʻz oʻsishini davom ettirishi, neft narxi esa barqarorlashishi kutilmoqda.
…