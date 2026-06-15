AQSH va Eron oʻrtasidagi kelishuv Bitcoin va jahon moliya bozorlarini harakatga keltirdi

·0·Iqtisodiyot
AQSH va Eron oʻrtasidagi kelishuv Bitcoin va jahon moliya bozorlarini harakatga keltirdi

AQSH va Eron oʻrtasida harbiy harakatlarni toʻxtatish hamda strategik jihatdan muhim hisoblangan Hormuz boʻgʻozini qayta ochish boʻyicha muvaqqat kelishuvga erishilgani haqidagi xabarlar global moliya bozorlarida keskin oʻzgarishlarni keltirib chiqardi. Mazkur diplomatik siljish fonida Bitcoin narxi sezilarli darajada koʻtarilib, investorlarning xatarlarga boʻlgan qiziqishi ortganini koʻrsatdi. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, tomonlar oʻrtasidagi yakuniy bitim shu haftaning juma kuni Shvetsariyada imzolanishi kutilmoqda. Ushbu yangilik ortidan kriptovalyuta bozorining asosiy aktivi — Bitcoin narxi soʻnggi 24 soat ichida 2 foizga oshib, 65 700 dollar darajasiga yetdi. Bu koʻrsatkich joriy yilning iyun oyi boshidagi pasayishdan keyingi eng yuqori natija sifatida qayd etildi.

Energiya resurslari va fond bozori reaktsiyasi

Yaqin Sharqdagi keskinlikning yumshashi energiya bozoriga ham bevosita taʼsir koʻrsatdi. Xususan, WTI nefti narxi deyarli 5 foizga arzonlashib, bir barrel uchun 81 dollardan pastga tushdi. Bu soʻnggi ikki oy ichidagi eng past koʻrsatkich boʻlib, Hormuz boʻgʻozi orqali neft yetkazib berish zanjiri tiklanishi kutilayotgani bilan izohlanmoqda.

Fond bozorlarida ham ijobiy dinamika kuzatilmoqda. Nasdaq 100 fyucherslari 1,5 foizga, S&P 500 koʻrsatkichlari esa 0,9 foizga koʻtarildi. Investorlar geosiyosiy barqarorlikni iqtisodiy oʻsish uchun muhim omil sifatida baholamoqdalar, bu esa texnologiya va boshqa yetakchi sektorlar aksiyalariga boʻlgan talabni oshirdi.

Oʻzbekistonlik investorlar va treyderlar uchun ham ushbu oʻzgarishlar muhim ahamiyatga ega. Global bozordagi neft narxining pasayishi va kriptovalyutalarning oʻsishi mahalliy bozordagi investitsiya kayfiyatiga taʼsir oʻtkazmay qolmaydi. Ayniqsa, Bitcoin aktivining iyun oyidagi inqirozdan soʻng tiklanishi raqamli aktivlar bozoriga boʻlgan ishonchni qaytadan mustahkamlamoqda.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, juma kuni Shvetsariyada boʻlib oʻtadigan imzolash marosimi bozorlarning keyingi yoʻnalishini belgilab beradi. Agar kelishuv muvaffaqiyatli amalga oshsa, Bitcoin va fond indekslari oʻz oʻsishini davom ettirishi, neft narxi esa barqarorlashishi kutilmoqda.

BitcoinIqtisodiyotNeftKriptovalyutaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Standard Chartered: Bitcoin narxi oʻzining eng quyi nuqtasiga yetdiStandard Chartered: Bitcoin narxi oʻzining eng quyi nuqtasiga yetdiBugun, 20:16Kriptovalyutalar olamida "issiq" mavsum: AQSHda tartibga solish jarayonlari keskinlashdiKriptovalyutalar olamida "issiq" mavsum: AQSHda tartibga solish jarayonlari keskinlashdiKecha, 18:39Ethereum kvant kompyuterlari tahdididan himoyalanishning arzon yoʻlini topdiEthereum kvant kompyuterlari tahdididan himoyalanishning arzon yoʻlini topdiKecha, 14:10O‘zbekistonda axborotlashtirish xizmatlari hajmi sezilarli darajada oshdiO‘zbekistonda axborotlashtirish xizmatlari hajmi sezilarli darajada oshdiKecha, 12:27Bitcoin narxi 65 ming dollarga yaqinlashdi: AQSH va Eron kelishuvi kutilmoqdaBitcoin narxi 65 ming dollarga yaqinlashdi: AQSH va Eron kelishuvi kutilmoqdaKecha, 11:13O‘zbekistonda eng ko‘p mebel qaysi hududda ishlab chiqarilmoqda?O‘zbekistonda eng ko‘p mebel qaysi hududda ishlab chiqarilmoqda?Kecha, 10:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi